Mujer murió en medio de un procedimiento estético en Barranquilla: autoridades investigan posibles irregularidades en la clínica

El esposo de la víctima sostuvo que la clínica había informado que la paciente estaba apta y que los exámenes previos dieron resultados satisfactorios - crédito Visuales IA

Una mujer murió durante un procedimiento estético en Barranquilla. La víctima fue identificada como Sara Milena Echeverría Alcendra, de 31 años, que falleció en la Clínica Diamanti Boutique, ubicada en el barrio El Porvenir, al norte de la ciudad.

La paciente se sometió a una lipoescultura cuando, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades, presentó un paro cardiorrespiratorio en pleno quirófano. El hecho ocurrió en el establecimiento situado sobre la calle 81, entre las carreras 46 y 47. Según el reporte inicial, el equipo médico intentó atender la emergencia sin éxito.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió la investigación y trasladó el cuerpo a Medicina Legal para establecer la causa exacta del deceso. Los resultados forenses serán determinantes para esclarecer si existió alguna irregularidad en el procedimiento.

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Una preparación de cuatro meses y estrictos controles médicos

El medio local Zona Cero recogió el testimonio de Carlos Andrés Hernández Fuentes, esposo de la víctima.

Sara Milena Echeverría Alcendra murió durante una lipoescultura en la Clínica Diamanti Boutique de Barranquilla - crédito Luis Echeverría / Facebook

Sara Milena dedicó cerca de cuatro meses a prepararse para la intervención y durante ese periodo, redujo su peso de aproximadamente 100 a 69 kilogramos, siguiendo una dieta bajo supervisión de un nutricionista, con el objetivo de cumplir los requisitos médicos exigidos para la cirugía.

El acompañante relató a las autoridades que un mes antes de la operación el equipo médico informó que la paciente se encontraba apta y, una semana antes del procedimiento, se realizó exámenes generales cuyos resultados resultaron satisfactorios.

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El padre de la víctima, Roiser Echeverría, confirmó al mismo medio que su hija presentó todos los exámenes y recibió autorización médica. “Ella hizo todo el procedimiento como era, entregó sus exámenes mucho antes y salió todo bien”, explicó el familiar.

El procedimiento y las dudas de la familia

La cirugía fue practicada por el cirujano plástico, estético y reconstructivo Carlos Espinoza, según la información entregada por la clínica a los investigadores. El esposo de la víctima aseguró que pagó $65 millones por el procedimiento, el cual incluía intervenciones en senos, abdomen y la corrección de una hernia umbilical detectada en la valoración previa.

La paciente de 31 años presentó un paro cardiorrespiratorio en el quirófano, según la información preliminar de las autoridades - crédito Visuales IA

Durante la emergencia, la familia denunció la presunta ausencia de una unidad de cuidados intensivos (UCI) en la clínica, pese a que pagaron un seguro adicional para atención en caso de complicaciones.

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“Me pidieron $2′500.000 más para la bomba de dolor y $800.000 para un seguro que, si ella se complicaba, la trasladaban a otra clínica para UCI y primeros auxilios, algo que nunca hicieron”, declaró Hernández Fuentes.

Las autoridades informaron a El Tiempo que, hasta el momento, ni el especialista ni la institución médica han emitido un pronunciamiento público sobre lo ocurrido. La familia exige explicaciones y pidió que el proceso investigativo avance con total transparencia.

Peticiones de la familia

La muerte de Sara Milena Echeverría generó conmoción en su entorno y reabrió la discusión sobre la seguridad de los procedimientos estéticos.

La familia denunció la presunta ausencia de una UCI en la clínica pese al pago de un seguro adicional por complicaciones en la cirugía estética - crédito Luis Echeverria / Facebook

Su padre, Roiser Echeverría, pidió a las autoridades que “esto no quede impune” y exhortó a las mujeres a no someterse a cirugías innecesarias. “A las mujeres que se queden como están. Si Dios las manda así, que se queden así. El marido que la quiera como es”, expresó en declaraciones recogidas por Zona Cero.

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Por su parte, el hermano de la víctima, Luis Echeverría, publicó un mensaje en redes sociales en el que lamentó la partida de su hermana y llamó a valorar los afectos familiares. “Díganle a sus hermanas lo mucho que las quieren, porque hoy se lo dije a mi hermana, pero ella ya no me escuchaba”, escribió el familiar.

La mujer residía en el barrio El Manantial de Soledad y dejó dos hijos de 12 y 7 años. El caso permanece bajo investigación del CTI de la Fiscalía y se espera que el informe de Medicina Legal determine las causas exactas de la muerte. La familia y la opinión pública insisten en respuestas y controles más estrictos para evitar nuevas tragedias en procedimientos estéticos en Barranquilla.

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