Colombia

Mujer mató a su pareja a puñaladas durante una discusión en “la calle del chisme” en Putumayo

La procesada fue presentada ante un juez de control de garantías después de ser detenida por su responsabilidad en el hecho

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Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
La señalada agresora fue puesta en manos de las autoridades judiciales que determinarán su futuro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a cárcel a Madelina Monaga Sanjuan, procesada por el homicidio de su compañero sentimental en Puerto Leguízamo, Putumayo.

De acuerdo con el informe oficial del caso ocurrido el 19 de julio de 2026, la mujer fue capturada en flagrancia y seguirá privada de la libertad mientras avanza la investigación en su contra por el brutal ataque que le propinó al hombre con el que compartía su vida.

La decisión judicial se confirmó el 22 de julio de 2026, después de que la procesada fuera presentada ante las autoridades tras su detención por parte de la Policía Nacional.

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Durante las audiencias preliminares, una fiscal adscrita a la Unidad de Reacción Inmediata de la Seccional Putumayo le imputó el delito de homicidio agravado.

El hecho ocurrió en el sector conocido como “la calle del chisme”, en el barrio El Centro de Puerto Leguízamo, según informó la Fiscalía en su boletín oficial. De acuerdo con la investigación, la pareja sostuvo una discusión y, en medio del altercado, la mujer habría atacado en múltiples ocasiones con un arma cortopunzante a la víctima.

Siluetas oscuras de una mujer levantando un objeto sobre un hombre que se inclina hacia atrás, sobre un fondo liso y claro.
El sujeto habría sido atacado brutalmente por su pareja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital ubicado en el municipio, pero ingresó sin signos vitales a causa de la gravedad de las heridas, según el reporte médico.

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Sobre la captura se informó que se produjo en flagrancia poco después de los hechos, cuando los uniformados de la Policía acudieron al lugar tras conocer lo ocurrido. Después de ese procedimiento, la sospechosa fue puesta a disposición de las autoridades para el inicio del proceso penal.

La procesada no aceptó el cargo de homicidio agravado

La medida de aseguramiento impuesta por el juez consiste en reclusión en establecimiento carcelario, lo que implica que la mujer deberá permanecer detenida mientras continúan las diligencias del caso, pese a que no aceptó el cargo del que la Fiscalía la señala como responsable.

Entre tanto, se sabe que la actuación judicial quedó a cargo de una fiscal de la URI de la Seccional Putumayo, que formalizó la imputación en las audiencias preliminares. Según la información oficial, la investigación busca establecer por completo las circunstancias en las que se produjo este homicidio en Puerto Leguízamo.

Cuchillo plegable con gotas de sangre en una mesa de madera. También se ven un cuaderno abierto con un bolígrafo, un libro, guantes y una bolsa de plástico.
Las autoridades recolectaron las pruebas del caso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Judicializan a la responsable del ataque armado que dejó a dos personas heridas

Varios delitos protagonizados por mujeres son investigados en el territorio nacional, puesto que las autoridades reafirman que ninguna persona puede atentar en contra de la vida de otra a menos que el hecho haya sido en defensa propia.

En medio del preocupante panorama, la Fiscalía entregó avances en el caso de Sheryll Melissa Fierro Nieto, de 18 años, por su aparente responsabilidad en un ataque armado que habría ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el barrio Vivisol de Girardot (Cundinamarca), donde resultaron heridos un adulto y una menor de 10 años.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las víctimas fueron interceptadas por dos personas que se movilizaban en una motocicleta, y una de ellas sería la joven. La investigación determinó que la procesada habría disparado desde el puesto del acompañante.

Según el organismo, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, donde recibieron atención médica especializada. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Fierro Nieto los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, los dos como conductas agravadas.

Una mujer sujeta firmemente los barrotes de una celda de prisión con ambas manos; su rostro aparece desenfocado en la oscuridad del fondo.
La joven debe responder por su responsabilidad en el ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por decisión de un juez de control de garantías de Flandes (Tolima), la señalada deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

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