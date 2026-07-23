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Millonaria deuda del Gobierno pondría en riesgo la construcción del Metro de la 80 en Medellín: solo tendría recursos hasta agosto

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, aseguró que no hay fecha de pago establecida todavía

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El Metro de la 80 ya ejecutó el 93% de lo que ha recibido por vigencias futuras, según Alejandro de Bedout - crédito Metro de Medellín
El Metro de la 80 ya ejecutó el 93% de lo que ha recibido por vigencias futuras, según Alejandro de Bedout - crédito Metro de Medellín

El proyecto del Metro de la 80 en Medellín solo tiene recursos hasta finales de agosto de 2026 para responder a los compromisos contractuales suscritos y para dar continuidad a las obras, según denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout. De acuerdo con su denuncia, hay una deuda de la Nación que supera los $838.571.825.785.

El cabildante explicó que la totalidad de la deuda del Gobierno del presidente Gustavo Petro se compone de dos vigencias pendientes: $326.012.896.558 correspondientes a 2025 y $512.558.929.227 de 2026. El concejal indicó que la ciudad ya aportó $744.469.467.473 y aseguró que ha cumplido todas sus obligaciones contractuales.

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“El Metro de la 80 ya ejecutó el 93% de lo que ha recibido por vigencias futuras como aportes del convenio de cofinanciación y del contrato de crédito; apenas le queda un colchón de cerca de $90.000 millones para seguir en curso el proyecto. Y ahí están, sin giro, dos vigencias que la Nación aún debe”, detalló el presidente del concejo en su cuenta de X.

La Nación tiene más de $838.571.825.785 en aportes atrasados para el Metro de la 80, según De Bedout - crédito @alejodebedout/X
La Nación tiene más de $838.571.825.785 en aportes atrasados para el Metro de la 80, según De Bedout - crédito @alejodebedout/X

Por otro lado, el cabildante informó que el 23 de julio se llevó a cabo una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por Germán Ávila Plazas, para abordar la problemática. Sin embargo, según denunció, hasta el momento, no existe una fecha definida para la realización de los desembolsos.

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Asimismo, de acuerdo con De Bedout, el 9 de julio, el Metro de Medellín radicó formalmente ante el Ministerio de Transporte la solicitud de la vigencia futura de 2026 por $512.558.929.227, con el fin de garantizar el avance de las obras.

Por los incumplimientos del Gobierno nacional, se tuvo que activar la cláusula de solución de controversias por arreglo directo donde se tiene próxima reunión el 3 de agosto para retomar diálogo”, añadió.

Alejandro de Bedout denunció afectaciones temporales a las obras del Metro de la 80 de Medellín por deuda de la Nación - crédito @alejodebedout/X
Alejandro de Bedout denunció afectaciones temporales a las obras del Metro de la 80 de Medellín por deuda de la Nación - crédito @alejodebedout/X

De Bedout recalcó que ese encuentro se realizará a cuatro días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. En ese sentido, afirmó que lo más probable es que no haya una definición sobre la situación y que el asunto termine trasladado al Gobierno entrante, que debería asumir la responsabilidad de cumplir con las obligaciones que adquirió la Nación para la ejecución del proyecto.

En consecuencia, el presidente del Concejo de Medellín advirtió que la situación deja a la capital de Antioquia sosteniendo el proyecto con sus propios aportes y con endeudamiento local, pese a que la Nación se había comprometido a garantizar su cofinanciación.

El Gobierno de @petrogustavo se va dejando un proyecto sin tiempo y sin certeza financiera, mientras la ciudad sostiene sobre sus hombros —y su propio endeudamiento— un proyecto que la Nación prometió cofinanciar y ahora abandona a su suerte. @ABDELAESPRIELLA y el ministro de hacienda electo @miguel_gomez_m deben conocer estos datos puesto que heredan una deuda que deja Petro a Medellín”, detalló.

Alejandro de Bedout denunció retrasos en pagos de la Nación para el Metrpo de la 80 de Medellín - crédito @alejodebedout/X
Alejandro de Bedout denunció retrasos en pagos de la Nación para el Metrpo de la 80 de Medellín - crédito @alejodebedout/X

Distrito avanza con la adquisición de predios para la construcción del metro de la 80

El 22 de julio, la empresa Metro de Medellín Ltda. emitió un comunicado en el que informó que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) ya avanzó con la adquisición de más de 1.200 predios –entregados por los propietarios– para la ejecución de las obras. En total, se requieren 1.306 predios, lo que quiere decir que ya se han adquirido más del 90% de las propiedades que se necesitan.

Hay que recordar que cuando llegamos, en 2024, el proceso de gestión predial tenía un atraso de un año y mucha desconfianza legítima por parte de las comunidades. Hoy, ya hemos invertido recursos por más de $45.000 millones con los nuevos reconocimientos, destrabando este proceso y recuperando la confianza”, señaló el gerente de la EDU, Emiro Valdés López, citado en la comunicación oficial.

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