Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la undécima carrera de la temporada 2026

Las dificiltades de adelantamiento, la gestión denergía y la configuración aerodimámiaca, algunas de las claves para el GP de Hungría de la Fórmula 1 - crédito Europa Pess

El Hungaroring acoge la fecha 12 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026, la última antes de la pausa veraniega, con Andrea Kimi Antonelli al frente de la clasificación y una batalla por el título que llega a Budapest más apretada de lo que los números sugieren.

El piloto italiano de Mercedes se presenta en Hungría como el líder indiscutido del campeonato, tras conseguir su sexta victoria del año hace una semana en el Gran Premio de Bélgica, en una carrera marcada por la dependencia energética en la recarga de baterías que hicieron de un trazado habitualmente veloz uno particularmente decepcionante para los amantes de la velocidad, debido a los frenados para recargar energía en puntos habitualmente pensados para una velocidad mayor.

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Pese al favoritismo de las “flechas plateadas”, Ferrari y McLaren (los segundos con actualizaciones en sus monoplazas para este Gran Premio) tendrán una oportunidad de repuntar por las características del trazado que priorizan la configuración aerodinámica por encima de la potencia.

Ferrari y Aston Martin estrenarán actualizaciones en Budapest para aprovechar un trazado que prioriza la carga aerodinámica por encima de la potencia - crédito REUTERS/Jakub Porzycki

Por su parte, Aston Martin, que esperaba ser uno de los animadores del campeonato y no ha logrado salir del fondo de la tabla, espera ver los resultados de su paquete de mejoras en pista antes del receso, en medio de los rumores que apuntan a una creciente insatisfacción de su piloto Fernando Alonso con el rendimiento y la posibilidad de abandonar la estructura si el trabajo de la escudería no cumple con las expectativas.

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Trazado y pronóstico del clima en el GP de Hungría

El circuito del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 ubicado en Mogyoród cerca de Budapest, tiene 4,381 kilómetros, 14 curvas y una carrera prevista a 70 vueltas - crédito Fórmula 1

El Hungaroring, apodado el “Mónaco sin muros” por su trazado ondulante y sus escasas posibilidades de adelantamiento, impone condiciones radicalmente distintas a las de Spa-Francorchamps. El circuito, ubicado en Mogyoród, a unos 20 kilómetros al noreste de Budapest, mide 4,381 kilómetros y cuenta con 14 curvas, la mayoría lentas y de mediana velocidad. La carrera se disputará en 70 vueltas sobre una distancia total de 306,63 kilómetros.

El único tramo recto de relevancia es la recta de boxes, con apenas 788 metros, lo que reduce las opciones de sobrepaso a la frenada de la curva 1 y, en menor medida, a la entrada a la curva 2. De ahí que la posición en pista al término de la clasificación del sábado tenga, en principio un peso determinante en el resultado del domingo. Eso sí, la configuración aerodinámica será igualmente importante, sumado a las estrategias en los pits para compensar las dificultades para adelantar.

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El circuito se caracteriza por exigir configuraciones de máxima carga aerodinámica, similares a las de Mónaco. Pese a ello, la gestión de neumáticos también tendrá su grado de importancia.

Lando Norris ganó el Gran Premio Hungría de 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Pirelli seleccionó para este fin de semana los compuestos más blandos de su catálogo: C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando). La superficie del circuito, con zonas de asfalto envejecido de baja adherencia y temperaturas de pista que históricamente se sitúan entre las más altas del año —con medias de 40,6 °C y picos de hasta 55,2 °C—, genera una degradación térmica pronunciada, especialmente en el eje trasero. El fabricante italiano anticipa que las estrategias de una y dos paradas estarán equilibradas en términos de tiempo total de carrera.

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La gestión de la energía en el nuevo reglamento de 2026 añade otra capa de complejidad. Con 8,5 MJ de recarga disponibles durante la carrera —que suben a 9 MJ cuando el modo Overtake está activo—, los equipos deberán optimizar el despliegue en cada vuelta. En un circuito tan lento y técnico, la recarga entre curvas es constante pero exigente, y la activación del modo Overtake en la frenada de la curva 1 será uno de los vectores tácticos del fin de semana.

Las condiciones meteorológicas en Budapest apuntan a un fin de semana cálido y mayoritariamente seco. Se espera que el viernes de prácticas se desarrolle con cielos parcialmente nublados, temperaturas de hasta 25 °C y una probabilidad baja de lluvia pasajera durante la primera sesión, asociada a un sistema de tormentas que se desplaza hacia el este de Europa. La tarde del viernes debería transcurrir sin precipitaciones.

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El sábado de clasificación presenta las condiciones más estables del fin de semana, con máximas de 29 °C, sin probabilidad de lluvia y viento suave del suroeste.

El domingo de carrera registraría temperaturas similares, en torno a los 29 °C, y una probabilidad de lluvia inferior al 20% durante la prueba. Los modelos meteorológicos sitúan el frente de tormenta sobre el norte de Italia y los Balcanes a la hora de salida, con posibilidad de que alcance Budapest en las horas posteriores al final de la carrera.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Hungaroring, Mogyoród, Budapest, Hungría.

Fecha y hora de la primera práctica libre: viernes 24 de julio, 6:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la segunda práctica libre: viernes 24 de julio, 10:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la tercera práctica libre: sábado 25 de julio, 5:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: sábado 25 de julio, 9:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: domingo 26 de julio, 8:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+.

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Bélgica

Luego de diez carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Europa Press

Andrea Kimi Antonelli - 204 puntos

Lewis Hamilton - 159 puntos

George Russell - 154 puntos

Charles Leclerc - 126 puntos

Lando Norris - 103 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Hungría

Mercedes - 358 puntos

Ferrari - 285 puntos

McLaren - 195 puntos

Red Bull Ford - 151 puntos

Alpine-Mercedes - 61 puntos