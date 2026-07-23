La salida de Ricardo “El Gato” Pérez toma fuerza tras un agitado mercado de pases en Millonarios

Ricardo "El Gato" Pérez también jugó en Millonarios, no solo fue su gerente deportivo. Aquí los cuatro goles que anotó en un solo partido ante Deportivo Pereira - crédito TV Hoy

Ricardo “El Gato” Pérez no seguiría en Millonarios como gerente deportivo. Esa es la salida que se habría producido en las últimas horas del club Embajador, que viene presentando un agitado mercado de pases. “El Gato” Pérez llegó el 27 de abril de 2024 a la dirección deportiva de Millonarios, y ahora, dos años y medio después, se produciría su salida del equipo, en el que también tuvo un paso como futbolista profesional.

El rumor sobre la salida de Pérez de Millonarios comenzó a producirse el pasado lunes 20 de julio, por parte de periodistas y medios de comunicación partidarios del equipo bogotano. Entre otras cosas, la mayoría celebraba esta noticia, pues no estaba conforme con la gestión del directivo.

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La información que reveló Felipe Sierra, periodista especializado en mercado de pases, sobre la salida de Ricardo el Gato Pérez del club - crédito @pipesierrar/X

“El hombre de los contratos largos podría salir del equipo”, dijo Guillermo Arango, periodista hincha de Millonarios, en La FM, precisamente el lunes 20 de julio en la tarde. Los hinchas reprodujeron esa versión, celebrando la noticia con comentarios como: "Sigue la limpieza en Millonarios y ahora se va el Gato Pérez, soy feliz“, puso @andybta en X, por ejemplo.

Información que ahora fue confirmada por Felipe Sierra, periodista colombiano especializado en mercado de pases, quien en su cuenta de X publicó: "Ricardo ‘Gato’ Pérez (53) no sigue en Millonarios“.

En la imagen aparecen tres personas que pertenecen a la directiva de Millonarios: Ricardo Pérez, gerente deportivo; Gustavo Serpa, máximo accionista; y Enrique Camacho, presidente del club - crédito Millonarios

Los jugadores que contrató Millonarios durante la dirección deportiva de Ricardo “El Gato” Pérez en la

Fueron 22 los jugadores que contrató Millonarios bajo la dirección deportiva de Ricardo “El Gato” Pérez, en dos años. Si bien su función no era únicamente contratar jugadores, ni era total responsabilidad de él esta tarea, sí era quien los proponía a la presidencia del club, quienes determinaban la viabilidad económica de cada jugador.

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Este es el listado completo de todos los jugadores que contrató el club Embajador, provenientes de otro equipo. No se incluyen los juveniles que fueron ascendidos al primer equipo:

Junio de 2024

Radamel Falcao García

Daniel Mantilla

Félix Charrupí

Jovani Welch

Jhon Emerson Córdoba

Juan José Ramírez

Enero de 2025

David González (D.T.)

Nicolás Giraldo

Junio de 2025

Edwin Mosquera

Jorge Hurtado

Enero de 2026

Darwin Quintero

Rodrigo Ureña

Sebastián Valencia

Julián Angulo

Radamel Falcao (segunda etapa)

Junio de 2026

Javier Burrai

James Aguirre

Francisco Chaverra

Andrey Estupiñán

Jhomier Guerrero

Stiven Barreiro

Mateo García Rojas

El 27 de abril de 2024 se dio la llegada de Ricardo "El Gato" Pérez como director deportivo de Millonarios - crédito Mundo Millos

¿Cómo le fue deportivamente a Millonarios durante el paso de Ricardo “El Gato” Pérez?

La respuesta corta es mal, o por lo menos no tan bien, según lo que han manifestado los hinchas a través de redes sociales. “Pérez sigue en Millonarios porque es el lamebotas mayor de Liliana Méndez. Mantiene a todo lado con la “patrona” administrativa. Firmó contratos inservibles y hoy tiene al club apretado deportiva y económicamente. Pero ahí sigue. Intocable“, puso @Incognito_MFC, antes de que se coniciera la noticia d ela salida de Pérez de Millonarios.

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2024

Para el segundo semestre de 2024, que fue el primero de Millonarios teniendo a “El Gato” Pérez como gerente deportivo, el equipo terminó en la tercera posición del todos contra todos de la liga y clasificó a los cuadrangulares, donde quedó eliminado al finalizar en la segunda posición, detrás de Atlético Nacional.

En Copa Colombia, quedó eliminado en octavos de final con Atlético Bucaramanga y no disputó ningún título internacional.

2025

Quizás uno de los años más complejos a nivel deportivo para Millonarios, pues a pesar de que en el primer semestre clasificó a los cuadrangulares, después de superar el todos contra todos, tampoco clasificó a la final; y en Copa Colombia, quedó eliminado en octavos de final con Envigado.

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En el segundo semestre, no logró superar el Todos Contra Todos y quedó eliminado en la primera fase de la liga. También quedó eliminado de la primera fase de Copa Sudamericana, ante Once Caldas.

2026

El primer semestre de 2026 fue otro en el que Millonarios no disputó ningún título y quedó eliminado en el Todos Contra Todos de la liga, a pesar de que sí logró avanzar en Copa Sudamericana, eliminando a Atlético Nacional en el partido de fase previa.