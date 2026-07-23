Carlos Lehder reflexionó sobre la vida que dejó a un lado por escoger el camino del narcotráfico: “Me arrepiento”

Carlos Lehder estuvo 33 años preso en Estados Unidos - crédito Visuales IA

Desde que volvió a Colombia tras cumplir una condena de más de 30 años en Estados Unidos y permanecer algunos meses en Alemania, Carlos Lehder, fundador del cartel de Medellín, ha revelado detalles de lo que vivió como uno de los principales narcos de la historia y los cambios en la sociedad a los que ha tenido que adaptarse tras permanecer más de tres décadas privado de la libertad.

En el pódcast Más allá del Silencio, Lehder habló sobre la entrega de la estatua de John Lennon a la Gobernación del Quindío para que vuelva a ser ubicada en La Posada Alemana, ubicada en la vía que conecta a Armenia con Pereira.

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Al ser cuestionado sobre cómo logró conservar algunos elementos que le pertenecieron en los 80, Lehder decidió contar qué pasó con su fortuna tras ser el primer narco colombiano en ser extraditado a Estados Unidos.

Lehder habló sobre su fortuna y lo que le quedó del narcotráfico

El exnarco afirmó que se arrepiente de haber ingresado al narcotráfico - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Lehder reiteró que actualmente vive de vender su libro, Vida y muerte del cartel de Medellín, lo que describió como su mensaje para las nuevas generaciones y aquellos que piensan que en el narcotráfico hay una oportunidad para hacer dinero.

El colombo-alemán aseguró que no tiene propiedades a su nombre, que está comprometido con aportarle a la sociedad colombiana y que actualmente sueña con poder tener una vivienda propia.

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“Promuevo y estoy tratando de escribir un segundo libro. Las leyes hoy son tan sofisticadas, los sistemas de los gobiernos son tan sofisticados que es sumamente difícil conservar, para cualquier narco, una fortuna ilícita... El Gobierno de Las Bahamas confiscó la isla (Cayo Norman) y el Gobierno de Colombia confiscó todas las propiedades. No tengo testaferros”.

El colomboalemán le envió un mensaje a las nuevas generaciones - crédito @MásAlládelSilencio/YouTube

Ante los rumores de que vive de la fortuna que escondió en el país, el oriundo de Armenia aseguró que todo su dinero lo invirtió en propiedades que le fueron confiscadas tras ser capturado.

“Es el cuestionamiento de un observador que no está implicado. El narcotráfico tiene una sola garantía: que la persona va a la cárcel, le confiscan absolutamente todo o se muere en conflictos con rivales. No hubo caletas, mis inversiones eran en propiedades”.

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Lehder confesó que tiene el sueño de volver a Estados Unidos como turista, pero ese hipotético viaje no incluye volver a pasar por las prisiones del “mundo oscuro” en el que vivió durante 33 años. Para concretar su viaje tendrá que esperar cinco años para que pueda solicitar una visa humanitaria.

“Sentirse libre después de estar media vida perseguido y encarcelado es glorioso, es fascinante. Sin echarle azúcar a la historia, disfruto más con lo que encuentro nuevo, con lo que por muchos años no pude comer”, indicó el exnarcotraficante.

Lehder fue el primer narco colombiano que fue extraditado a Estados Unidos - crédito Colprensa

El oriundo de Armenia aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a los jóvenes en Colombia, a los que invitó a ayudar a que el país sea un lugar mejor para todos.

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“Lea, estudie, prepárese; yo no tuve acceso a computadores y teléfonos inteligentes, la generación nueva lo tiene. Yo creo que: No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país”.

Por último, confirmó que se arrepiente de haber ingresado al mundo del narcotráfico e imaginó cómo habría sido su vida sin enviar cocaína a Estados Unidos y habiendo tomado las oportunidades que su padre le ofreció para poder hacer una carrera universitaria.

“Yo tengo cicatrices porque trataron de secuestrarme, pero tengo también de las de 33 años de confinamiento. Yo les digo a los que piensan que es un deleite quebrantar las leyes que no pierdan el tiempo. Me arrepiento porque no tuve la fuerza de voluntad de rechazar las ofertas del narcotráfico. Que la nueva generación no cruce por el puente que yo sé que se va a caer“, puntualizó Carlos Lehder.

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