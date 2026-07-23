Colombia está entre los cuatro países con mayor impuesto de renta en el mundo, según la Ocde: esta es la preocupante cifra

Colombia aplica una tarifa de 35% en el impuesto de renta empresarial y quedó entre los cuatro países con la carga nominal más alta entre 146 jurisdicciones analizadas por la Ocde - crédito Colprensa

Con una tarifa del 35% en el impuesto de renta empresarial, Colombia se posiciona entre las cuatro naciones con la mayor carga nominal dentro de las 146 jurisdicciones evaluadas por la Ocde.

Este porcentaje, que sobrepasa el promedio global por cerca de 14 puntos porcentuales, encarece la actividad operativa de las empresas en comparación con la mayoría de los países de América Latina.

El dato surge del informe Corporate Tax Statistics 2026, citado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). De las 146 jurisdicciones estudiadas, solo 25 tienen un tributo a las utilidades empresariales de 30% o más, mientras 74 se ubican entre 20% y 30% y 11 no cobran impuesto corporativo o aplican una tasa de 0%.

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Según el reporte, Francia registra la tarifa más alta del grupo, con 36,1%. Colombia comparte el segundo escalón con Malta y Marruecos, todos con 35%.

Francia registró la tarifa más alta del impuesto de renta empresarial con 36,1%, mientras Colombia compartió el segundo lugar con Malta y Marruecos, todos con 35% - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“De las 146 jurisdicciones incluidas en los datos de 2026, 25 tenían tasas de impuestos corporativos iguales o superiores al 30% en 2026, siendo Colombia, Malta, Marruecos y Francia las que presentaban las STR más altas, con un 35,0%, 35,0%, 35,0% y 36,1%, respectivamente”, se lee en el documento.

Para una empresa que obtiene $100 de utilidad, el Estado colombiano puede quedarse con $35 por impuesto de renta. Esa tasa general está por encima del promedio global de 21,2% y también del promedio de América Latina y el Caribe, que fue de 21,1%.

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El incremento ocurrió después de la pandemia. En 2021, Colombia elevó el impuesto de renta para las empresas de 30% a 35% en medio de la necesidad del Gobierno de aumentar sus ingresos y corregir el deterioro de las finanzas públicas.

Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif, explicó, a La República, que la subida se produjo después del fracaso de la propuesta inicial de reforma tributaria del Gobierno.

Andrés Langebaek afirmó que sectores como el minero y el financiero llegaron a enfrentar una tarifa de hasta 40% por recargos adicionales en el impuesto de renta - crédito Universidad Externado

“El impuesto de renta en Colombia se subió de 30 a 35 por 100. Eso podríamos decir que fue una medida desesperada para aumentar el recaudo ante unas finanzas públicas deterioradas por la pandemia”, dijo al medio citado.

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La carga, además, podía ser mayor en algunas actividades. De acuerdo con Langebaek, sectores como el minero y el financiero llegaron a enfrentar cinco puntos porcentuales adicionales, lo que llevó la tarifa hasta 40%.

“Eso lleva a que las tasas de impuestos en Colombia sean de las más altas del mundo”, afirmó.

La diferencia tributaria puede pesar en decisiones de inversión

La diferencia tributaria puede restarle atractivo a Colombia para captar inversión, porque las empresas comparan la carga fiscal antes de instalar una fábrica, abrir una operación o ampliar su negocio - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, el efecto de una tasa alta, según el exvicepresidente de Anif, es que Colombia puede perder atractivo para recibir inversión. Una empresa que evalúa dónde instalar una fábrica, abrir una operación o ampliar su negocio compara la carga tributaria entre países, y una cuenta más alta puede inclinar la decisión hacia otra economía.

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“Si consideramos la situación hoy, un empresario que decidió salir de Colombia y establecerse, por ejemplo, en Perú, tiene la ventaja de que en Perú los impuestos son más bajos”, explicó Langebaek.

El impacto también puede trasladarse a la competencia con bienes importados. “La producción colombiana pierde competitividad porque es fácil traer el producto importado y por fuera se pagan tasas de impuestos más económicos”, añadió el experto.

La comparación internacional, de todos modos, tiene un límite. La publicación aclara que una tasa nominal no implica que todas las empresas paguen exactamente ese porcentaje, porque cada país tiene deducciones, beneficios tributarios, regímenes especiales y tarifas distintas según el sector.

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Aun con esa salvedad, la tasa estatutaria funciona como una referencia central para medir el nivel de impuestos que enfrentan en principio las empresas y para comparar el atractivo tributario de los países, según la Ocde.

La caída global de los impuestos corporativos se frenó desde 2019

De igual forma, el informe de la Ocde muestra un cambio en la tendencia internacional. Durante las dos últimas décadas, los países redujeron sus impuestos corporativos para atraer inversión: la tasa promedio pasó de 28% en 2000 a 21,5% en 2019.

Desde entonces, esa reducción prácticamente se detuvo. En 2026, el promedio mundial se mantuvo en 21,2%, según el reporte.