Alina Lozano estalló contra el odio en redes y aclaró su ruptura con Jim Velásquez: “Llevo tiempo lidiando con malos comentarios”

La actriz aseguró que su separación fue oficial y que no estará acompañando al joven creador de contenido en México - crédito @lozanoalina/IG

Alina Lozano volvió a hablar de su separación con Jim Velásquez y la presentó como un límite frente a la desconfianza de sus seguidores: dijo que el vínculo terminó hace casi seis meses, negó que vaya a reencontrarse con él en México y afirmó que la ruptura es “definitiva” después de meses de especulaciones en redes sociales.

La actriz lo expresó en su cuenta de Instagram al responder a quienes siguen poniendo en duda el final del matrimonio que ambos habían oficializado en abril de 2026. “Sí, me separé. Ya hace casi seis meses”, sostuvo.

Y es que la desconfianza no surgió de un solo episodio: la pareja había hablado en varias ocasiones sobre rupturas en sus redes sociales, pero luego se los volvía a ver juntos, una secuencia que terminó debilitando la credibilidad de cada anuncio ante sus seguidores.

PUBLICIDAD

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez fue puesta en duda durante su paso por el 'reality' - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Ese antecedente se combinó con su paso por el reality mexicano Apostarías por mí, donde en enero de 2026 fueron señalados como una pareja falsa por no cumplir uno de los retos del programa. Meses más tarde, tras quedar eliminados, oficializaron el final del matrimonio.

Lozano rechazó una nueva aparición junto a Velásquez en México

La actriz recordada por su participación en Pedro el escamoso usó su cuenta oficial para responder a los comentarios que siguen vinculándola con el hoy presentador digital de La casa de los famosos México. Su mensaje no estuvo centrado en una nueva discusión con Velásquez, sino en el desgaste que le produce tener que ratificar una decisión que, según dijo, ya comunicó.

PUBLICIDAD

“Todos los días recibo una avalancha de mensajes” sobre una supuesta reaparición de ambos, relató. En ese mismo descargo, rechazó de forma explícita esa posibilidad: “No voy a aparecer en México, no va a aparecer Jim en ningún momento acá”.

Lozano planteó que la tensión también se explica por la forma en que fue recibida la relación. “Lo difícil que ha sido, primero que aceptaran la relación, que nunca la aceptaron”, dijo al describir una secuencia en la que, según su versión, tampoco ahora se acepta la separación.

La pareja dijo en repetidas ocasiones que su relación había terminado - crédito @jimvelasquezoficial/IG

La actriz vinculó las dudas del público con cuestionamientos y difamaciones

En su intervención, Lozano dijo que ha convivido durante años con comentarios hostiles por estar expuesta públicamente. “He lidiado toda la vida con los malos comentarios, con las cosas horribles”, afirmó, antes de encuadrar ese trato como parte de su trabajo frente a cámaras y en redes sociales.

PUBLICIDAD

El punto más sensible de su mensaje apareció cuando unió las sospechas sobre la ruptura con las acusaciones que antes pesaron sobre la relación. “Nunca fue cierto, siempre fue marketing”, enumeró al recordar lo que, según dijo, se afirmaba sobre ellos, junto con “todas las difamaciones” que circularon.

A partir de esa secuencia, la actriz formuló el núcleo de su reclamo: “En ningún escenario quedo bien”. La frase resumió la tesis de su descargo: primero, una parte del público no creyó en la relación; después, otra parte tampoco creyó en la separación.

La pareja bromeó sobre el hate que han recibido en redes sociales - crédito @lozanoalina/Instagram

“Sí lo amé, sí nos casamos”: la defensa de una relación que, según Lozano, ya terminó

En el tramo final de su mensaje, Lozano ratificó uno por uno los hechos de la relación con Velásquez. “Sí tuve mi relación con él, sí lo amé, sí nos quisimos, sí nos casamos”, dijo, en una respuesta dirigida a quienes todavía interpretan la ruptura como una estrategia de exposición.

PUBLICIDAD

La insistencia se reforzó con una pregunta dirigida a sus seguidores: “¿Dónde tengo que firmar para que crean que realmente me separé?”, una frase con la que trasladó el foco desde el vínculo con su expareja hacia la exigencia constante de probar ante terceros una decisión personal ya anunciada.

Su cierre fue la definición más tajante de toda la intervención: “Nos separamos y es definitivo. Ya.”