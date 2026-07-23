Indignación en Bogotá por un conductor que intentó ‘cruzar’ puente peatonal con su carro: “A estos salvajes hay que sancionarlos”

Un conductor intentó subir un Chevrolet Spark azul por la rampa de un puente peatonal en Bogotá - crédito Papo Amin/X

Indignación y cientos de criticas dejó una particular escena en la ciudad de Bogotá, después de que un hombre protagonizara una inusual escena a bordo de su vehículo particular.

Según se conoció en imágenes difundidas por redes sociales, la escena ocurrió el lunes 20 de julio de 2026 cuando un conductor intentó subir su vehículo marca Chevrolet Spark color azul por una rampa de un puente peatonal, mientras varios transeúntes y conductores se detuvieron a observar incrédulos el suceso.

La grabación, que rápidamente se volvió viral, generó una oleada de comentarios acerca de la insólita acción del conductor y de la aparente falta de reacción de las autoridades presentes.

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De acuerdo con testigos, el hecho sorprendió a quienes transitaban por el sector. Entre los detalles que más llamaron la atención figura la presencia de una motocicleta de la Policía con dos uniformados, quienes pasaron por el lugar en el instante en que el carro estaba sobre el andén, sin intervenir ni percatarse del incidente.

Entretanto, internautas y testigos del hecho señalaron que la grabación pudo haber sido premeditada. Argumentaron que las placas del vehículo estaban cubiertas y que el video fue captado desde distintos ángulos, lo cual alimentó la sospecha de una acción planeada para viralizar el contenido y generar controversia.

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Ante las sorprendentes imágenes, el presidente del Concejo de Bogotá, Humberto Amín, fue uno de los primeros funcionarios en pronunciarse sobre el episodio. A través de sus redes sociales, compartió el video del automóvil y expresó su rechazo por el irrespeto a las normas de tránsito y la exposición de transeúntes.

“¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal? A estos salvajes hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá no se burlan”, escribió el cabildante en su cuenta de X.

La presencia de peatones y uniformados de la Policía en las cercanías, registrada también en los videos difundidos, generó críticas por la aparente indiferencia ante el hecho. Tanto ciudadanos como autoridades locales advirtieron la necesidad de reforzar la vigilancia en espacios públicos y de actuar con mayor diligencia ante conductas que ponen en riesgo la seguridad.

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Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció que realiza las gestiones para rastrear el vehículo involucrado. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona que iba al volante ni los motivos detrás de la acción.

La entidad reiteró su compromiso con la aplicación de sanciones y el seguimiento al caso para evitar que situaciones similares se repitan en la ciudad.

“Rechazamos este tipo de conductas, que no solo incumplen la normatividad, sino que además ponen en riesgo la vida y la seguridad de todas las personas en la vía.Estamos adelantando las acciones necesarias para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Para lograrlo, necesitamos de tu ayuda”, señaló la entidad.

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Queda pendiente esclarecer si el acto fue resultado de una imprudencia aislada, una acción premeditada o un intento deliberado de llamar la atención en redes sociales. Mientras tanto, las autoridades insisten en la necesidad de recordar que el uso indebido de la infraestructura urbana puede acarrear consecuencias legales y administrativas para los responsables.

“Si fuiste testigo de este hecho o cuentas con información como las placas del vehículo, la fecha, la hora o cualquier otro dato que ayude a identificar a los responsables, tu reporte será clave para avanzar con mayor rapidez en el proceso”, concluyó la Secretaría de Movilidad.

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