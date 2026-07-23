Colombia

Enrique Gómez explicó por qué Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en una base miliar en el Cauca: “Es determinante”

El senador aseguró que realizar la posesión del presidente electo en este departamento busca enviar un mensaje claro de recuperación estatal en regiones golpeadas por la criminalidad

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Enrique Gómez habló sobre posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca - crédito Colprensa - Infobae Colombia
Enrique Gómez habló sobre posesión de Abelardo de la Espriella en Cauca - crédito Colprensa - Infobae Colombia

El presidente electo Abelardo de la Espriella insiste en su iniciativa de posesionarse el próximo 7 de agosto de 2026 en una guarnición militar en Cauca, un hecho que marca un giro en la tradición política colombiana y resalta la intención del nuevo gobierno de centrar su mandato en regiones históricamente relegadas.

Según Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional y senador, la decisión de realizar este acto en el suroccidente del país responde a un mensaje contundente: recuperar territorios que han permanecido fuera del alcance del Estado y devolver la seguridad a sus habitantes.

En declaraciones dadas el programa La Hora de la Verdad, Gómez subrayó: “Nos preguntan mucho: ¿al Cauca a qué? Pues a recuperar el Cauca, Nariño, Chocó y todas las regiones que han estado históricamente abandonadas”.

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La presencia de Abelardo de la Espriella en dicho departamento para su investidura presidencial busca reflejar el compromiso con la recuperación de la soberanía nacional en zonas particularmente afectadas por la ausencia estatal.

Enrique Gómez defiende la posesión presidencial en el Cauca como símbolo de recuperación territorial - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez defiende la posesión presidencial en el Cauca como símbolo de recuperación territorial - crédito @Enrique_GomezM/X

“El concepto de la república independiente del suroccidente de tiro fijo no pasará”, advirtió el senador electo, enfatizando la determinación de las nuevas autoridades para restablecer el control estatal.

Según lo expuesto por el líder de Salvación Nacional, la elección del Cauca no constituye únicamente una decisión logística, sino el inicio de un proceso simbólico y práctico de recuperación de territorios y de reconstrucción del tejido institucional colombiano.

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Gómez afirmó que la situación en el suroccidente del país exige acciones firmes, ya que “no existe un rincón de esas carreteras en el macizo colombiano, en el departamento del Huila, en el departamento del Caquetá, del Putumayo, en el Patía, donde los transportadores, los empresarios, los productores agropecuarios, los cafeteros no tengan que pagar vacuna”.

Esta realidad, describe, afecta a millones de ciudadanos sometidos tanto a la extorsión como al “chantaje electoral”.

Enrique Gómez explicó la decisión de Abelardo de la Espriella de posesionarse en el Cauca - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS
Enrique Gómez explicó la decisión de Abelardo de la Espriella de posesionarse en el Cauca - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS

El senador electo insistió en que el desafío de restablecer la seguridad y la gobernabilidad en esas zonas debe convertirse en un “propósito nacional”.

El mensaje que se pretende enviar con la posesión presidencial en el Cauca es el de una Colombia unida frente a la adversidad, donde la recuperación de la seguridad se convierte en el eje central de la agenda política. “Aquí el poder del símbolo de la unión nacional alrededor de recuperar la seguridad es determinante”, expresó Gómez durante la entrevista.

La intención es mostrar que la administración entrante no percibe la problemática de seguridad y abandono como responsabilidad exclusiva del Ejecutivo, sino como una tarea colectiva que involucra a todos los sectores de la sociedad. Gómez remarcó, “Eso debe ser un propósito nacional. Eso no es un problema solamente de Abelardo de la Espriella o del gobierno entrante, como a veces muchos en nuestra sociedad lo señalan”.

El evento del 7 de agosto busca enviar una señal clara sobre la dirección estratégica del nuevo gobierno: abordar de manera directa las causas estructurales que han permitido la consolidación de economías ilegales y de grupos armados en el suroccidente del país.

“Colombia retomará el control de esos territorios, traerá la tranquilidad y la seguridad a todos esos millones de ciudadanos”, sostuvo Gómez, quien reiteró que la nueva administración no permitirá que la delincuencia defina el destino de regiones enteras.

Abelardo de la Espriella “va divinamente”, sostiene Gómez, al comparar su campaña con la de rivales apoyados con millonarios recursos y resultados pobres - crédito Enrique Gómez/Facebook - @delaespriella_style/Instagram
Enrique Gómez resaltó posesión de Abelardo de la Espriella en guarnición militar - crédito Colprensa - @delaespriella_style/Instagram

Germán Rodríguez: “La posesión en guarnición militar honra a quienes defendieron a Colombia”

La decisión de Abelardo de la Espriella de asumir la presidencia en una guarnición militar ha generado debate en el Congreso.

El senador Germán Rodríguez defendió la elección, afirmando que “este gobierno sí reconoce y honra a quienes durante años defendieron a Colombia con su vida”. Según Rodríguez, la posesión “no será ante armas, será ante quienes representan el honor, el sacrificio y el servicio”.

Germán Rodríguez defiende la posesión de Abelardo de la Espriella en guarnición militar como homenaje a la fuerza pública - crédito @GermnAndrs92683/X
Germán Rodríguez defiende la posesión de Abelardo de la Espriella en guarnición militar como homenaje a la fuerza pública - crédito @GermnAndrs92683/X

El legislador, exmilitar, cuestionó la incomodidad de algunos sectores y subrayó: “me duele ver cómo los congresistas ponen problema, les duele que el presidente se posesione en una guarnición militar”.

Rodríguez recordó que la Constitución establece que el presidente debe jurar ante el Congreso, pero aclaró que “las cámaras estarán de acuerdo entre ellas de trasladar su sede a otro lugar”.

Para el senador, el acto será un homenaje a la fuerza pública y reiteró: “nosotros somos neutrales, las Fuerzas Militares obedecen a quien sea elegido”.

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