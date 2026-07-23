Motociclista en estado de embarazo fue arrollada por una volqueta que las aplastó en Bogotá: el feto salió expulsado

El accidente provocó el llamado de usuarios y moteros en redes sociales para que las mujeres gestantes se abstengan de movilizarse en esta clase de vehículos - crédito grupo de difusión Whatsapp | Comunidad motera

La jornada de movilidad en Bogotá inició en forma caótica en varios puntos del sur de la capital, la mañana del jueves 23 de julio de 2026. Entre las novedades que afectaron a cientos de ciudadanos, se registró un accidente de tránsito que cobró la vida de una motociclista en estado de embarazo, luego de que fue arrollada por un vehículo de carga pesada.

Así lo informaron varios usuarios y moteros a través de grupos de difusión en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, en los que se comentó un detalle: a raíz de la fuerza provocada por la volqueta que pasó por encima de la mujer, el feto salió expulsado y quedó a pocos metros del cuerpo de la motociclista. Pese a que en principio el pequeño estaba con vida, a los pocos minutos quedó sin signos vitales.

PUBLICIDAD

El siniestro se reportó minutos antes de las 8:00 a. m. y en sus canales dispuestos para la consulta de la ciudadanía, la Secretaría Distrital de Movilidad brindó detalles del caso con corte a las 8:27 a. m., y confirmó que el hecho se presentó a la altura de la localidad de Tunjuelito, en la “carrera 17 con calle 51B Sur, sentido Sur - Norte”.

Debido al accidente se formó un trancón que afectó la movilidad en el punto situado en el barrio San Carlos, en el que “Grupo Guía gestiona equipo de criminalística, agiliza el tráfico y desvíos en el punto”, añade el reporte oficial de la entidad.

PUBLICIDAD

Pasadas las 10:00 a. m., la situación en la zona en materia de movilidad se restableció luego de que los agentes de criminalística de la Sijín adscritos a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional que realizó la inspección técnica al cadáver de la madre y su bebé.

El accidente se reportó antes de las 8:00 a. m. y pasadas las 10:00 a. m. se restableció el paso vehicular en este punto del barrio San Carlos, en la localidad de Tunjuelito - crédito @BogotaTransito/X

El caso generó conmoción entre los usuarios en redes sociales, debido a que se conocieron imágenes explícitas de cómo quedaron la motera y el feto.

Debido a lo anterior, en algunos grupos de difusión se difundió un mensaje en el que se hizo un llamado a transitar con precaución, y en el que se conoció una versión preliminar de lo que habría sucedido.

PUBLICIDAD

“Estimado Grupo acaba de ocurrir en Tunjuelito un accidente muy doloroso, una mamita manejando moto ella con un embarazo de 7 meses trato de pasarse una volqueta con muy poco espacio para que fuera seguro, la maniobra le gano, el peso de su cuerpo y el de la moto la desestabilizaron y terminó cayendo al piso y termino todo en tragedia la volqueta la atropello dejándola horriblemente maltratada, esto expulsó al pobre bebe del cuerpo de la madre, este no se afecto físicamente pero no aguanto y murió”, detalla la publicación que conoció Infobae Colombia.

Asimismo, se recordó, y como forma de recomendación, que lo más recomendable para una gestante no sería transitar en este clase de vehículos: "Mamitas la ley no impide que manejes moto en embarazo, pero el amor por tu hijo si puede impedir esta decisión".

PUBLICIDAD