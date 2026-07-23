Colombia

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 23 de julio: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Guardar
Google icon
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)
El sorteo de la lotería El Dorado se lleva a cabo todos los días (excepto los lunes) a las 11:30 horas (Jesús Avilés/Infobae)

El sorteo de la lotería de El Dorado Mañana se llevó a cabo este 23 de julio. Este es uno de los juegos más populares dentro de Colombia y su sorteo se realiza todos los días a excepción del domingo.

También conocida como Dorado Día se juega a las 11:00 horas de Colombia y se transmite en vivo a través del Canal 1. No olvides cuidar tu billete, pues es la única forma de que reclames tu premio en caso de resultar ganador.

A continuación te compartimos los resultados de este día:

Números ganadores El Dorado Mañana

Fecha: 23 Julio 2026.

Resultados: 1342 - 8.

Cómo se juega El Dorado Mañana

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lotería El Dorado se juega todos los días y ofrece una forma única y emocionante de apostar, en la que los números y su orden son fundamentales. A diferencia de otras loterías con billetes predefinidos, aquí tienes la libertad de elegir un número de hasta cuatro dígitos, aumentando tus opciones de ganar.

PUBLICIDAD

Los premios están directamente ligados al monto apostado y se dividen en dos modalidades principales: apuesta directa y combinada. En la apuesta directa, el número que elijas debe coincidir exactamente con el número ganador del sorteo. Por otro lado, en la apuesta combinada, eliges el mismo número, pero no importa el orden en el que aparezca.

La Lotería El Dorado Mañana tiene seis premios diferentes, dependiendo del número de cifras que aciertes:

4 cifras (apuesta directa): 4.500 veces el valor apostado.4 cifras (apuesta combinada): 208 veces lo apostado.3 últimas cifras (apuesta directa): 400 veces el monto de la apuesta.3 últimas cifras (apuesta combinada): 83 veces tu apuesta.2 cifras acertadas: 50 veces lo apostado.Última cifra acertada: cinco veces lo apostado.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:30 hora local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde comprar tu boleto

Jugar en esta lotería es muy sencillo y accesible. Los billetes están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país, además de la opción de comprarlos en línea a través de la página web oficial, una alternativa implementada en los últimos años.

Para participar, solo necesitas elegir tu modalidad de apuesta: directa (donde el orden del número debe coincidir exactamente) o combinada (el orden no importa). Luego, seleccionas cuántas cifras deseas jugar, de una a cuatro y defines el monto que quieres apostar, desde pequeñas cantidades hasta sumas más significativas.

La Lotería El Dorado se juega todos los días, lo que te brinda la posibilidad de adquirir un boleto diariamente y disfrutar de la emoción de participar con frecuencia. Los resultados del sorteo se publican poco después de realizarse, facilitando el acceso a la información de los números ganadores.

Si ganas, puedes reclamar tu premio en cualquier punto autorizado de venta. Solo necesitas presentar tu boleto en buen estado, ya que es el documento oficial requerido para el cobro. En el lugar te proporcionarán las instrucciones necesarias para recibir tu dinero de forma segura y rápida. ¡Buena suerte!

¿Qué es la lotería El Dorado?

Este sorteo es supervisado por Grupo Empresaria y la Secretaría Distrital del Gobierno y Lotería de Bogotá. En Colombia las loterías tienen un propósito altruista, puesto que parte de las ganancias que dejan los diferentes concursos es destinado para el sector salud del país.

La lotería el dorado fue creada después del año 2000, su modalidad diaria es lo que llamó la atención de miles de colombianos que están en busca de probar su suerte y ganar diferentes premios por medio del azar.

Los resultados se publican todos los días poco después del sorteo y los participantes cuentan con la posibilidad de verificar rápidamente si el número que seleccionado fue el ganador.

Temas Relacionados

Dorado MañanaEl Dorado MañanaEl Dorado Mañana ColombiaLotería Dorado ColombiaResultado dorado mañanacolombia-loteriascolombia-noticiasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así avanzan las remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

El Roberto Meléndez sigue siendo el centro de atención con los trabajos de remodelación que recibe para albergar la final del segundo torneo de clubes más importante del mundo

Así avanzan las remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, le reclamó a Abelardo de la Espriella por no designar ministro de Salud: “No hay tiempo que perder”

El congresista aseguró que la cartera de salud ha sido una de las más golpeadas tras el mandato del presidente saliente Gustavo Petro, por lo que se necesita un empalme y ruta de acción rápido y efectivo

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, le reclamó a Abelardo de la Espriella por no designar ministro de Salud: “No hay tiempo que perder”

Marchas exigen justicia por el crimen de María Camilia Potosí: familaires piden ayuda para encontrar a su hijo extraído de su vientre

El cuerpo de la joven apareció a orillas de un río en el sector de La Buitrera, después de que su familia la reportara como desaparecida desde el 16 de julio de 2026

Marchas exigen justicia por el crimen de María Camilia Potosí: familaires piden ayuda para encontrar a su hijo extraído de su vientre

El Ejército Nacional abrió convocatoria laboral para contratar a 56 docentes universitarios en diferentes áreas: cómo aplicar

Las inscripciones se harán solo en línea, entre el jueves 23 y el martes 28 de julio de 2026, para dictar cátedra presencial en el segundo semestre en la escuela de Tolemaida, Cundinamarca

El Ejército Nacional abrió convocatoria laboral para contratar a 56 docentes universitarios en diferentes áreas: cómo aplicar

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Resta un día para el inicio del segundo semestre en la primera división del fútbol colombiano y los clubes siguen estructurando sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, respondió cómo superar una infidelidad: “No habla de tu valor como mujer”

Deportes

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Así va la remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Hinchada de River no perdona a ‘Juanfer’ Quintero por sus declaraciones contra el ‘Chacho’ Coudet: “Faltarle el respeto al club”