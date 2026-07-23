Capturado cabecilla del Clan del Golfo buscado por la Interpol por homicidio y concierto para delinquir

Golpe al Clan del Golfo: capturan a uno de sus principales jefes en Cesar - crédito @mindefensa/X

Tropas del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional capturaron a alias Yoyo o Motorratón, considerado uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo en el sur del departamento de Cesar.

La detención, ejecutada gracias a una operación conjunta, representó un golpe a la estructura criminal de la región, según informaron las autoridades colombianas a través de la red social X.

La captura de alias Yoyo, quien figuraba en la lista de los más buscados de la Interpol por homicidio y concierto para delinquir agravado, se produjo tras varios meses de inteligencia y trabajo coordinado.

El hombre inició su carrera delictiva en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ascendiendo hasta convertirse en jefe de sicarios y coordinando actividades ilícitas en municipios como Aguachica, Gamarra, La Gloria, San Martín y San Alberto.

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Ejército y Policía detuvieron a líder del Clan del Golfo en el sur de Cesar - crédito @mindefensa/X

De acuerdo con información publicada en la cuenta oficial del Ministerio de Defensa, “la operación permitió dar con este sujeto, quien coordinaba acciones criminales en varias localidades del sur del Cesar”.

Las autoridades detallaron que el capturado era requerido mediante una circular azul de la Interpol, lo que evidencia su relevancia dentro de la organización delincuencial y su impacto en la seguridad regional.

El comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, coronel José Darío Rodríguez Gómez, afirmó que “nuestras unidades militares continúan en su compromiso por hacer ese aporte en el esfuerzo de contribución mediante las operaciones militares para la seguridad de la población civil del sur del Cesar”.

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La declaración, difundida por el Ejército, subrayó la importancia estratégica de esta operación para reducir la capacidad operativa del Clan del Golfo en la zona.

Con este resultado, las fuerzas de seguridad refuerzan su presencia en el departamento de Cesar, mientras se mantienen los operativos para desmantelar otras estructuras asociadas a organizaciones criminales de alto impacto.

Arrestaron a ‘Motorratón’, presunto sicario y coordinador criminal del Clan del Golfo en Cesar - crédito @mindefensa/X

Tras lo anterior, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó respaldo total a los operativos contra el Clan del Golfo.

“Sin pausa y con contundencia, seguimos enfrentando el narcotráfico y el crimen”, afirmó el funcionario tras los recientes avances en la lucha contra organizaciones ilegales.

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El titular de la cartera destacó la labor realizada por las fuerzas que integran el Ejército Nacional y la Policía Nacional. “Felicitaciones a nuestros militares y policías por su valentía y compromiso en la protección de los colombianos frente al accionar criminal del Clan del Golfo”, señaló Sánchez, resaltando la importancia de la colaboración interinstitucional para garantizar la seguridad en distintas regiones del país.

El ministro aseguró que las autoridades mantienen el ritmo en las acciones para debilitar estructuras como el Clan del Golfo. “Seguimos adelante, con la fe intacta”, concluyó, reafirmando la determinación del Gobierno en el combate a la delincuencia.

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Pedro Arnulfo Sánchez elogió a militares y policías tras avances en la lucha contra el crimen organizado - crédito @PedroSanchezCol/X

Capturaron en Cesar a presunto miembro de las ACS con arsenal del Clan del Golfo

En el barrio El Carmen de Codazzi, Cesar, la Policía capturó a Miguel Andrés Lagos Ballestas, de 19 años, señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS).

Durante el procedimiento, los agentes incautaron dos fusiles calibre 5.56, dos pistolas 9 mm, un revólver .38, 274 cartuchos 5.56 mm, 105 cartuchos 9 mm, 63 cartuchos .38, cuatro proveedores para fusil, dos para pistola, siete brazaletes del frente Israel de las ACS y una motocicleta reportada como robada.

El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, calificó la detención como “un avance significativo en la ofensiva institucional contra las estructuras armadas organizadas”.

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Imagen de referencia - Policía detuvo a joven vinculado a extorsiones y homicidios en Cesar - crédito Policía Nacional

Por su parte, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, informó que el detenido, según investigaciones, buscaba fortalecer el control criminal y las actividades extorsivas en Codazzi.

La investigación indicó que el arsenal incautado se emplearía para cometer homicidios selectivos en el sector de Las Tablitas y otras zonas bajo influencia de organizaciones como el Clan del Golfo. La Fiscalía 27 Seccional imputó cargos por fabricación, tráfico y porte de armas, así como receptación.

Posteriormente, el joven presentó una conducta autolesiva tras ingerir medicamentos y fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece estable bajo vigilancia policial.