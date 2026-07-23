Colombia

Los Ghetto Kids alzaron a Shakira en pleno concierto y así reaccionó la cantante: “Los quiero mucho”

Durante una de sus dos fechas en Nueva York, la colombiana fue tomada por sorpresa por el gesto de cariño y agradecimiento de los niños y niñas que llevó para acompañarla durante su aparición en el medio tiempo del Mundial 2026

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La barranquillera fue sorprendida por los niños y niñas de la fundación que la acompañaron en la interpretación de "Dai Dai" - crédito @shakira/Instagram

La final de la Copa del Mundo 2026, disputada el domingo 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey entre España y Argentina, quedó marcada por un espectáculo de medio tiempo sin precedentes. Shakira lideró un show de doce minutos en el que participaron artistas como Madonna, Justin Bieber, BTS y los Muppets.

Durante la aparición de la colombiana estuvo acompañada de los niños ugandeses de la fundación The Ghetto Kids, mismos que se hicieron virales con su propia coreografía de Dai Dai, la canción oficial del torneo.

Shakira manifestó que el momento que más le conmovió en su aparición en el medio tiempo en la final del Mundial fue el abrazo que recibió de los Ghetto Kids - crédito Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters
Shakira manifestó que el momento que más le conmovió en su aparición en el medio tiempo en la final del Mundial fue el abrazo que recibió de los Ghetto Kids - crédito Vincent Carchietta/IMAGN IMAGES via Reuters

El momento más emotivo de la presentación llegó cuando la artista barranquillera, al finalizar su número, abrazó a varios de los niños, al punto que aseguró en sus redes sociales que ese gesto fue el instante que más la conmovió durante el evento: “Este abrazo me hizo el día entero”, publicó la cantante.

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Con lo que no contaba es que la escena se iba a repetir durante su segunda presentación en el Barclays Center de Nueva York y hasta sería más intenso, pues al terminar la canción, los pequeños se juntaron alrededor de la cantante y la alzaron por los aires, un gesto que la cantante compartió en redes sociales y que provocó la ovación del público.

El hecho se produjo luego de que Shakira introdujera ante el público a cada uno de los niños que la acompañaron en el escenario. Al ver que intentaban alzarla, respondió con gestos nerviosos pidiéndoles que pararan, pero estos insistieron y lograron elevarla en el aire unos segundos.

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Acto seguido, incitaron al público para que aclamaran a la colombiana al grito de “Our queen, Shakira”, robándose el show por un momento. Ante esto, la cantante les agradeció su presencia y compañía.

“Los quiero mucho. Todos los queremos. Muchas gracias por demostrárnoslo; por mostrarnos su amor, su pasión y su compromiso. Son tan disciplinados, educados y maravillosos, y sé que les irá de maravilla en la vida”, dijo.

Shakira retomó su gira en Nueva York y armó una fiesta con Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy - crédito cortesía Kevin Mazur
Shakira sumó a Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy como sus invitados durante sus dos fechas en Nueva York - crédito cortesía Kevin Mazur

La presentación en Nueva York se dio como parte de la fase norteamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. En esa serie de shows en la Gran Manzana también participaron Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy como invitados especiales.

Shakira tendrá dos conciertos más en los próximos días: el 23 de julio en el UBS Arena de Belmont Park, Nueva York, y el 25 de julio en el Boardwalk Hall de Atlantic City, con las que dará por concluidos sus compromisos en Estados Unidos y con su gira hasta octubre, cuando reanude su actividad con una residencia en España.

Los compañeros de The Ghetto Kids conmovieron al celebrar la actuación del grupo con Shakira en la final del Mundial 2026

Un video grabado en un espacio humilde de Uganda mostró a familiares y amigos reunidos ante una pantalla pequeña, con aplausos y gritos al ver a los bailarines en el show de medio tiempo - crédito @fuenmayord1 / X

Los compañeros de los niños de The Ghetto Kids vivieron una jornada de alegría y orgullo al ver la transmisión de la actuación de sus amigos junto a Shakira en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026.

Un grupo de niños se reunió frente a una pequeña pantalla para seguir el evento que mostró al grupo infantil de baile en el espectáculo de medio tiempo.

El video que circuló en las plataformas digitales captó el instante en que los amigos y familiares de los bailarines celebraron al verlos brillar junto a la artista colombiana. Entre aplausos, gritos, saltos y risas, los allegados expresaron su felicidad por el logro de los pequeños.

“Lloré, su alegría viendo a sus amigos en ese pequeño televisor”, escribió un usuario en redes sociales, mientras que otro calificó el momento como “demasiado hermoso, cuántos niños alrededor del mundo se están sintiendo inspirados y creyendo que los sueños se hacen realidad”.

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