El futbolista colombiano de Estudiantes de la Plata Alexis Manyoma se hizo viral en Argentina por lo que guarda en la nevera: “Vale más que mi casa”

Manyoma fue campeón con Estudiantes de La Plata antes de su préstamos a la MLS - crédito @alexis_manyoma/IG

En medio del reinicio de las competencias locales alrededor del fútbol en el mundo luego de la finalización de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Argentina el futbolista colombiano Alexis Manyoma ha dado de qué hablar en redes sociales luego de compartir una singular fotografía de uno de los espacios de su casa y una de sus mayores pasiones: coleccionar perfumes.

El nacido en el municipio de Puerto Tejada (departamento del Cauca), de 23 años, que retornó al equipo argentino conocido como “el Pincharrata” tras su préstamo al fútbol de Estados Unidos (MLS, con el Colorado Rapids), compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram en las que mostró uno de los lugares más inesperados donde guarda su colección de fragancias: una nevera.

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Y es que no es un secreto que a los futbolistas, incluidas las estrellas de los clubes y selecciones más reconocidos en el planeta, les gusta oler bien, y por eso el colombiano mostró con orgullo los casi 100 perfumes que se alcanzan a contar en la fotografía que hace parte de un carrete en su cuenta de Instagram, y en el que mostró cómo vive los días previos al retorno a las canchas con el cuadro de La Plata, que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile el 11 de agosto en el juego de ida.

Los comentarios en redes sociales no dejaron pasar el momento y le pusieron la dosis de humor al momento, luego de que se leyeron comentarios como “amigo, tu heladera vale mas que mi casa”, “según hoy vas almorzar Lattafa a la plancha?” y hasta recordaron una de las frases más famosas que dejó su compatriota Téofilo Gutiérrez, durante su paso por Rosario Central: “Perfume europeo, papi”.

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Casi 100 perfumes se alcanzan a encontrar en la nevera de la casa del futbolista colombiano Alexis Manyoma - crédito @alexis_manyoma/IG

La millonada que cuestan algunos de los perfumes que se ven en la nevera de Alexis Manyoma

Esta es la lista de algunos de los perfumes que se alcanzan a identificar y sus precios aproximados en el mercado, teniendo en cuenta también que la tasa representantiva del mercado del precio del dólar en Colombia para la mañana del jueves 23 de julio de 2026 es de $3.207,79:

Acqua di Giò (Giorgio Armani) Precio en dólares: USD 100 Precio en pesos colombianos: $320,779 Bleu de Chanel (Chanel) Precio en dólares: USD 50 Precio en pesos colombianos: $481,168.5 Dior Sauvage (Dior) Precio en dólares: USD 120 Precio en pesos colombianos: $384,934.8 Tom Ford Noir (Tom Ford) Precio en dólares: USD 150 Precio en pesos colombianos: $481,168.5 Terre d’Hermès (Hermès) Precio en dólares: USD 110 Precio en pesos colombianos: $352,856.9 Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme Precio en dólares: USD 110 Precio en pesos colombianos: $352,856.9 Versace Eros Precio en dólares: USD 95 Precio en pesos colombianos: $304,740 Chanel Allure Homme Sport Precio en dólares: USD 145 Precio en pesos colombianos: $465,129.55 Paco Rabanne 1 Million Precio en dólares: USD 110 Precio en pesos colombianos: $352,856.9 Spicebomb (Viktor & Rolf) Precio en dólares: USD 110 Precio en pesos colombianos: $352,856.9 Dior Homme Intense Precio en dólares: USD 130 Precio en pesos colombianos: $416,012.7 Creed Aventus Precio en dólares: USD 350 Precio en pesos colombianos: $1,122,726.5

Algunas de las fragancias más exclusivas del mundo se hacen famosas en parte por que las usan varios de los futbolistas más reconocidos, tres de ellos son el croata Luka Modric, el argentino Mauro Icardi y el urguayo Lucas Torreira - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mitos y verdades sobre el guardar perfumes a bajas temperaturas

Guardar perfumes en la nevera no es recomendable, según coinciden los expertos en perfumería. Aunque en internet hay opiniones divididas, la Fragrance Foundation y otros especialistas advierten que las temperaturas frías pueden dañar los aceites esenciales y las sustancias químicas de los perfumes, haciendo que pierdan intensidad y calidad.

En cambio, las colonias sí pueden mantenerse en el refrigerador, dado que contienen más alcohol y menos aceites esenciales, lo que las hace más resistentes al frío. Incluso así, nunca se deben exponer a temperaturas bajo cero.

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Los perfumes, al tener una alta concentración de esencias, pueden perder su potencia y aroma si se almacenan en ambientes muy fríos, destacó el blog de la tienda de perfumería Esenzzia.

Por esta razón, lo ideal es conservarlos en un lugar seco, oscuro y con temperatura estable, lejos de la luz solar directa y de los cambios bruscos de temperatura, como ocurre en los baños o sobre repisas expuestas.

Las fragancias árabes han tomado fuerza en el mercado alrededor del mundo - crédito REUTERS/Stelios Misinas

La mejor opción para guardar perfumes es un armario dentro de una habitación fresca y con temperatura uniforme, entre 12 y 22 grados centígrados. Además, siempre deben estar bien cerrados para evitar que se deterioren con rapidez.

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En conclusión, la nevera no es el sitio adecuado para los perfumes. Si se almacenan bien, pueden durar muchos años sin perder sus cualidades, mientras que las colonias, gracias a su mayor contenido de alcohol y menor cantidad de esencias, resisten mejor el frío y pueden guardarse en el refrigerador si se desea prolongar su frescura.