Deportes

El futbolista colombiano de Estudiantes de la Plata Alexis Manyoma se hizo viral en Argentina por lo que guarda en la nevera: “Vale más que mi casa”

El atacante, que volvió al fútbol argentino luego de su préstamos en el fútbol de los Estados Unidos (MLS), dio de qué hablar en redes sociales por la fotografía con la que compartió una pasión que une a cientos de futbolistas alrededor del planeta: oler bien, pero también elegir fragancias exclusivas

Guardar
Google icon
- crédito @alexis_manyoma/IG
Manyoma fue campeón con Estudiantes de La Plata antes de su préstamos a la MLS - crédito @alexis_manyoma/IG

En medio del reinicio de las competencias locales alrededor del fútbol en el mundo luego de la finalización de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Argentina el futbolista colombiano Alexis Manyoma ha dado de qué hablar en redes sociales luego de compartir una singular fotografía de uno de los espacios de su casa y una de sus mayores pasiones: coleccionar perfumes.

El nacido en el municipio de Puerto Tejada (departamento del Cauca), de 23 años, que retornó al equipo argentino conocido como “el Pincharrata” tras su préstamo al fútbol de Estados Unidos (MLS, con el Colorado Rapids), compartió varias publicaciones en su cuenta de Instagram en las que mostró uno de los lugares más inesperados donde guarda su colección de fragancias: una nevera.

PUBLICIDAD

Y es que no es un secreto que a los futbolistas, incluidas las estrellas de los clubes y selecciones más reconocidos en el planeta, les gusta oler bien, y por eso el colombiano mostró con orgullo los casi 100 perfumes que se alcanzan a contar en la fotografía que hace parte de un carrete en su cuenta de Instagram, y en el que mostró cómo vive los días previos al retorno a las canchas con el cuadro de La Plata, que disputará los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile el 11 de agosto en el juego de ida.

Los comentarios en redes sociales no dejaron pasar el momento y le pusieron la dosis de humor al momento, luego de que se leyeron comentarios como “amigo, tu heladera vale mas que mi casa”, “según hoy vas almorzar Lattafa a la plancha?” y hasta recordaron una de las frases más famosas que dejó su compatriota Téofilo Gutiérrez, durante su paso por Rosario Central: “Perfume europeo, papi”.

PUBLICIDAD

- crédito @alexis_manyoma/IG
Casi 100 perfumes se alcanzan a encontrar en la nevera de la casa del futbolista colombiano Alexis Manyoma - crédito @alexis_manyoma/IG

La millonada que cuestan algunos de los perfumes que se ven en la nevera de Alexis Manyoma

Esta es la lista de algunos de los perfumes que se alcanzan a identificar y sus precios aproximados en el mercado, teniendo en cuenta también que la tasa representantiva del mercado del precio del dólar en Colombia para la mañana del jueves 23 de julio de 2026 es de $3.207,79:

  1. Acqua di Giò (Giorgio Armani)
    1. Precio en dólares: USD 100
    2. Precio en pesos colombianos: $320,779
  2. Bleu de Chanel (Chanel)
    1. Precio en dólares: USD 50
    2. Precio en pesos colombianos: $481,168.5
  3. Dior Sauvage (Dior)
    1. Precio en dólares: USD 120
    2. Precio en pesos colombianos: $384,934.8
  4. Tom Ford Noir (Tom Ford)
    1. Precio en dólares: USD 150
    2. Precio en pesos colombianos: $481,168.5
  5. Terre d’Hermès (Hermès)
    1. Precio en dólares: USD 110
    2. Precio en pesos colombianos: $352,856.9
  6. Yves Saint Laurent La Nuit de L’Homme
    1. Precio en dólares: USD 110
    2. Precio en pesos colombianos: $352,856.9
  7. Versace Eros
    1. Precio en dólares: USD 95
    2. Precio en pesos colombianos: $304,740
  8. Chanel Allure Homme Sport
    1. Precio en dólares: USD 145
    2. Precio en pesos colombianos: $465,129.55
  9. Paco Rabanne 1 Million
    1. Precio en dólares: USD 110
    2. Precio en pesos colombianos: $352,856.9
  10. Spicebomb (Viktor & Rolf)
    1. Precio en dólares: USD 110
    2. Precio en pesos colombianos: $352,856.9
  11. Dior Homme Intense
    1. Precio en dólares: USD 130
    2. Precio en pesos colombianos: $416,012.7
  12. Creed Aventus
    1. Precio en dólares: USD 350
    2. Precio en pesos colombianos: $1,122,726.5
Múltiples frascos de perfume genéricos, transparentes y de diversas formas, con líquidos ámbar, azules y rosas, dispersos sobre una superficie, algunos abiertos.
Algunas de las fragancias más exclusivas del mundo se hacen famosas en parte por que las usan varios de los futbolistas más reconocidos, tres de ellos son el croata Luka Modric, el argentino Mauro Icardi y el urguayo Lucas Torreira - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mitos y verdades sobre el guardar perfumes a bajas temperaturas

Guardar perfumes en la nevera no es recomendable, según coinciden los expertos en perfumería. Aunque en internet hay opiniones divididas, la Fragrance Foundation y otros especialistas advierten que las temperaturas frías pueden dañar los aceites esenciales y las sustancias químicas de los perfumes, haciendo que pierdan intensidad y calidad.

En cambio, las colonias sí pueden mantenerse en el refrigerador, dado que contienen más alcohol y menos aceites esenciales, lo que las hace más resistentes al frío. Incluso así, nunca se deben exponer a temperaturas bajo cero.

Los perfumes, al tener una alta concentración de esencias, pueden perder su potencia y aroma si se almacenan en ambientes muy fríos, destacó el blog de la tienda de perfumería Esenzzia.

Por esta razón, lo ideal es conservarlos en un lugar seco, oscuro y con temperatura estable, lejos de la luz solar directa y de los cambios bruscos de temperatura, como ocurre en los baños o sobre repisas expuestas.

Las fragancias árabes han tomado fuerza en el mercado alrededor del mundo - crédito REUTERS/Stelios Misinas
Las fragancias árabes han tomado fuerza en el mercado alrededor del mundo - crédito REUTERS/Stelios Misinas

La mejor opción para guardar perfumes es un armario dentro de una habitación fresca y con temperatura uniforme, entre 12 y 22 grados centígrados. Además, siempre deben estar bien cerrados para evitar que se deterioren con rapidez.

En conclusión, la nevera no es el sitio adecuado para los perfumes. Si se almacenan bien, pueden durar muchos años sin perder sus cualidades, mientras que las colonias, gracias a su mayor contenido de alcohol y menor cantidad de esencias, resisten mejor el frío y pueden guardarse en el refrigerador si se desea prolongar su frescura.

Temas Relacionados

Alexis ManyomaNevera llena de perfumesFutbolista colombianoEstudiantes de La PlataColección de perfumesColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 18 del Tour de Francia - EN VIVO: el ecuatoriano Richard Carapaz se lleva la victoria en su llegada a Orcières-Merlette

La exigencia llega a la ronda francesa en el último premio de primera categoría dejó al ciclista ecuatoriano del EF - Education Easypost con la gloria a tres días de finalizar la edición 109 de la carrera

Etapa 18 del Tour de Francia - EN VIVO: el ecuatoriano Richard Carapaz se lleva la victoria en su llegada a Orcières-Merlette

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo Cardenal regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en la historia en este torneo

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

The Athletic destacó a figura de la selección Colombia sub-17 en el once revelación rumbo al Mundial 2030: José Escorcia, la joya de Atlético Nacional

El futbolista quedó como una de las figuras más destacadas en el Campeonato Suramericano de la categoría que se disputó en abril de 2026 en Asunción (Paraguay), y en el que la Tricolor superó a Argentina y a Brasil

The Athletic destacó a figura de la selección Colombia sub-17 en el once revelación rumbo al Mundial 2030: José Escorcia, la joya de Atlético Nacional

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Resta un día para el inicio del segundo semestre en la primera división del fútbol colombiano y los clubes siguen estructurando sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”

El ciclista colombiano del Netcompany Ineos reflexionó sobre lo que fue la etapa 17, relacionada con trabajo de su equipo

Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, respondió cómo superar una infidelidad: “No habla de tu valor como mujer”

‘MasterChef 2026’ ya tiene a las primeras celebridades en riesgo: estos famosos quedaron con delantal negro

Alina Lozano estalló contra el odio en redes y aclaró su ruptura con Jim Velásquez: “Llevo tiempo lidiando con malos comentarios”

Aida Victoria Merlano confesó qué está pasando entre ella y el streamer Escro, con quien se besó apasionadamente en video: “Me hace feliz”

Deportes

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: el ecuatoriano Richard Carapaz se lleva la victoria en su llegada a Orcières-Merlette

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: el ecuatoriano Richard Carapaz se lleva la victoria en su llegada a Orcières-Merlette

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

The Athletic destacó a figura de la selección Colombia sub-17 en el once revelación rumbo al Mundial 2030: José Escorcia, la joya de Atlético Nacional

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”