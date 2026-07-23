A María Camila Potosí, la joven embarazada de ocho meses que fue encontrada muerta en Cali, le habrían extraído el bebé: esto dicen las autoridades

El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación para esclarecer el asesinato de María Camila Potosí Gómez. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y redes sociales

Las autoridades de Cali informaron que, tras el hallazgo del cuerpo de Camila Potosí Gómez, una joven de 21 años asesinada cuando cursaba un embarazo avanzado, los análisis forenses confirmaron que el bebé no estaba en su vientre, de acuerdo a lo informado por Noticias RCN. El caso sigue bajo investigación para establecer los hechos y determinar el paradero del bebé.

El cuerpo de Camila Potosí fue encontrado a orillas de un río, en el sector de La Buitrera, luego de permanecer desaparecida desde el 16 de julio. La joven había sido vista por última vez cuando subió a una motocicleta junto a otra mujer, que ahora es el principal foco de las investigaciones. El cadáver presentaba signos de tortura y múltiples heridas con arma blanca.

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La Fiscalía y la Policía continúan con las labores de investigación, revisando imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos para reconstruir los últimos movimientos de Camila y determinar la identidad de las personas implicadas.

María Camila Potosí Gómez estaba desaparecida desde el 16 de julio, después de salir a una cita de control médico en Cali -crédito Captura video

La familia de María Camila pidió ayuda para encontrar a la bebé luego de que las autoridades confirmaran que el cuerpo no tenía al feto. “Con este llamado para pedir colaboración y seguir ya de ahora en adelante en la lucha, con esta fe, esperanza que tengo que mi bebé puede estar viva para encontrarla, que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan”, dijo Alba Luz en una entrevista con Noticias RCN.

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Al ser consultada por el pedido que hace la familia tras recibir esa información, la mujer insistió en que su única solicitud es apoyo para continuar la búsqueda y que se la devuelvan: “Que aparezca y que las personas que la tengan se toquen el corazón y me la devuelvan”.

Desde el lugar, el periodista del medio agregó que, según la familia, “las autoridades han brindado muy poca ayuda, muy poca respuesta”, y sostuvo que el acompañamiento ha venido principalmente de la comunidad: “Solamente ha sido esta comunidad que ha estado acompañándolos desde el primer momento”.

El informe preliminar indicó que la joven de 21 años, con ocho meses de embarazo, presentaba signos de tortura y posibles heridas con arma cortopunzante - crédito Redes sociales

A través de redes sociales se difundieron imágenes y videos del recibimiento del cuerpo de María Camila Potosí por parte de su comunidad. Una extensa caravana de motocicletas y vehículos acompañó el traslado desde la morgue hasta su vivienda, donde familiares, amigos y vecinos aguardaban para despedirla.

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Durante el recorrido, se escuchó música y muestras de afecto a lo largo del trayecto, reflejando el impacto que generó su muerte en el entorno cercano. La velación se realizó en su casa, en un ambiente marcado por la tristeza y la solidaridad de quienes la conocieron.

Multitudinario recibimiento del cuerpo de María Camila Potosí en Cali - crédito @ReporteUrban/X

El hallazgo sin vida del cuerpo de la joven conmocionó a la ciudad de Cali y puso en marcha un proceso judicial que exige respuestas urgentes. El último registro visual captado por cámaras de seguridad, la muestra subiendo por segunda vez ese día a una motocicleta conducida por una mujer en el sector de Polvorines.

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Aquel 16 de julio, María Camila había salido temprano de la casa de su cuñada en el barrio Meléndez, donde residía temporalmente para cuidar a un familiar enfermo. Primero acudió a una cita médica relacionada con su embarazo en el centro de salud de Polvorines. Al regresar, fue transportada en motocicleta por una mujer hasta la vivienda.

En horas de la tarde, la misma conductora regresó por ella. María Camila debía gestionar un trámite vinculado a los exámenes médicos que le habían ordenado esa mañana. Antes de salir, envió un mensaje a su cuñada: “Me tocó que salir rápido a confirmar la cita de un último examen que me mandaron hoy”.

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Este fue el último mensaje que se recibió de la joven. Desde ese momento, no hubo más contacto y su rastro se perdió.

El hallazgo sin vida del cuerpo de la joven conmocionó a la ciudad de Cali y puso en marcha un proceso judicial que exige respuestas urgentes - crédito @Marovaan/X

La última evidencia visual fue registrada a las 4:13 p. m., cuando las cámaras de seguridad captaron a María Camila subiendo a la motocicleta, nuevamente acompañada por la misma mujer. Esta imagen marcó el final de su recorrido conocido y el inicio de la búsqueda desesperada.

Alrededor de las 6:00 p. m., el esposo de María Camila llegó a la casa de la cuñada y, al no encontrarla, comenzaron los intentos de comunicación. Ni mensajes ni llamadas obtuvieron respuesta, lo que encendió las alarmas entre los familiares.

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Durante la investigación, las autoridades descartaron de momento la hipótesis sobre la extracción del bebé que esperaba María Camila. Se concentran en reconstruir la cronología de los hechos, desde la última vez que fue vista con vida hasta el hallazgo de su cuerpo.