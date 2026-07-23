Creador de contenido se viralizó con todo tipo de comentarios tras revelar cuáles adquisiciones costosas son importantes para él, sin importar el valor

El creador de contenido de Bogotá abrió debate en TikTok e Instagram al decir que muchos usuarios recomiendan en el trend gastos que no se justifican, y su grabación sumó cientos de reacciones - crédito @jf.lv/tiktok

El creador de contenido bogotano Juan Felipe Londoño volvió a generar conversación en redes sociales tras sumarse a una tendencia viral en la que los usuarios mencionan cuáles son esos gastos costosos que, en su opinión, realmente justifican su precio.

Sin embargo, el influenciador inició su video con una frase que rápidamente captó la atención de miles de internautas y abrió un debate porque aseguró no estar de acuerdo con lo que ha visto y escuchado al respecto.

“He visto un montón de gente hacer el trend de cosas caras que valen cien por ciento la pena y dicen unas estupideces”, afirmó al comienzo de la grabación, antes de compartir cuáles son las inversiones que, desde su experiencia, considera verdaderamente valiosas, más allá de tratarse de objetos de lujo o compras impulsivas.

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El video rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumuló comentarios tanto de personas que respaldaron sus recomendaciones como de quienes cuestionaron algunas de sus afirmaciones.

Juan Felipe Londoño agitó las redes al decir qué gastos caros sí valen la pena - crédito @juanfelipelondonov/IG

Además, se convirtió en una publicación que volvió a poner sobre la mesa la conversación sobre el consumo inteligente y las prioridades financieras, un tema que suele generar posiciones divididas en redes sociales.

En el video, la primera adquisición que destacó Juan Felipe Londoño fue una máquina para preparar agua con gas en casa. Aunque reconoció que puede parecer un gasto elevado al principio, aseguró que termina representando un ahorro a largo plazo para quienes acostumbran consumir bebidas gaseosas.

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“Aquí van mis cosas caras que valen cien por ciento la pena... La primera de esas es una máquina de hacer agua con gas en la casa. Perro, usted se va a ahorrar comprar cualquier gaseosa, cualquier vaina. ¿Por qué? Porque siempre tiene algo que tomar. Agua con gas, le echa un poquito de limón, melo”, comentó.

Sin embargo, el creador de contenido aclaró que, para él, las inversiones más importantes no están relacionadas con productos materiales, sino con el bienestar personal y el crecimiento profesional.

La lista de Juan Felipe incluyó una máquina de agua con gas, apoyo emocional, formación y conocer otros países, además de una crítica a las promesas de riqueza rápida que circulan en internet - crédito @juanfelipelondonov/IG

En ese sentido, uno de los puntos que más llamó la atención fue su defensa de la salud mental. Londoño aseguró que pagar por un psicólogo o cualquier proceso terapéutico representa uno de los mejores gastos que una persona puede hacer, siempre que contribuya a mejorar su calidad de vida.

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“Pagar por un buen psicólogo, por terapia, por cualquier cosa que usted lo haga sentir mejor. Psicoterapia, cartas, vale la pena. Si a usted lo hace sentir mejor, hágalo”, expresó.

Otra de las recomendaciones estuvo enfocada en la preparación intelectual, pues para el influenciador, invertir en conocimiento siempre ofrece un retorno, ya sea mediante estudios universitarios, programas técnicos o cursos especializados que permitan desarrollar nuevas habilidades.

“Invertir en educación. Sea carrera universitaria, sea cursos especializados, sea cualquier cosa que usted le traiga conocimiento, vale la pena comprarlo”, señaló Londoño.

Las compras que Londoño sí recomienda y una que no - crédito @juanfelipelondonov/IG

No obstante, hizo una excepción al referirse a ciertos cursos que se han empezado a hacer virales en las redes sociales, especialmente ofrecidos por algunos creadores de contenido, que prometen fórmulas rápidas para alcanzar el éxito financiero. En particular, criticó las capacitaciones relacionadas con el trading que, según él, suelen vender expectativas poco realistas.

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“¿Qué no vale la pena comprar? Perro, el curso de trading de cómo hacerte rico. La gente de trading no gana plata por el trading, gana plata por el curso y usted es la hueva que dice: ‘Ay, sí, me voy a hacer rico’”, afirmó el influenciador bogotano.

Juan Felipe Londoño cerró su reflexión mencionando una experiencia que considera irremplazable: viajar. Para Londoño, conocer otros países y culturas permite ampliar la visión del mundo y modificar la forma de entender diferentes realidades.

“Y por último, viajar. Conocer nuevas culturas, conocer cómo vive la gente en otro lado. Perro, eso a uno le cambia la perspectiva. Recomendado. Cosas materiales, pues sí, algunas chéveres, pero esas son mis cosas caras que valen la pena”, concluyó.

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