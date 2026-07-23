Excanciller Álvaro Leyva anunció demanda en España por supuestos audios donde habría planeado un golpe de Estado contra Gustavo Petro

Leyva afirmó que grabaciones usadas para sustentar las acusaciones fueron calificadas como fraudulentas por análisis forenses - crédito Colprensa

El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Álvaro Leyva Durán difundió un nuevo comunicado en el que se refirió al presidente Gustavo Petro y a su desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, según lo confirmó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En su misiva difundida el jueves 23 de julio de 2026, el excanciller también anunció que presentará acciones penales por publicaciones que, según sostiene, lo vincularon con un supuesto golpe de Estado contra el mandatario saliente.

“Representado por muy ilustres juristas inicié acciones penales ante los tribunales españoles por las falsas informaciones publicadas por el diario El País de Madrid, Reino de España, que señalaron que habiendo sido Ministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, había fraguado yo, en connivencia con Donald J. Trump y cercanos a su entorno, un golpe de Estado para derribarlo del poder. A él. A Petro. La mencionada iniciativa penal viene acompañada de una acción de protección del honor”, señaló Leyva.

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