Aida Victoria Merlano confesó qué está pasando entre ella y el streamer Escro, con quien se besó apasionadamente en video: “Me hace feliz”

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre Escro y aclaró qué ocurre entre ellos - crédito @aida_clips1/tiktok

Las constantes apariciones públicas de Aida Victoria Merlano junto al streamer conocido como Escro, los besos durante transmisiones en vivo y la evidente complicidad que han mostrado en diferentes contenidos digitales convirtieron a ambos en una de las parejas más comentadas por los usuarios de redes sociales durante las últimas semanas.

Sin embargo, la influenciadora barranquillera decidió ponerles freno a las especulaciones y explicar cuál es realmente la relación que mantiene con el creador de contenido.

La empresaria aprovechó una transmisión en vivo en TikTok para responder a los comentarios de algunos de sus seguidores, quienes le manifestaron que no les gustaba verla colaborando con Escro, nombre con el que es conocido en internet David Darville, streamer y productor musical originario de las Bahamas.

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Lejos de esquivar el tema, Aida Victoria explicó que entiende las preocupaciones de parte de su comunidad digital, aunque dejó claro que su experiencia con el joven ha sido completamente diferente a la percepción que muchos tienen por el personaje que interpreta en redes sociales.

Aida Victoria Merlano aclara qué pasa con Escro tras los besos que encendieron las redes - crédito @therealescro/IG

“Yo entiendo por completo a mis seguidores y yo sé que ellos como que me pueden dar un consejo, pueden querer algo o a veces se sienten como tan encariñados con uno que sienten mucho las cosas que uno vive y yo se lo agradezco. O sea, crear ese tipo de conexión con alguien yo lo agradezco muchísimo”, expresó al inicio de su intervención.

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La creadora de contenido aseguró que algunas de las críticas surgieron después de las colaboraciones que ha realizado recientemente con Escro, aunque aclaró que se trata de una minoría de sus seguidores.

“El otro día algunos, pues no todos, realmente la mayoría no dice eso, pero algunos de mis seguidores como que no les gustaba que yo hiciera junte o que colaborara con Escro”, comentó.

Fue entonces cuando hizo una diferenciación entre el personaje que millones de usuarios conocen en plataformas digitales y la persona que ella ha tenido la oportunidad de tratar fuera de cámaras, misma razón por la que cada vez se siente más a gusto de estar junto al hombre, según explicó.

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La creadora de contenido dice que busca nuevos formatos y por eso colabora con David Darville - crédito @therealescro/IG

“Escro es un personaje de las redes sociales y David es el ser humano que está detrás de ese personaje. Yo estoy conociendo a David y me ha parecido un ser humano increíble, me cae muy bien, lo quiero mucho, me hace muy feliz, me gusta colaborar con él, me gusta hacer contenido con él”, afirmó.

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención porque llegan después de varios encuentros públicos entre ambos que alimentaron los rumores de una posible relación sentimental.

En las últimas semanas, Aida Victoria y Escro han protagonizado diferentes transmisiones en vivo, videos y eventos en los que la cercanía entre ambos ha sido evidente. Uno de los momentos que más dio de qué hablar ocurrió durante una fiesta de revelación de género transmitida en directo, cuando participaron en una dinámica que consistía en girar al mismo lado. Si coincidían, debían darse un beso.

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Ambos aceptaron el reto y terminaron besándose frente a miles de espectadores. Minutos después volvieron a repetir el gesto, situación que hizo que muchos internautas interpretaran la escena como la confirmación de un romance.

Aida Victoria Merlano se volvió tendencia en redes sociales tras besarse con Escro durante una transmisión en vivo - crédito @soy.panda01/tiktok

A esto se sumaron otras actividades durante la transmisión, entre ellas abrazos, bailes sensuales y nuevas muestras de afecto que incrementaron las especulaciones.

No obstante, Aida Victoria explicó que más allá de los rumores, disfruta trabajar junto al streamer porque quiere explorar nuevos formatos dentro de la creación de contenido.

“Obviamente ustedes saben que yo como que estoy intentando hacer muchas cosas. Quiero variar, quiero que me vean en diferentes escenarios, haciendo diferentes cosas y obviamente yo no voy a limitar nunca mi contenido a una colaboración, pero quiero que sepan que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño”, manifestó.

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La barranquillera también reconoció que entiende que muchos seguidores buscan cuidarla, aunque insistió en que su percepción sobre el streamer de las Bahamas es completamente positiva.

“Entiendo de dónde vienen los comentarios y entiendo también como que de alguna manera muchas personas me quieren proteger, pero ya... Le tengo cariño, lo quiero mucho y David es muy distinto a su personaje de las redes y ya, me cae muy bien”, concluyó.