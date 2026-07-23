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Así propone el G8 del fútbol colombiano que se reparta el dinero de la televisión: mérito deportivo y capacidad de conectar con los aficionados

La fórmula propuesta se divide en un 50% de repartición igualitaria para todos los clubes afiliados a la Dimayor y en otro 50% que se repartirá según algunos criterios

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Ocho escudos de clubes de fútbol colombiano, edificio DIMAYOR, sacos de dinero, televisores con símbolos de dólar y cámaras de televisión.
Los ocho clubes más importantes del fútbol colombiano proponen una repartición más justo del dinero producto de la comercialización de los derechos de TV - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Joe Bonilla, abogado encargado de representar al G8 del fútbol colombiano, expuso la propuesta de este grupo para cambiar el reparto de los derechos de televisión en el fútbol colombiano y aseguró que la fórmula busca “mantener una base solidaria para todos” mientras premia el rendimiento deportivo y el aporte comercial de cada club.

El debate tomó fuerza después del comunicado conjunto de América de Cali, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Junior, Millonarios y Once Caldas, que reclamaron una revisión inmediata del sistema vigente antes de avanzar en un nuevo ciclo de comercialización de los derechos de transmisión.

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La declaración del abogado fue publicada en X por Alexis Rodríguez y aparece en medio de la disputa abierta por ocho clubes de la Dimayor sobre el modelo de distribución de ingresos de TV.

Según el mensaje, Bonilla, abogado de ese grupo, sostuvo que “en ningún momento” los equipos han buscado imponer un esquema al resto del fútbol profesional colombiano ni diseñar un sistema que los beneficie automáticamente.

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.
Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

De acuerdo con la publicación, uno de los modelos que más consenso ha logrado entre los ocho clubes propone dividir los ingresos en dos partes para su reparto entre las instituciones. Una parte seguiría bajo un criterio igualitario, como ocurre hoy, para garantizar una base económica común. La otra quedaría atada a variables objetivas, entre ellas el mérito deportivo y la capacidad de generar valor para el campeonato.

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En términos prácticos, la propuesta apunta a reconocer resultados en la cancha. El esquema mencionado por Bonilla contempla premiar a los clubes que clasifiquen a fases finales, a campeones y subcampeones, al rendimiento en la reclasificación anual, a los equipos que logren el ascenso y a otras actuaciones deportivas dentro del sistema competitivo.

Ese es el punto central de la discusión abierta por el llamado G8: los ocho clubes piden cambiar el reparto actual de los derechos de TV porque hoy los ingresos se distribuyen por partes iguales entre los 36 equipos del fútbol colombiano. En su comunicado público, el grupo afirmó que ese modelo no toma en cuenta “el rendimiento deportivo, el nivel de inversión o la fidelidad de los hinchas”.

Los derechos de televisión se reparten entre los 36 clubes afiliados a la Dimayor - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Los derechos de televisión se reparten entre los 36 clubes afiliados a la Dimayor - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La explicación difundida en X añade otro componente: la audiencia. Bonilla señaló que una fracción de los ingresos también podría asignarse con base en indicadores objetivos sobre la capacidad de cada club para convocar público y sostener el interés de los aficionados en las distintas plataformas de transmisión.

Ese punto busca introducir un criterio comercial en el reparto. La tesis del grupo es que los derechos audiovisuales adquieren valor porque existe consumo del campeonato, y que ese consumo puede medirse para reconocer el aporte que cada institución hace al producto de la liga en el plano local y nacional.

El abogado resumió la idea en una fórmula mixta: conservar una base igualitaria para todos los clubes y asignar otra parte según resultados deportivos y generación de valor. En el mensaje, insistió en que el incentivo económico no debería depender solo del tamaño histórico de una institución, sino de lo que consiga durante cada temporada.

Asamblea Dimayor
Los presidentes de los clubes afiliados a la Dimayor se reunirán en Bogotá para estructurar un nuevo sistema de repartición de los derechos de TV - crédito Colprensa

En el comunicado conjunto firmado por los clubes advirtieron que no cederán sus derechos intangibles y de imagen para un nuevo contrato mientras no exista una discusión de fondo sobre la forma en que se repartirán los recursos. También sostuvieron que su posición no busca frenar el torneo ni afectar a los aficionados, sino abrir una negociación institucional sobre el modelo.

Tras la difusión de ese pronunciamiento, la Dimayor convocó una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Clubes para el 29 de julio de 2026. Entre los puntos anunciados están el estado de las negociaciones con Starts Sports Group Limited, la invitación para ofertas sobre derechos audiovisuales y digitales, y la apertura de un espacio para discutir métodos de distribución de ingresos entre los clubes afiliados.

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