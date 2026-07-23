En video quedó brutal agresión de un motociclista a un agente de tránsito en Medellín: fue capturado por la Policía

El conductor forcejeó con el agente de tránsito, lo lanzó al suelo varias veces y lo dejó cerca del paso de un camión en la vía - crédito Captura de Video X

Un motociclista fue capturado el miércoles 22 de julio de 2026 en Medellín tras agredir a un agente de tránsito que realizaba operativos de control en una de las principales vías de la capital del departamento de Antioquia.

Los hechos se registraron en la autopista Sur, a la altura del sector conocido como Industriales, cuando el oficial detectó que la motocicleta circulaba con la placa alterada, en una posición que impedía su correcta identificación.

Al notificarle al conductor que sería sancionado y que el vehículo quedaría inmovilizado, las autoridades establecieron además que presuntamente prestaba un servicio informal de transporte mediante una plataforma digital.

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El sujeto había sido retenido durante un control en la Autopista Sur de la capital antioqueña - crédito Captura de Video Alcaldía de Medellín

No obstante, al momento de hacer efectivo el comparendo, el conductor reaccionó con violencia, forcejeó con el funcionario y lo lanzó al suelo en repetidas ocasiones. En una de las caídas, el agente quedó muy cerca de un camión que avanzaba por el corredor vial.

La agresión fue grabada por usuarios de la vía local que rápidamente fue difundida en las redes sociales. Las imágenes muestran parte del enfrentamiento antes de la intervención de otros uniformados y también de motociclistas que pasaban por el lugar.

Ante el llamado de los ciudadanos que transitaban por el lugar, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá llegaron al sitio, capturaron al agresor y lo dejaron a disposición de las autoridades judiciales para el avance del proceso.

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El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, explicó que la administración distrital pedirá a la Fiscalía revisar si la conducta también encaja en una tentativa de homicidio.

Declaraciones de Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

“Este, al intentar evadir su responsabilidad, la emprende contra nuestro agente y lo agrede físicamente en varias ocasiones, poniendo en riesgo su vida al arrojarlo cerca al paso de un camión que transitaba por el lugar”, manifestó el funcionario.

El hombre deberá responder, en principio, por el delito de violencia contra servidor público. Además, durante el procedimiento le impusieron los comparendos correspondientes a las infracciones detectadas y la motocicleta quedó inmovilizada.

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Por último, Ruiz afirmó que este tipo de episodios no serán tolerados por las autoridades, y reiteró que los operativos de regulación y control continuarán en Medellín para exigir el cumplimiento de las normas de tránsito y preservar la seguridad vial en la ciudad.

“En el último año han sido capturados diez sujetos por hechos similares y cinco agresores han sido condenados. En Medellín, la autoridad se respeta”, puntualizó.

Varios uniformados reaccionaron de inmediato ante el incidente en Medellín - crédito Captura video

Otros casos de violencia contra agentes de tránsito en Medellín

Este no ha sido el primer hecho de violencia contra un agente de tránsito que se presenta en la capital antioqueña.

En abril de 2026, un agente de tránsito resultó herido tras ser arrollado por un conductor que intentó evadir un puesto de control en la Terminal del Norte de Medellín.

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En el hecho, varios testigos intervinieron para impedir que el vehículo, de marca Nissan color negro, escapara del lugar, mientras cuatro compañeros del uniformado lograron detener al conductor pocos segundos después del impacto.

El momento quedó captado en un video que se difundió en las redes sociales. En las imágenes se escuchan voces que repiten “Ay Dios” y otras expresiones de angustia, además de comentarios sobre la llegada de la grúa para retirar el carro implicado.

El conductor de un Nissan negro arrolló a un funcionario que se desplazaba en motocicleta durante un control vehicular en Medellín - crédito @ColombiaOscura/X

La grabación también dejó oír la molestia de varias personas presentes por lo ocurrido. Algunos testigos dijeron que querían que “la grúa se lo lleve”, mientras otros aludían a que “algo fue bajado” del lugar, en referencia a la intervención del vehículo especializado que acudió tras la agresión.

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La presencia policial elevó la tensión en la terminal. Mientras el agente era auxiliado, peatones y otros funcionarios seguían de cerca la retención del conductor involucrado.

Ambos hechos han vuelto a poner el foco sobre la seguridad de los funcionarios de movilidad en las ciudades del país y la reacción ciudadana frente a episodios de violencia vial.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el delito de violencia contra servidor público conlleva una pena privativa de la libertad que oscila entre los 4 y 8 años de prisión.