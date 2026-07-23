Colombia

Amparo Grisales recordó en ‘Yo me llamo’ su romance fugaz con Chayanne y destapó por qué descartó tener algo oficial con el cantante: “Escapé”

La actriz y jurado del programa de imitaciones sorprendió al revelar el romance secreto que mantuvo con el cantante puertorriqueño. Además, afirmó que existen situaciones de esa relación que no logra perdonar

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La actriz sorprendió al público del programa de imitaciones al contar detalles de su vínculo con el cantante puertorriqueño y explicar cómo la diferencia de edad influyó en su decisión de no iniciar una relación amorosa con él - crédito @agrisales333 @chayanne/ Instagram
La actriz sorprendió al público del programa de imitaciones al contar detalles de su vínculo con el cantante puertorriqueño y explicar cómo la diferencia de edad influyó en su decisión de no iniciar una relación amorosa con él - crédito @agrisales333 @chayanne/ Instagram

Durante una reciente emisión de Yo Me Llamo, Amparo Grisales reveló ante la audiencia un capítulo poco conocido de su vida sentimental.

En medio de la emisión del segundo capítulo del programa de imitaciones que transmite Caracol Televisión, la actriz relató que años atrás mantuvo una relación especial con Chayanne, el reconocido cantante puertorriqueño, y detalló por qué prefirió no avanzar hacia un romance formal.

La revelación surgió mientras el jurado intercambiaba impresiones sobre los concursantes. En ese contexto, Grisales compartió que conoció a Chayanne en una etapa temprana de la carrera del artista, cuando ambos gozaban de reconocimiento en el mundo del espectáculo. Según la actriz, hubo una fuerte conexión, pero la diferencia de edades fue determinante.

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La jurado empezó confesando primero que años después del acercamiento con Chayanne se arrepiente de haberlo descartado y aseguró que incluso sus amigas aún se lo reprochan. “Esta es una de las arrepentidas que yo me he dado en la vida, de que lo tuve tan cerca y yo me le escapé... Mis amigas no me lo perdonan”, dijo.

Los detalles de esa relación generaron comentarios entre los demás miembros del jurado, quienes bromearon sobre la posibilidad de que aún existiera una oportunidad con el cantante. Ante esto, Grisales aclaró que Chayanne está casado y reiteró su respeto por la familia del artista.

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“No, ya no, él ya está casado (...) Cuando yo lo conocí, fue la locura; besitos fueron, besitos vinieron”, dijo la jurado antes de revelar que la edad fue un factor por el que ella tomó la decisión de “escaparse”, “Yo tenía 37 años, él tenía creo que 26 0 27. En esa época, pues, uno lo ve como muy chiquito; hoy en día, no, ya nos vemos parecidos”, dijo la Grisale en medio de risas.

El momento se hizo viral en redes sociales, donde los televidentes e internautas dejaron sus reacciones. “Y Chayanne sí se acordará de eso?”, “Amparo era demasiado hermosa, no lo dudo”, “Yo creo que ella se sonó eso”, “o sea que Chayanne tiene miles de años”, (Sic), fueron los comentarios.

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