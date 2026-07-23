Cancillería respondió a la polémica por nombramiento de supuesta peluquera de la canciller Rosa Villavicencio: “Especialmente grave”

La controversia surgió tras publicaciones en redes sociales sobre un nombramiento en la Cancillería, frente a las cuales el Ministerio emitió un comunicado oficial rechazando los señalamientos y defendiendo la trayectoria profesional de la funcionaria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Cancillería de Colombia rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre el nombramiento de Angie Valderrama Rojas como asesora del despacho del ministro de Relaciones Exteriores y aseguró que es falsa la afirmación según la cual la funcionaria habría obtenido el cargo por desempeñarse como estilista de la entonces canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio.

La controversia comenzó luego de una publicación del periodista Melquisedec Torres en la red social X, en la que afirmó que “la peluquera de la canciller Rosa Villavicencio” había sido nombrada asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores poco antes del cambio de Gobierno. En el mismo mensaje sostuvo que el cargo tendría una asignación básica superior a los 14 millones de pesos mensuales.

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La publicación fue replicada por diferentes figuras públicas, entre ellas la exsenadora María Fernanda Cabal y el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, quienes cuestionaron el nombramiento y pidieron explicaciones sobre la designación.

Ante la difusión de esa versión, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado el 23 de julio de 2026 en el que negó categóricamente los señalamientos. La entidad afirmó que “es falsa la información divulgada por el periodista Melquisedec Torres y replicada por otros medios y usuarios de redes sociales”, en referencia a la versión que presentaba a Valderrama como la persona encargada de arreglar el cabello y el maquillaje de la entonces canciller encargada.

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El Ministerio sostuvo que el nombramiento sí existe y puede verificarse mediante la Resolución 9667 del 13 de agosto de 2025, pero aclaró que la designación respondió a criterios profesionales y no a la versión difundida en redes sociales.

En ese sentido, la Cancillería explicó que “la señora Angie Valderrama Rojas fue nombrada mediante Resolución No. 9667 del 13 de agosto de 2025 como asesora código 1020, grado 15, del despacho del ministro de Relaciones Exteriores, por su formación académica, experiencia profesional y trayectoria en el sector público y organismos internacionales”.

El comunicado también detalló la formación de la funcionaria. Según la cartera, Valderrama es “profesional en Psicología con opción en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Lund, Suecia”.

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Asimismo, indicó que fue beneficiaria del programa Erasmus+ Traineeship, gracias al cual realizó una práctica académica en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, donde participó en labores relacionadas con distintos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie cuestionaron en sus redes sociales la denuncia difundida por el periodista Melquisedec Torres sobre el nombramiento de Angie Paola Valderrama en la Cancillería - crédito X

La Cancillería señaló además que la funcionaria ha trabajado en entidades como la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la propia Cancillería.

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De acuerdo con la información institucional, Valderrama también había trabajado previamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre febrero y agosto de 2023, cuando ejerció funciones como asesora y coordinadora de programas dirigidos a la diáspora colombiana.

Su hoja de vida pública, disponible en diferentes registros institucionales y plataformas profesionales, no registra experiencia laboral relacionada con peluquería, maquillaje, asesoría de imagen u otras actividades similares.

En cambio, evidencia más de una década de experiencia en proyectos de investigación, organismos multilaterales y entidades estatales, principalmente en temas de derechos humanos, migración, atención a víctimas, políticas públicas y enfoque de género.

Angie Paola Valderrama Rojas, actual coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género de la Cancillería, quedó en el centro de la controversia tras las denuncias del periodista Melquisedec Torres - crédito Linkedin

Actualmente, la funcionaria aparece en el directorio institucional del Ministerio como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género, dependencia adscrita al despacho del ministro de Relaciones Exteriores.

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Sobre ese cargo, el Ministerio precisó que “actualmente se desempeña como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género, desde donde lidera y articula acciones para la implementación y seguimiento de esta política”.

La Cancillería también manifestó su preocupación por la difusión de información que, según afirmó, desconoce la trayectoria profesional de los servidores públicos.

En el comunicado, la entidad señaló que considera “especialmente grave la difusión de afirmaciones falsas que desconocen las credenciales académicas, la experiencia laboral y las funciones efectivamente desempeñadas por una servidora pública”, al considerar que este tipo de publicaciones afectan el buen nombre de los funcionarios y generan desinformación sobre las decisiones administrativas del Estado.

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Finalmente, el Ministerio hizo un llamado a consultar las fuentes oficiales antes de difundir información relacionada con nombramientos públicos y solicitó la rectificación de las publicaciones que originaron la controversia.

Así, mientras el nombramiento de Angie Valderrama como asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores está respaldado por documentos oficiales y puede verificarse mediante la resolución expedida en agosto de 2025, la Cancillería insiste en que no existe evidencia que sustente la versión viral de que la funcionaria obtuvo el cargo por desempeñarse como estilista de la entonces canciller encargada.