Colombia

Bienes incautados al crimen organizado se convertirán en residencias estudiantiles en Magdalena

La SAE presentó un proyecto de ocho puntos para transformar antiguos activos ilegales en espacios educativos, culturales y de investigación

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SAE - Universidad del Magdalena
Se validará una ruta para que se cumplan los puntos del proyecto - crédito SAE

El 22 de julio, la Universidad del Magdalena presentó, junto con la Sociedad de Activos Especiales, un proyecto de ocho puntos que se desarrollará en predios administrados por el Estado que en el pasado pertenecieron al crimen organizado.

Durante la entrega de los inmuebles se informó que el objetivo principal será fortalecer la educación superior, la investigación y el desarrollo en el departamento a través de etapas administrativas que serán cumplidas para concretar la ejecución del proyecto.

Hoy vemos cómo bienes que alguna vez estuvieron al servicio de economías ilegales pueden convertirse en oportunidades para las comunidades. Queremos que estos activos beneficien a los estudiantes, a los jóvenes, a las comunidades indígenas, a los campesinos y a las víctimas. Esa es la verdadera transformación que promovemos desde la SAE”, afirmó la directora de la SAE, Amelia Pérez Parra.

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SAE - Universidad del Magdalena
La prioridad es ayudar poblaciones indígenas que están vinculadas con la institución - crédito SAE

Detalles de la entrega

Durante la jornada, la directora de la SAE y el rector de la Universidad del Magdalena recorrieron dos residencias estudiantiles que han comenzado a funcionar gracias a procesos de destinación adelantados previamente por la entidad. Estos espacios benefician a 72 estudiantes provenientes de comunidades indígenas, zonas rurales y territorios apartados del Magdalena, fortaleciendo su acceso y permanencia en la educación superior.

Debido a que se les considera prioridad, una de las residencias alberga a 34 estudiantes de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Chimila, Wiwa, Kankuamo y Wayuu, mientras que la segunda brinda alojamiento a 38 jóvenes de municipios y corregimientos del departamento.

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En otros proyectos que serán adelantados en inmuebles entregados por la SAE, se implementará el Centro Escuela de Turismo y Gastronomía, un hospital digital, el Centro de Investigación Marino Costera, un consultorio jurídico, un centro académico, uno de innovación agroambiental y un centro cultural y de memoria del territorio.

SAE - Universidad del Magdalena
La entrega fue realizada por la directora de la SAE - Amelia Pérez - crédito SAE

Durante la diligencia, el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera Salazar, agradeció a la Sociedad de Activos Especiales por la entrega de los predios.

“No estamos hablando únicamente de infraestructura. Estamos transformando activos públicos en oportunidades para que más jóvenes accedan al conocimiento, la innovación y un futuro mejor. Estos proyectos representan un paso decisivo para seguir consolidando una universidad que impacte positivamente el desarrollo del Magdalena y del país”.

Además, se informó que los proyectos beneficiarán a más de 8.000 estudiantes, más de 200 docentes, alrededor de 3.500 usuarios anuales del Consultorio Jurídico, 2.500 beneficiarios del Hospital Digital, 1.891 vinculados al Centro Académico y de Innovación Agroambiental y más de 30.000 personas que accederán a la oferta del futuro centro cultural y de memoria.

“La SAE continúa promoviendo el aprovechamiento social de los bienes administrados por el Estado mediante proyectos que fortalecen la educación superior, la investigación, la innovación y el desarrollo regional, en articulación con las instituciones de educación superior”, informó la entidad mediante un comunicado.

SAE - Universidad del Magdalena
El coordinador de la Universidad del Magdalena agradeció a la SAE por la entrega - crédito SAE

Piden intervención de la SAE para intervenir en ocupación ilegal de predios del narcotráfico

En el corregimiento de Potrerito, en Jamundí, la comunidad denunció la ocupación irregular de un predio cercano a la estación de la Policía Nacional. Durante una reunión de seguridad en la Gobernación del Valle, se confirmó que el terreno invadido está bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad a la que se le solicitó respaldo para recuperar el predio y prevenir nuevas invasiones, ya que este no es el único caso registrado en zonas rurales del municipio.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, señaló que avanzan gestiones para que la SAE actúe y se atiendan los reclamos de la comunidad, que también ha reportado asaltos a negocios cercanos por parte de los invasores.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que mantendrá el diálogo con la SAE y la comunidad para atender la situación en los predios afectados e incrementar las medidas de seguridad para evitar riesgos mayores en la zona.

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