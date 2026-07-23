Colombia

Abelardo de la Espriella agradeció a las Hermanas Clarisas por su apoyo espiritual durante la campaña: “Entrega silenciosa”

El presidente electo visitó el convento en Montería para reconocer la labor de las religiosas, quienes acompañaron al equipo de campaña durante el proceso electoral

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Oraciones y esperanza, Abelardo de la Espriella reconoció el respaldo de las Clarisas en Montería - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, visitó el monasterio de las Hermanas Clarisas en Montería para expresar su gratitud por el respaldo espiritual recibido durante la campaña electoral, que desencadenó en su victoria el pasado 21 de junio de 2026.

En una jornada marcada por gestos de cercanía, el futuro mandatario reconoció el valor de la fe en su recorrido político y resaltó que “tuve la bendición de visitar a las Hermanas Clarisas en Montería para agradecerles sus oraciones, que me acompañaron con la fuerza de la fe a lo largo de este camino”, según quedó registrado en un video publicado en la red social X.

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La actividad se desarrolló en un ambiente de recogimiento, en el que la próxima primera dama, Ana Lucía Pineda, también participó. De acuerdo con el registro audiovisual, la esposa del presidente electo reconoció la importancia de la comunidad religiosa para la familia presidencial y su equipo de trabajo.

Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda agradeció a las Hermanas Clarisas en Montería por su apoyo espiritual - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella y Ana Lucía Pineda agradeció a las Hermanas Clarisas en Montería por su apoyo espiritual - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Ustedes nos apoyaron desde la campaña, poniendo al presidente siempre en oración, por la familia y por el equipo que lo acompaña. Y queremos que sigan teniéndonos siempre presentes en oración”, señaló Pineda al agradecer la labor discreta pero constante de las religiosas.

Durante el encuentro, De la Espriella reiteró la disposición de su gobierno a mantener un vínculo con la comunidad religiosa. “Y que cuenten con nosotros”, afirmó el presidente electo, subrayando su compromiso de mantener canales de diálogo y cercanía con las instituciones de fe.

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El gesto fue bien recibido por las Hermanas Clarisas, quienes renovaron su promesa de apoyo espiritual. Una de las monjas expresó: “Nos comprometemos a orar para que el Señor Dios sea su iluminación, su amor, su sabiduría y haga mucho, mucho bien en Colombia, para gloria de Dios y bien de su pueblo”.

La visita de De la Espriella y Pineda al monasterio ocurre tras la jornada electoral que lo consagró como próximo jefe de Estado. El futuro presidente subrayó “Gracias por su entrega silenciosa, por su amor a Dios y por sostener con la oración la esperanza de nuestra Patria”, destacando el papel fundamental de las comunidades religiosas en la vida nacional. Además, concluyó: “Que el Señor las bendiga y las guarde siempre”, insistiendo en la relevancia de la oración como pilar de esperanza para el país.

El respaldo recibido en Montería reflejó la estrecha relación entre el futuro mandatario y los sectores religiosos, quienes han acompañado su trayecto político.

Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo espiritual de las Hermanas Clarisas tras su elección presidencial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo espiritual de las Hermanas Clarisas tras su elección presidencial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Abelardo de la Espriella prometió descentralización y propuso a Barranquilla como capital alterna: “Se acabó el olvido”

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, difundió un mensaje en la red social X en el que señaló el inicio de una nueva etapa para las regiones del país.

“Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista”, afirmó, subrayando su compromiso con una administración más cercana a las comunidades fuera de Bogotá.

El mandatario resaltó la importancia histórica de su elección al recordar que “hace 140 años, Colombia no tenía un presidente del Caribe” y mencionó como antecedente al expresidente Rafael Núñez. De la Espriella aclaró que no repetirá el modelo centralista de su antecesor: “No voy a cometer el error de Núñez, no voy a defender el centralismo”, aseguró.

Abelardo de la Espriella anunció gobierno desde las regiones y fin del centralismo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció gobierno desde las regiones y fin del centralismo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Entre los primeros anuncios, el jefe de Estado electo anticipó que su gobierno impulsará la descentralización y que trabajará directamente desde distintas regiones. “Voy a gobernar desde las regiones con ustedes”, enfatizó, en referencia a su intención de mantener una gestión itinerante.

Además, reveló una de las iniciativas legislativas prioritarias de su mandato: “Uno de nuestros primeros proyectos de acto legislativo es que se reconozca a la ciudad de Barranquilla como la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”.

El planteamiento busca reconfigurar el esquema administrativo nacional y fortalecer la presencia del Estado en el Caribe, marcando así el inicio de una agenda que prioriza la equidad territorial y la representación regional.

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