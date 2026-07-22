Jhon Lucumí sacude el mercado de fichajes: director deportivo del Bologna reveló razón para decirle adiós

Jhon Lucumí es la joya de la corona del Bologna, la cual desea vender por un buen precio en el mercado europeo - crédito NTB vía REUTERS/Paul S. Amundsen

Jhon Lucumí está cerca de cumplir su objetivo de cambiar de equipo para la próxima temporada, pues sabe que su ciclo en el Bologna terminó después de cuatro años y es el momento para encontrar una escuadra de mayor historia y nómina, en especial con el impulso del Mundial 2026.

El cuadro italiano reveló una de las razones para la salida del colombiano, al que contrataron para ayudar con la pelea para no descender y en 2024 consiguieron la primera clasificación a la Champions League, en la que no pasó de la fase de liga, pero dejó un buen recuerdo.

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El central, pieza clave de la selección Colombia para los próximos años, tendría una oferta en la mesa a considerar, aunque no sería por el precio que el Bologna pediría por un jugador de sus condiciones y titular con la escuadra de su país, sumado a su experiencia en la Serie A.

Bologna sí desea la salida de Jhon Lucumí

El Mundial 2026 fue el mejor escenario para que el colombiano se cotizara en el mercado y aumentara su precio, que antes del torneo era de 22 millones de euros, según la plataforma Transfermarkt, y la idea es que supere su “techo” de los 25 millones de euros, su cifra más alta en su carrera.

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El director ejecutivo del club, Claudio Fenucci, aseguró que el Bologna tiene planeada la salida de Jhon Lucumí en este mercado de fichajes, así que es un hecho que no contarán con el central para la próxima temporada en la Serie A y le buscan reemplazo, aunque será después de su venta.

Jhon Lucumí desea salir a un mejor club en Europa y Bologna le dará vía libre a una negociación rápida en el mercado de fichajes - crédito Albert Gea/REUTERS

Durante una charla con los medios en Italia, el dirigente explicó que ese tema estaba en la mesa desde 2025, cuando acordaron con el cafetero que siguiera por una temporada más antes de dejarlo partir, pues saben que es su deseo en su carrera y aportó mucho a la institución.

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“Jhon Lucumí podría irse porque le hicimos esa promesa el año pasado. Le pedimos que se quedara un año más y le prometimos que podría irse el próximo verano si llegaba una buena oferta”, fueron las palabras de Claudio Fenucci, con lo que despeja cualquier duda sobre las intenciones del club.

Jhon Lucumí ha disputado 152 partidos con el Bologna, marcó dos goles y cuatro asistencias - crédito Matteo Ciambelli/REUTERS

Sin embargo, el director deportivo dejó claro que solo aceptarán un valor importante para dejarlo partir, aunque bajo el riesgo de que se pueda ir en condición de agente libre en julio de 2027, cuando termina su contrato y el Bologna pierda la oportunidad de conseguir una buena suma: “Veremos si llega una oferta adecuada. Si llega, le daremos lo que quiere; de lo contrario, se quedará con nosotros”.

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Juventus, el más cercano

De todos los rumores, versiones e informaciones de la prensa sobre el mercado de fichajes, tal parece que solo un club tendría el dinero, la intención y paciencia para quedarse con el defensor central colombiano, más allá de las dificultades en la negociación.

El posible vínculo de Jhon Lucumi con la Juventus de Italia, de acuerdo con el periodista de ese país Alfredo Pedulia - crédito @VecchiaSignoraFRA/X

Juventus se ha convertido en el principal candidato a quedarse con Jhon Lucumí, pues la primera oferta que envió fue de 18 millones de euros, gracias a los 20 millones de euros obtenidos por la venta de Tarik Muharemović al Leeds, lo que permitió entrar a negociar con el Bologna.

Otro punto a favor de la Vecchia Signora es que se venció la cláusula de rescisión por el colombiano, pues era de 28 millones de euros hasta el 15 de julio, así que cualquier club puede entrar a conversar por la cantidad que quieran y estará en manos de los italianos a quién se lo venderán, pero todos los caminos conducen a Turín por ser el más interesado desde mayo.

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