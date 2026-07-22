Francisco Barbosa pidió al Congreso enterrar el proyecto de ley de reforma tributaria radicada por el Gobierno: “El último atropello petrista”

El exfiscal Francisco Barbosa rechazó la intención del saliente Gobierno, el de Gustavo Petro, de impulsar una nueva reforma tributaria - crédito Colprensa

A través de sus redes sociales, que se han transformado en una especie de tribuna ideológica frente al devenir del actual Gobierno, y la llegada de la administración de Abelardo de la Espriella, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa instó el martes 21 de julio al Congreso de la República a desechar la nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional, en una fuerte reacción a la radicación del nuevo proyecto.

El Ejecutivo pretende presentar ante el Legislativo una proposición que busca recaudar 21,9 billones de pesos en 2027, con el objetivo de cerrar el desequilibrio fiscal del país. De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el déficit se agravó porque más del 90% del presupuesto está comprometido en gastos inflexibles, lo que hace necesario el recaudo equivalente a un 1,0% del Producto Interno Bruto en 2027 y aspira a que el ingreso permanente alcance un promedio de 1,5% del PIB hacia 2030.

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El exfiscal Francisco Barbosa expresó a través de sus redes sociales el rechazo al nuevo proyecto de reforma tributaria - crédito @FBarbosaDelgado/X

Frente a este anuncio, Barbosa no tardó en reaccionar y dejó sentada su vehemente postura. “Es hora que las mayorías archiven este último atropello petrista contra los colombianos. Nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella deberá trabajar con el Congreso para que el país quede protegido. Una cosa son las mayorías electorales y otras las parlamentarias”, publicó el exfiscal en sus redes sociales frente a esta determinación.

El pronunciamiento del exfiscal busca sentar una voz de protesta frente al nuevo proyecto de ley que llegó al Legislativo, impulsado por el presidente saliente, Gustavo Petro, a solo 17 días del final de su mandato. Y que propone, entre otras, la extensión del IVA del 19% a conciertos, partidos de fútbol y servicios de esparcimiento y cultura, así como el incremento de la tarifa de IVA para vehículos híbridos del 5% al 19%.

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Según el documento presentado por Ávila, “el ajuste significativo al gravar los vehículos híbridos con la tarifa general del IVA, en lugar de la reducida del 5% que actualmente aplica, busca asegurar una distribución más equitativa de la carga fiscal y apoyar la transición hacia una matriz energética de cero emisiones”. Un anuncio que generó una fuerte controversia, frente a las pretensiones de esta iniciativa.

El proyecto extiende el IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos, servicios de esparcimiento y juegos de suerte y azar, y sube del 5% al 19% el IVA para vehículos híbridos - crédito Ministerio de Hacienda

La defensa del último intento por una nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Para el jefe de la cartera económica, la reforma no afectará a los sectores de menores ingresos ni a la canasta familiar. “Lo fundamental del esfuerzo tributario y del esfuerzo de nuevos ingresos para el Gobierno deben salir de los grandes patrimonios y las grandes rentas que existen en una minoría muy excluyente del país”, afirmó Ávila durante la presentación del proyecto, acompañado de congresistas del Pacto Histórico.

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A su vez, el funcionario explicó que el eje del plan fiscal incluye nuevas medidas sobre el impuesto al patrimonio y a la renta, con un foco específico en los altos ingresos y grandes patrimonios. El articulado, dividido en cuatro títulos, también plantea la eliminación de tarifas preferenciales para sectores como hoteles, parques temáticos y proyectos de megainversión, con el fin de impulsar el sector turístico.

A su vez, se busca un incremento en la tarifa marginal máxima del impuesto de renta para personas naturales, que pasaría del 39% al 41% para ingresos superiores a 31.000 UVT, así como la disminución del umbral de entrada al impuesto al patrimonio. Así, el número de contribuyentes por patrimonio aumentaría de 32.397 a 105.332, y se incorporaría una tarifa marginal de 5% para patrimonios superiores a 2.000.000 UVT.

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Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que "Colombia necesita fortalecer sus finanzas públicas para garantizar el equilibrio fiscal y contar con los recursos que permitan responder a las necesidades del país" - crédito Ministerio de Hacienda

En ingresos empresariales, el proyecto eleva la carga fiscal sobre las empresas del sector financiero y de hidrocarburos, al fijar una tarifa total de 50% para las primeras y estableciendo un impuesto especial de 1% a la extracción de hidrocarburos y carbón en la primera venta. Para el ministro, archivar la reforma “retrasaría el avance hacia una consolidación fiscal sostenible” y amenazaría la estabilidad económica del país.

Esta nueva discusión, en caso de prosperar, se daría en un panorama marcado por el fracaso de dos leyes de financiamiento anteriores durante el actual Gobierno, de las cuales solo la Ley 2277 de 2022, aprobada en noviembre de ese año, vio la luz. La nueva propuesta fiscal se tramitará con renovadas mesas directivas en el Congreso, aunque ya se consolidan las mayorías en favor del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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