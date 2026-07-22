Abogado de Petro pidió ampliar la investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “El autor intelectual podría estar oculto en la derecha”

El abogado mencionó al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la senadora María Fernanda Cabal dentro de las hipótesis que, a su juicio, ameritan ser investigadas - crédito @HombreJurista/X y Colprensa

El abogado Alejandro Carranza, integrante del equipo de defensa del presidente Gustavo Petro, publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que pidió ampliar las líneas de investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

En su publicación formuló varias hipótesis relacionadas con el caso, mencionó al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la senadora María Fernanda Cabal, sosteniendo que el autor intelectual del crimen podría estar vinculado con sectores de la derecha.

Carranza indicó que los planteamientos expuestos corresponden a hipótesis que, a su juicio, deberían ser objeto de análisis por parte de la Fiscalía General de la Nación para establecer quién dio la orden del asesinato. En ese sentido, insistió en que las investigaciones no deberían limitarse a una sola línea y consideró que existen distintos elementos que ameritan ser verificados por las autoridades.

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Carranza pidió ampliar las líneas de investigación

En un extenso pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Carranza planteó varias hipótesis que, según dijo, deberían ser analizadas por la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Al comenzar su pronunciamiento, el abogado explicó que sus planteamientos correspondían a hipótesis formuladas dentro del contexto de la investigación judicial.

“En el contexto de la investigación sobre el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, QEPD, se plantearían de forma ficta (...) una hipótesis que requiere un análisis exhaustivo. Esto hace que se cuestione si la Fiscalía posee información que indique que el senador Turbay QEPD, representaba un obstáculo significativo para la campaña del señor Abelardo de la Espriella o para otras candidatas. Cabe destacar la relación del señor De la Espriella con ciertos grupos paramilitares y su postura sobre la ética y el derecho, lo cual podría ser relevante como indicio", señaló el jurista.

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Más adelante, Carranza planteó otra hipótesis relacionada con las amenazas mencionadas por José Félix Lafaurie: “Asimismo, se sugiere la posibilidad de una conexión entre el ataque al senador Turbay y la entrada del Zarco Aldinever al panorama electoral, eso dijo José Félix Lafaurie considerando la información proporcionada por él en su carta de renuncia al Centro Democrático sobre las amenazas de la disidencia narcoterrorista”.

Carranza sostuvo que el liderazgo de Miguel Uribe Turbay dentro del Centro Democrático podría constituir un elemento relevante para establecer un posible móvil del crimen - crédito Colprensa

En el mismo mensaje hizo referencia a un hecho ocurrido durante el salón ardiente del senador y pidió que también fuera objeto de investigación: “La presencia de la señora María Fernanda Cabal grabando aparentemente a la viuda del senador en el salón ardiente también resulta inusual y merece ser investigada, con el fin de esclarecer sus intenciones. El hecho de que el senador Turbay liderara las encuestas dentro del Centro Democrático, superando a sus competidores, incluyendo al señor De la Espriella, podría constituir un motivo para el ataque, luego no hay que dejar de lado, la grosera expulsión que hicieron del papá del senador Turbay QEPD".

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Carranza también cuestionó actuaciones posteriores al asesinato y formuló interrogantes sobre Abelardo de la Espriella y la fiscal general Luz Adriana Camargo: “¿Se está estudiando esto Fiscalía? ¿Por eso será que Abelardo de la Espriella no se reúne con la Fiscal General aún, tras su extraño afán por controlar el Estado antes de posesionarse? ¿Es verdad que De La Espriella quiere que la fiscal Luz Adriana Camargo renuncia antes de terminar su periodo en la fiscalía para poder controlar la fiscalía a su antojo beneficiando sus propios intereses y además, para ayudar a obtener resultados en los procesos que lleva su oficina y frente a la cual, por supuesto que tendría conflicto de intereses?”.

“Todo apunta a que sea alguien de la ultra derecha”: Carranza

El jurista cuestionó que la investigación se enfoque en la Unidad Nacional de Protección y defendió que se exploren otras líneas relacionadas con los posibles autores intelectuales - crédito @HombreJurista/X

En otra parte de su publicación, Carranza manifestó que, desde su perspectiva, la investigación no debería concentrarse en la Unidad Nacional de Protección y sostuvo que existen elementos que apuntan hacia otra dirección.

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“Es fundamental que la investigación no se desvíe hacia la UNP, como infructuosamente han intentado, ya que la Justicia Penal Militar precluye en contra de los policiales del esquema, y por ende no habrá en consecuencia responsabilidad de mando tampoco, pero la persecución contra el Director Augusto Rodríguez no cesa, incluso, me parece llamativo que Víctor Mosquera, el problemático abogado, siendo abogado del Centro Democrático y conociendo las amenazas de las que hablaba el esposo de la entonces senadora Cabal, no hubiera encaminado hacia la disidencia la investigación, sin perder tiempo, pareciera que perseguir al director de la UNP era perfecto para distraer, bueno, lo digo con todo respeto y bajo mi apreciación desde el derecho penal y la investigación criminal", escribió el abogado en X.

Posteriormente, afirmó que, en su criterio, el responsable intelectual del asesinato podría encontrarse en sectores políticos de derecha.

“El uso de cortinas de humo, es visible, mientras que el autor intelectual del crimen podría estar oculto en la derecha. La Fiscalía ha hecho un trabajo excelente, pero es crucial llegar a quien dio la orden. Estén seguros, no es alguien de la izquierda. Todo apunta a que sea alguien de la ultra derecha que le convenía eliminar a un competidor formidable y atacar al progresismo por sospecha“, escribió el abogado.

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