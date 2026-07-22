Senador Rafael Nieto aclaró fotografía viral con Aída Avella tras la elección de Honorio Henríquez: " No hay tal festejo"

Rafael Nieto negó celebración con Aída Avella - crédito @RafaNietoLoaiza/X - @Paterpau/X

El senador del Centro Democrático Rafael Nieto reaccionó a través de sus redes sociales luego de que se viralizara una fotografía en la que aparece celebrando cerca de la senadora Aída Avella tras el anuncio de la victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado.

La imagen, difundida por numerosos internautas, entre ellos, el periodista Luis Carlos Vélez, fue interpretada por algunos usuarios como una muestra de alianza entre sectores opuestos del Congreso, lo que generó un intenso debate en plataformas digitales.

En primer lugar —con un video como muestra—, Nieto desmintió haber festejado con Avella y aseguró que la senadora solo pasaba por el lugar en el momento del anuncio: “No hay tal festejo con la senadora Avella. Solo cruzaba por enfrente cuando se hizo el anuncio”, expresó el congresista.

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Mensaje de senador Rafael Nieto, del Centro Democrático - crédito @RafaNietoLoaiza/X

Además, rechazó la existencia de un supuesto “petrouribismo” y reiteró las diferencias entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico: “El Centro Democrático, y yo el primero, tenemos enormes distancias políticas y programáticas con el Pacto Histórico. Mantengo mi coherencia”, publicó.

En ese sentido, atribuyó la unión de fuerzas con la bancada del Pacto Histórico como una “coincidencia”, en defensa de la tradición parlamentaria y la autonomía del Congreso, frente al intento del gobierno entrante de modificar el mecanismo habitual de designación.

“En el Congreso acordamos junto con todos los otros partidos, sin excepción, la conformación de comisiones y directivas en la Cámara y el Senado, en los típicos acuerdos institucionales propios del Congreso. También coincidimos con el Pacto y con 13 senadores de otros partidos en la elección de Honorio Henríquez”, señaló.

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Según Nieto, la motivación fue oponerse a la intención del gobierno de imponer a un senador de menor representación —Alfredo Deluque— y con antecedentes, sostuvo, entre líneas, controvertidos.

“El gobierno entrante quería imponer un senador del sexto partido en tamaño que, además, ha sido petrista, ha tenido gobernador en la Guajira nombrado por Petro y hace parte de un clan familiar con serios problemas de corrupción”, agregó en su mensaje.

Rafael Nieto cuestionó la idea de que exista una alianza con el Pacto Histórico, aparte de una coincidencia por su preferencia para la Presidencia del Senado por Honorio Henríquez - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Nieto también reiteró el mensaje que como partido político ya emitió el Centro Democrático sobre el aparente distanciamiento con el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Aseguró que la corporación uribista protegerá la Constitución y apoyará las iniciativas del nuevo Gobierno que considere convenientes para el país, pero también se defenderá ante cualquier ataque político.

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“El Centro Democrático dará garantías a todos los partidos y apoyará las iniciativas del nuevo gobierno que crea convenientes para el país. Pero también se defenderá de los maltratos del entorno de ADLE y de su afán de atacar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al partido”, concluyó el senador.

La fotografía viral que permitió la extensión de la teoría del “petrouribismo”

Varios de los mensajes que acompañaron la publicación de la fotografía de Nieto con Aída Avella, resaltaron un fenómeno político que no se había presentado antes: la unión de dos partidos políticos históricamente opuestos para resistir las intenciones de Abelardo de la Espriella.

Reacciones en redes por la foto de Rafael Nieto celebrando cerca de Aida Avella - crédito X

Por eso, en redes se leyó: “Rafael Nieto del Centro Democrático celebra a rabiar con Aída Avella del Pacto histórico su alianza para darle un golpe a Abelardo de la Espriella”; “Mi padre que era un Uribista de Raca mandaca, después de mostrarle el video de Nieto celebrando con la zurda de Aída Avella esa alianza siniestra, casi vota el pocillo de tinto y soltó un hermoso madrazo. Me dijo: se murió el Uribismo”.

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“Y pensar que uno de los motivos por los que voté por el CD al senado fue por este hombre. Y ahí está celebrando con Aída Avella y Wilson Arias. Que arrepentimiento tan tenaz! (sic)“;

“Rafael Nieto quien no ha hecho más que tirarle al presidente Abelardo, celebra junto a la comunista Aída Avella, sigan creyendo que el Centro Democrático no es el escampadero de la zurdería light (sic)”, escribieron algunos usuarios.