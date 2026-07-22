Satélites anticipan la alerta por El Niño: mapas interactivos muestran su posible avance en Colombia en los próximos meses

Las señales en el Pacífico ecuatorial aparecieron casi tres meses antes de lo previsto y hoy permiten preparar decisiones sobre agua, incendios forestales, agricultura y abastecimiento eléctrico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tecnología de monitoreo climático mantiene a Colombia en alerta ante la inminencia del fenómeno de El Niño, según confirmó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Imágenes de mapas interactivos alimentados por datos satelitales revelan cómo el evento podría extenderse por el país en los próximos meses, anticipando riesgos para el agua, la agricultura y la generación de energía. La actualización Enso (El Niño-Oscilación del Sur) de la Noaa (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y la interpretación técnica del Ideam advierten que las condiciones típicas de El Niño ya se presentan en el océano Pacífico ecuatorial, cerca de tres meses antes de lo previsto, y podrían prolongarse hasta inicios de 2027.

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La tecnología detrás de estas alertas integra información satelital, análisis territorial y modelado climático avanzado. Organismos como la Noaa de Estados Unidos capturan millones de registros mediante satélites, boyas y sensores marítimos que monitorean la temperatura superficial y subsuperficial del océano Pacífico. Esas señales —representadas como manchas rojas en los mapas interactivos— fueron detectadas antes de que los efectos alcanzaran las cuencas hídricas o los cultivos colombianos.

El Ideam confirmó que Colombia está en alerta por la inminencia del fenómeno de El Niño con apoyo de tecnología de monitoreo climático - crédito Ministerio de Ambiente

Cómo funciona el monitoreo y qué detectan los mapas interactivos

El proceso inicia con la recolección de datos oceánicos y atmosféricos en tiempo real. Los sistemas geoespaciales convierten esta información en capas visuales que muestran anomalías térmicas y posibles escenarios geográficos de impacto. Plataformas como el Living Atlas of the World reúnen datos de fuentes científicas internacionales y los hacen accesibles a través de herramientas como ArcGIS, que permiten a entidades públicas y privadas visualizar tendencias y analizar riesgos de manera interactiva.

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Estos mapas interactivos son claves para anticipar el comportamiento del fenómeno de El Niño. Permiten proyectar, por ejemplo, las zonas del país con mayor probabilidad de déficit de lluvias, los cambios en la temperatura y la evolución de los caudales de ríos y embalses.

Según el Ideam, los análisis actuales muestran un 96% de probabilidad de que El Niño persista durante noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027, con un 63% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte, el mayor evento desde 1950.

Los mapas interactivos con datos satelitales anticipan riesgos de El Niño para el agua, la agricultura y la generación de energía en Colombia - crédito Portal30x30.com/web

Qué información procesan y cómo se traduce en alertas

Los sistemas de monitoreo integran datos climáticos globales y variables territoriales nacionales. La información se procesa en plataformas digitales que cruzan los registros satelitales —como la temperatura de la superficie marina— con indicadores hidrológicos y meteorológicos locales. Este acoplamiento permite generar mapas de riesgo, tableros de monitoreo y productos de divulgación geográfica que comunican la evolución del fenómeno de manera accesible y en tiempo real.

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“Cuando hablamos del fenómeno de El Niño, solemos concentrarnos en los impactos que veremos en los próximos meses, pero la preparación empieza mucho antes. La integración de información climática, hidrológica y territorial permite identificar riesgos con anticipación y orientar decisiones que pueden ser determinantes para la gestión del agua, la prevención de emergencias y la protección de los ecosistemas”, explicó la líder del Programa de Gestión Integral de Cuencas y Recurso Hídrico de TNC, Natalia Acero.

Por qué anticipar riesgos es clave para Colombia

La alerta temprana no solo permite activar medidas de ahorro de agua o preparar el sector agrícola. También ayuda a priorizar recursos, fortalecer la prevención de incendios forestales, monitorear el estrés hídrico y anticipar posibles afectaciones en la generación eléctrica y la calidad del aire. Los mapas interactivos ayudan a las autoridades a decidir dónde focalizar acciones y recursos antes de que la emergencia llegue a las comunidades o los sistemas de abastecimiento.

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Los sistemas geoespaciales convierten datos oceánicos y atmosféricos en mapas interactivos que muestran anomalías térmicas y escenarios geográficos de impacto - crédito Portal30x30.com/web

El fenómeno de El Niño, asociado a la reducción de lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, y al aumento de lluvias en la Amazonía, puede provocar disminución de caudales, descenso en niveles de embalses y afectaciones directas al suministro de agua y la producción de alimentos. Un estudio del Departamento Nacional de Planeación (DNP) estima que los impactos podrían equivaler al 0,7% del PIB nacional, mientras que análisis del Banco Interamericano de Desarrollo advierten que un evento extremo puede restar hasta 0,9 puntos porcentuales al crecimiento económico anual.

Cómo se construyen los mapas que ve la ciudadanía

La elaboración de mapas y tableros de monitoreo se realiza a partir de la interoperabilidad de datos internacionales y nacionales. Los equipos técnicos del Ideam y de entidades aliadas procesan la información en plataformas como ArcGIS, integrando variables oceánicas —temperatura superficial y subsuperficial, anomalías de calor—, meteorológicas y territoriales. De esa manera, se pueden visualizar diferentes escenarios, comunicar alertas y preparar a los sectores productivos y a la ciudadanía.

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El acceso a estos mapas y tableros permite a los gobiernos locales y nacionales coordinar acciones preventivas, ajustar el manejo de embalses, priorizar cultivos y fortalecer la respuesta ante emergencias climáticas. El Ideam publica actualizaciones periódicas en sus canales oficiales, mientras que plataformas como el Living Atlas ofrecen acceso abierto a datos geoespaciales globales.