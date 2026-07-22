Revelan fenómeno que hizo que en los últimos años haya caído el desempleo en Colombia: influye en las remesas

En mayo de 2026, la tasa de desempleo nacional en Colombia se ubicó en el 8,0%, lo que representó una disminución de 1,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 (9,0%) - crédito Luisa González/Reuters

La migración de colombianos volvió a repuntar en 2026, después de la mejora que había mostrado el saldo migratorio neto en 2025. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) señaló que, desde 2012 y con la única excepción de 2020, el país registró más salidas que entradas de nacionales.

El análisis muestra que el aumento reciente de la salida de colombianos se explica por un saldo migratorio neto que siguió en terreno negativo, con mayor concentración en población en edad de trabajar. La entidad también examinó posibles efectos sobre remesas y mercado laboral, con una caída inicial de los envíos y un alza cercana a 1,6% unos dos trimestres después, además de una posible presión a la baja sobre la tasa global de participación (TGP).

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También indicó que el saldo migratorio neto alcanzó su punto más alto en 2022, con 497.000 personas. Después bajó hasta 136.000 en 2025, pero en el primer semestre de 2026 volvió a subir a 226.000.

El informe de Anif plantea una relación posible entre emigración, remesas y participación laboral, pero sin un alcance definitivo - crédito @AnifCO/X

Según el estudio, tanto las entradas como las salidas de colombianos aumentaron de forma sostenida desde 2012. Antes de la pandemia, ese saldo negativo se mantenía estable, pero el panorama cambió a partir de 2022. Entretanto, entre 2022 y 2025, Colombia acumuló cerca de 1,4 millones de salidas netas de nacionales. Tras el pico de 2022, el saldo llegó a 446.000 en 2023 y luego mostró una mejora en 2025 que no se sostuvo en los datos del primer semestre de 2026.

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La salida se concentra en población en edad de trabajar

Anif destacó que la emigración se concentra en personas en edad productiva. Entre 2012 y 2025, los colombianos de 18 a 59 años representaron en promedio el 73% de las salidas netas, proporción que subió al 94% en el primer semestre de 2026.

La entidad que preside José Ignacio López resaltó la relevancia de esa composición etaria. “Este comportamiento resulta especialmente relevante porque corresponde al grupo que conforma la mayor parte de la fuerza laboral del país”, apuntó.

En otra referencia de su caracterización, el informe señaló que la población en edad productiva de 18 a 39 años concentra gran parte del flujo saliente. Dentro de ese grupo sobresalen los jóvenes de 18 a 29 años. Ese segmento concentró en promedio el 35% de las salidas netas entre 2012 y 2025, participación que subió a 39% en 2024 y a 45% en 2025.

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El Aeropuerto Internacional El Dorado moviliza aproximadamente 45,8 millones de pasajeros al año, lo que equivale a un promedio de más de 140.000 viajeros diarios - crédito Aerocivil/EuropaPress

Las personas de 30 a 39 años también ganaron peso en la composición reciente. En el primer semestre de 2026 representaron el 30% de las salidas netas.

Por género, la serie analizada mostró un reparto cercano entre hombres y mujeres. Entre 2012 y 2025, las mujeres explicaron el 52,6% de las salidas netas y los hombres el 47,4%. Esa relación cambió de forma leve en 2026. En el primer semestre, los hombres pasaron a representar el 52% del saldo migratorio y las mujeres el 48%.

Destinos y motivos de viaje muestran cambios

El estudio indicó que la mayoría de las salidas siguen ligadas a turismo, eventos o negocios. Aun así, entre 25% y 29% de los desplazamientos anuales corresponden a residencia, trabajo o estudio, una categoría que ganó participación frente al periodo previo a la pandemia.

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Anif considera que ese grupo de viajes merece atención por su vínculo más estrecho con cambios económicos posteriores. Además, los denomina como desplazamientos con vocación de permanencia.

Dentro de los destinos, Estados Unidos y España se mantienen como las preferencias principales de los colombianos. Dentro de las salidas por residencia, trabajo o estudio, Estados Unidos concentra cerca del 40%.

La evolución también mostró un cambio en el mapa migratorio. Aunque parten de una base menor, Chile y Panamá registran una aceleración más marcada y ganan participación relativa dentro del total de salidas.

Colombia recibió USD13.098 millones en remesas en 2025, según Migración Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

Posible impacto sobre remesas y mercado laboral

Anif examinó primero el efecto sobre las remesas, una variable que, según el estudio, mostró un crecimiento histórico en los últimos años. El análisis sugiere que cuando aumenta la emigración para establecerse en otro país, esos envíos no suben de inmediato.

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La entidad explicó que en los primeros meses incluso tienden a caer, porque quienes acaban de salir deben cubrir gastos de instalación, vivienda y adaptación. Después de ese tramo inicial, el comportamiento cambia. Asimismo, el estudio encontró que alrededor de dos trimestres después del aumento de la migración, las remesas empiezan a crecer y muestran un efecto positivo cercano al 1,6%. Anif puntualizó que “una vez los migrantes logran estabilizarse laboral y económicamente en el país de destino, empiezan a enviar recursos de manera más frecuente a sus hogares”.

La organización también evaluó una posible incidencia sobre la oferta laboral interna. Si quienes salen pertenecen en su mayoría a la población en edad productiva, la salida neta podría ejercer presión a la baja sobre la tasa global de participación y afectar indicadores como la tasa de desempleo.

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Anif advirtió que “la hipótesis no pretende ser la explicación estructural de las remesas y el desempleo en Colombia, pero sí es un elemento a tomar en cuenta al interpretar su desempeño reciente”. La entidad planteó esa relación como una señal para la lectura del momento, no como un diagnóstico cerrado.