Así se pide una nulidad matrimonial ante la Iglesia católica: claves para entender el proceso y diferencias con el divorcio en Colombia

Este trámite ante jueces eclesiásticos declara que la unión nunca fue válida y permite volver a casarse por ese rito, algo que la separación legal no resuelve para los creyentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada año, alrededor de 1.600 colombianos solicitan la nulidad de su matrimonio religioso ante los tribunales eclesiásticos, según una investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura.

Aunque el divorcio civil es hoy más rápido y sencillo tras la aprobación de la Ley 2442 de 2024, quienes se casaron por la Iglesia católica deben tener claro que solo la nulidad matrimonial —y no el divorcio— permite que el vínculo desaparezca para la institución religiosa y se pueda volver a contraer matrimonio por este escenario. Por eso, entender qué es y cómo funciona la nulidad se ha vuelto clave para miles de personas que buscan rehacer su vida conforme a su fe.

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¿Qué es la nulidad matrimonial?

De acuerdo con la Arquidiócesis de Bogotá, la nulidad matrimonial es una declaración pública, dictada por un tribunal eclesiástico, que establece que un matrimonio nunca existió válidamente. No se trata de “romper” el vínculo, como ocurre con el divorcio, sino de reconocer que, por la ausencia de un requisito esencial, el matrimonio jamás fue válido desde el comienzo. Así, la nulidad no implica que la pareja “vivió en pecado” ni afecta los derechos de los hijos ni la repartición de bienes, que se resuelven en la justicia civil.

La nulidad matrimonial permite que el vínculo desaparezca para la Iglesia católica y posibilita un nuevo matrimonio religioso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia es fundamental: el divorcio disuelve un matrimonio válido ante el Estado; la nulidad declara que el vínculo nunca se formó ante la Iglesia. Por ejemplo, una persona puede figurar como divorciada en el registro civil, pero seguir casada a los ojos de la Iglesia, lo que le impide celebrar un nuevo matrimonio católico a menos que obtenga la nulidad.

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¿Quién puede pedir la nulidad y en qué casos procede?

De acuerdo con el estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, cualquier persona que tenga dudas razonables sobre la validez de su matrimonio puede solicitar la nulidad. No es necesario que ambos estén de acuerdo, ni que la petición sea cosa de celebridades: la principal motivación suele ser la posibilidad de casarse nuevamente por la Iglesia o cerrar un capítulo de la vida con tranquilidad.

La Iglesia investiga lo que ocurrió el día de la boda. Las causas válidas para anular un matrimonio incluyen:

Que uno de los contrayentes ya estuviera casado por lo católico con otra persona.

Engaño grave, como ocultar una infertilidad conocida a alguien que desea tener hijos.

Haber contraído matrimonio bajo miedo o presión.

Falta de capacidad para entender o cumplir lo prometido, ya sea por falta de uso de razón, una idea muy distorsionada del compromiso, o problemas psicológicos graves.

La Iglesia católica admite la nulidad matrimonial por causas como un matrimonio previo, el engaño grave, la presión o la falta de capacidad para asumir el compromiso - crédito visitbogota.co

El Tribunal Eclesiástico de Bogotá señala que las fallas de madurez son, hoy, las más comunes. En cambio, la infidelidad, los años de separación o haberse casado apresuradamente por un embarazo no son motivos suficientes para anular el matrimonio. La Iglesia presume la buena fe y los hijos mantienen todos sus derechos.

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¿Cómo se solicita la nulidad? Pasos y canales

1. Acuda a su párroco: el primer paso recomendado es acercarse a la parroquia más cercana para recibir orientación y asesoría gratuita sobre el proceso.

2. Escrito de demanda: no se requiere abogado para iniciar el trámite. Los tribunales eclesiásticos entregan un cuestionario en sus sedes o páginas web.

3. Presentación de la solicitud: el escrito puede radicarse en:

El tribunal de la diócesis donde se celebró el matrimonio.

El tribunal del lugar de domicilio del solicitante o de su expareja.

El tribunal donde sea más fácil recabar pruebas.

4. Aporte de pruebas: se recomiendan al menos tres testigos del noviazgo y, en casos psicológicos, informes de especialistas. La solicitud puede avanzar aunque el otro cónyuge no colabore.

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5. Asesoría y acompañamiento: los tribunales y vicarías ofrecen acompañamiento sin costo fijo, bajo el principio de “aportes solidarios” según la capacidad de quien solicita.

El Tribunal Eclesiástico de Bogotá indica que la infidelidad, la separación y un embarazo no bastan para anular el matrimonio religioso - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

¿Cuánto tarda y cuánto cuesta?

La reforma del papa Francisco en 2015 simplificó el proceso: basta una sola sentencia para declarar la nulidad, y existe una vía rápida ante el obispo cuando ambas partes están de acuerdo y el caso es evidente, que puede resolverse en tres meses. En general, el proceso puede durar entre ocho meses y un año si todos colaboran. No existen tarifas fijas; el costo se acuerda según la capacidad de pago, y se puede cancelar por partes.

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La decisión de nulidad no cambia automáticamente el estado civil ante el Estado. Para que surta efectos legales, se debe presentar ante un juez de familia, quien registrará la decisión en el folio del matrimonio y en el Registro Civil de las partes.

¿Y si se trata de un matrimonio civil?

En el caso de matrimonios civiles, la persona interesada debe presentar una demanda ante el juez de familia, adjuntando la escritura que pruebe el matrimonio. El juzgado verificará la solicitud, intentará la conciliación y, si corresponde, realizará una audiencia de juzgamiento antes de decidir si declara o no la nulidad. La sentencia, si es favorable, se inscribe en el registro civil.

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Las personas interesada debe presentar una demanda ante el juez de familia, adjuntando la escritura que pruebe el matrimonio - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para evitar engaños

La Arquidiócesis de Bogotá y expertos en derecho canónico recomiendan desconfiar de quienes prometan “anulaciones garantizadas”. Nadie puede asegurar el resultado de un juicio de nulidad. El mejor consejo: prepararse bien antes del matrimonio y, si surgen dudas válidas sobre la validez del vínculo, acudir siempre a los canales oficiales y recibir acompañamiento pastoral.