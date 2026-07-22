Colombia

Así subirían los intereses de los créditos y préstamos a partir de julio debido a nueva decisión que debe tomar el Banco de la República

El nuevo escenario financiero prolonga la incertidumbre sobre el costo de vida y los retos para lograr la meta de inflación en Colombia, aseguró el gerente general del Emisor, Leonardo Villar

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Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
La tasa de interés del Banco de la República encarece los créditos de las entidades financieras - crédito Colprensa

El aumento de la tasa de interés de política monetaria hasta 12,5% se perfila para la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República prevista para el 31 de julio, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Expectativas de los Analistas Económicos del Emisor. De esta manera, el mercado espera que la autoridad monetaria apruebe ese ajuste en su próxima reunión y que ese movimiento sea el último del actual ciclo de endurecimiento.

Los analistas prevén además que la tasa, que es lo mínimo que cobra el banco central a las entidades financieras por prestarles dinero, lo que encarece créditos y préstamos a los usuarios, cierre este año en 12,5% y que el descenso empiece de forma gradual desde enero de 2027.

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La encuesta de julio señala que, tras ese ajuste, la tasa terminaría 2026 en 12,5%. Los analistas consideran que en ese nivel concluiría la fase de aumentos. Esa proyección también fija el horizonte inmediato de la política monetaria. Para diciembre del próximo año, la tasa de interés se ubicaría en 10,75%.

La meta de inflación del Banco de la República es de 3% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
La meta de inflación del Banco de la República es de 3% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Qué anticipan los analistas sobre las tasas en 2027

Y es que la expectativa es que la reducción ocurra después de varios meses sin nuevos incrementos. El sondeo plantea que el ciclo restrictivo estaría completo tras la reunión del 31 de julio.

La señal central de la encuesta es que no se esperan más alzas después de ese encuentro. A partir de inicios de 2027, la tasa volvería a bajar de manera gradual.

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Cómo evolucionan las expectativas de inflación

En materia de precios, la encuesta indica que para el cierre de 2026 la inflación se ubicaría en 6,61%. En la medición anterior, la proyección era de 6,48%. El ajuste al alza fue de 0,13 puntos porcentuales (pp). Los analistas también consideran que la convergencia de la inflación será gradual.

De acuerdo con el informe del Emisor, el regreso al rango meta de 2% a 4% se daría en cinco años, es decir, en 2031. Para diciembre de 2027, la inflación esperada se sitúa en 4,95%, todavía por encima del límite superior de ese rango.

En el horizonte de 24 meses, la previsión llega a 4,07%. A largo plazo, en 60 meses, se estabilizaría en 3,32%, en línea con la meta de inflación de 3%.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

Repunte del costo de vida

Los datos más recientes muestran una inflación anual de 6,14% en junio, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En ese mismo mes, la variación mensual fue de 0,39%. El dato puso fin a la tendencia de los dos últimos años, cuando el IPC se había mantenido por debajo de 6%. También cerró una racha de 22 ciclos consecutivos en ese rango. Hace un año, en junio de 2025, la inflación anual fue de 4,82%. Eso implica un aumento de 1,32 puntos porcentuales en 12 meses.

Durante la conmemoración de los 40 años del Museo del Oro Quimbaya, en Armenia, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió a la política monetaria tras la última reunión de la junta directiva del Emisor.

Villar dijo que las tasas seguirán altas hasta que la inflación retome una senda de desaceleración que le permita llegar al rango meta de 2% a 4% establecida por el Emisor. También explicó que la subida de la tasa a 12% respondió a presiones inflacionarias intensificadas en 2026 por el ajuste del salario mínimo de este año y por factores externos como la guerra en Oriente Medio, que añade incertidumbre sobre el precio del petróleo y los fertilizantes.

Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, mostró preocupación por el índice inflacionario de Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, mostró preocupación por el índice inflacionario de Colombia - crédito Luisa González/Reuters

“Hemos enfrentado por distintas razones presiones inflacionarias que han hecho que la inflación se aumente de unos niveles que ya hace un año estaban en cerca de 4,8% y hoy están por encima del 6,1% y que nos han obligado desafortunadamente a incrementar las tasas de interés, a adoptar medidas que no son agradables, que no son populares, pero que son indispensables para un retorno a una situación más sostenible, más llevadera, que esperemos que se logre pronto”, anotó.

Última decisión del Banco de la República

En la reunión del 30 de junio de 2026, la Junta Directiva del banco central elevó la tasa en 75 puntos básicos (pb) frente a la referencia anterior. Con ese ajuste, el nivel quedó en 12%, descrito por el Emisor como el más alto de los últimos dos años, cuando en abril de 2024 estuvo en 12,25%.

La votación mostró posiciones divididas dentro del órgano. Cuatro miembros apoyaron el aumento de 75 pb, dos se inclinaron por una reducción de 50 pb y uno votó por mantener la tasa sin cambios.

Villar también se refirió al encuentro que sostuvo con Abelardo de la Espriella, presidente electo. El gerente general del Banco de la República dijo que fue una reunión de cortesía y de respaldo a la independencia del Emisor.

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