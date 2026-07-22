Colombia

Abelardo de la Espriella quiere convertir a Barranquilla en la “capital alterna” de Colombia: “¡Se acabó el abandono centralista!"

Desde Córdoba, en donde adelantó un nuevo empalme regional, el mandatario electo dio luces de cómo sería la propuesta para darle mayor protagonismo a la capital del Atlántico y convertirla en su sede de Gobierno secundaria

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El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció en la tarde del miércoles 22 de julio, que impulsará un acto legislativo para convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia y sostuvo que su Gobierno operará desde las regiones como respuesta a lo que definió como “abandono centralista”. Esta era una idea que venía ‘cocinándose’ en su equipo de trabajo, inspirada en el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

La propuesta, planteada durante el empalme territorial que se llevó a cabo en Montería (Córdoba) y que reiteró en sus redes sociales, busca instalar una sede efectiva del poder ejecutivo fuera de Bogotá durante su mandato. No en vano en dos ocasiones se ha reunido con el grupo de ministros designados en la capital del Atlántico, en donde tiene montado su centro de operaciones, para coordinar detalles del entrante gabinete.

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Abelardo de la Espriella reveló su plan con Barranquilla
En sus redes sociales, el presidente electo Abelardo de la Espriella reveló cuál es el plan que tiene con Barranquilla durante su cuatrienio - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”, escribió De la Espriella en las plataformas digitales, acompañado del video en el que resumió su exposición frente a este tema, que ha generado revuelo.

El plan, cabe destacar, no se limitaría a Barranquilla, pues Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia) también funcionarán como sedes alternas, en una reorganización política y operativa con la que el mandatario electo dice querer acercar las decisiones del Gobierno a los territorios. De hecho, una de las entidades que trasladaría su sede a la capital paisa sería ProColombia, como lo anunció el martes 21 de julio.

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Abelardo de la Espriella convirtió a Barranquilla en su fortín político y desde allí dirigió no solo su campaña, sino que empezó a configurar su nuevo gabinete - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Abelardo de la Espriella convirtió a Barranquilla en su fortín político y desde allí dirigió no solo su campaña, sino que empezó a configurar su nuevo gabinete - crédito Charlie Cordero/REUTERS

La apuesta del mandatario entrante incorpora, además, una dimensión simbólica y política, pues el presidente electo afirmó que desde hace más de un siglo no existe un mandatario proveniente de la Costa, aunque Gustavo Petro nació en Ciénaga de Oro (Córdoba), y usó esa referencia para marcar distancia con la tradición centralista que, según dijo, no repetirá durante su administración, que empezará el 7 de agosto.

De la Espriella y su propuesta de descentralizar la presidencia

Durante su intervención en suelo cordobés, De la Espriella presentó la propuesta como una corrección al modelo de poder concentrado en Bogotá. “Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista”, reiteró el mandatario, que incluso hizo una comparación histórica con el cartagenero Rafael Núñez: que impulsó la Constitución Política de 1886 desde su residencia, en el barrio El Cabrero de la Heroica.

Hace 140 años Colombia no tenía un presidente del Caribe. El último fue el presidente Núñez. Pero yo no voy a cometer el error de Núñez. Yo no voy a defender el centralismo que defendió el presidente Núñez. Yo voy a defender la descentralización”, afirmó De la Espriella, al hacer referencia de cómo el exmandatario liberal erradicó el federalismo de entonces para imponer el sistema más centralista de la historia republicana.

En desarrollo...

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