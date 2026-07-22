Chat revelaría cómo el director del Centro Democrático planeó el acuerdo con el Pacto Histórico para ganar la presidencia del Senado: “No meterse con Petro”

Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, también aparece en un video agradeciendo a los senadores del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La pelea por la Presidencia del Senado de Colombia en el periodo 2026 - 2027, en la que Honorio Henríquez (Centro Democrático) derrotó sorpresivamente a Alfredo Deluque (Partido de la U), pese a que contaba con el visto bueno del presidente electo Abelardo de la Espriella, sigue generando reacciones en el país.

El senador del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe ganó la elección con 56 votos a favor, frente a los 45 obtenidos por Deluque y un voto en blanco.

Uno de los factores clave fue la postura final del Pacto Histórico, colectividad declarada en oposición al gobierno entrante y que cuenta con 26 curules en esta corporación, que decidió acompañar la candidatura de Henríquez.

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Esta alianza ha suscitado varias críticas en la clase política colombiana, aunque ambas colectividades insistieron en que su unión fue temporal, por lo que no significa que se hayan dispersado sus diferencias políticas.

Sin embargo, se conoció una conversación que habrían sostenido los integrantes del Centro Democrático y en la que la unión con el partido de izquierda pudo haberse concretado horas antes de la elección en el Senado.

Según información revelada en el programa digital Vélez por la Mañana, en medio de la instalación del Congreso realizado el 20 de julio de 2026, hubo un mensaje difundido por Gabriel Vallejo, actual director de la colectividad declarada de Gobierno, en el grupo de senadores y representantes a la Cámara que tienen en la aplicación WhatsApp.

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Allí, el dirigente les notificó a cada los congresistas que se abstuvieran de cuestionar al presidente Gustavo Petro, al considerar que había concretado los votos del Pacto Histórico en favor de la candidatura de Honorio Henríquez.

“Urgente todos. Por favor no meterse con Petro. No gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos”, escribió Vallejo en el grupo digital, citado por el programa mencionado.

El mensaje, según fuentes consultadas por el medio citado, había sido enviado minutos antes de la intervención del presidente Gustavo Petro en la sesión plena del Congreso.