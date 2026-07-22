Colombia

Chat revelaría cómo el director del Centro Democrático planeó el acuerdo con el Pacto Histórico para ganar la presidencia del Senado: “No meterse con Petro”

El dirigente habría enviado dicho mensaje en un grupo de WhatsApp de la colectividad, previo a la intervención del presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso el 20 de julio de 2026

Guardar
Google icon
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, también aparece en un video agradeciendo a los senadores del Pacto Histórico - crédito Colprensa
Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, también aparece en un video agradeciendo a los senadores del Pacto Histórico - crédito Colprensa

La pelea por la Presidencia del Senado de Colombia en el periodo 2026 - 2027, en la que Honorio Henríquez (Centro Democrático) derrotó sorpresivamente a Alfredo Deluque (Partido de la U), pese a que contaba con el visto bueno del presidente electo Abelardo de la Espriella, sigue generando reacciones en el país.

El senador del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe ganó la elección con 56 votos a favor, frente a los 45 obtenidos por Deluque y un voto en blanco.

Uno de los factores clave fue la postura final del Pacto Histórico, colectividad declarada en oposición al gobierno entrante y que cuenta con 26 curules en esta corporación, que decidió acompañar la candidatura de Henríquez.

PUBLICIDAD

Esta alianza ha suscitado varias críticas en la clase política colombiana, aunque ambas colectividades insistieron en que su unión fue temporal, por lo que no significa que se hayan dispersado sus diferencias políticas.

Sin embargo, se conoció una conversación que habrían sostenido los integrantes del Centro Democrático y en la que la unión con el partido de izquierda pudo haberse concretado horas antes de la elección en el Senado.

Según información revelada en el programa digital Vélez por la Mañana, en medio de la instalación del Congreso realizado el 20 de julio de 2026, hubo un mensaje difundido por Gabriel Vallejo, actual director de la colectividad declarada de Gobierno, en el grupo de senadores y representantes a la Cámara que tienen en la aplicación WhatsApp.

PUBLICIDAD

Allí, el dirigente les notificó a cada los congresistas que se abstuvieran de cuestionar al presidente Gustavo Petro, al considerar que había concretado los votos del Pacto Histórico en favor de la candidatura de Honorio Henríquez.

Urgente todos. Por favor no meterse con Petro. No gritar nada, no decir nada. La victoria está en nuestras manos”, escribió Vallejo en el grupo digital, citado por el programa mencionado.

El mensaje, según fuentes consultadas por el medio citado, había sido enviado minutos antes de la intervención del presidente Gustavo Petro en la sesión plena del Congreso.

Temas Relacionados

Gabriel VallejoCentro DemocráticoPresidencia del SenadoGustavo PetroPacto HistóricoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: el ciclista belga Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron

En medio de varias fugas del día, y con los premios de montaña de tercera y cuarta categoría, el corredor del Alpecin - Premier Tech consigue su primera alegría en la ronda francesa

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: el ciclista belga Jasper Philispen se lleva la victoria en la llegada a Voiron

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: ahora enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Daniel Narváez Hurtado preparó un plato con un truco para que el relleno no se desarme y mantuvo el formato hablado que sus seguidores venían pidiendo en redes sociales

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: ahora enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Ecopetrol toma decisiones de emergencia para garantizar el suministro de gas en el Caribe: de qué se trata

La petrolera estatal precisó que la decisión se enmarca en las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y las recomendaciones del Consejo Nacional de Operación de Gas

Ecopetrol toma decisiones de emergencia para garantizar el suministro de gas en el Caribe: de qué se trata

Padre de Gabriel Esteban González, el niño de 4 años asesinado en un hotel de Melgar, grabó video sobre el crimen: los nuevos detalles del caso

En el pódcast ‘Conducta Delictiva’, Consuelo Rodríguez, madre del pequeño, contó que halló dos grabaciones dejadas por su expareja, donde la culpaba por sus decisiones y anunciaba que mataría al niño y se suicidaría

Padre de Gabriel Esteban González, el niño de 4 años asesinado en un hotel de Melgar, grabó video sobre el crimen: los nuevos detalles del caso

Gustavo Petro afirmó que su gobierno expandió el capitalismo con más empresas y salarios reales más altos: "Hay que leer teoría económica"

El mandatario resaltó su postura sobre herramientas fiscales para el desarrollo nacional, evitando precisar indicadores y defendiendo el papel de la teoría económica en el debate público

Gustavo Petro afirmó que su gobierno expandió el capitalismo con más empresas y salarios reales más altos: "Hay que leer teoría económica"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: ahora enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: ahora enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Javier Bardem se robó las miradas en concierto de Shakira en Nueva York: la cantante reaccionó a su euforia al ritmo de ‘Dai Dai’

Inició la competencia en ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: estas fueron las sorpresas de las celebridades en el estreno

Humorista de ‘Sábados Felices’ fue víctima de un angustiante atraco masivo mientras almorzaba con su familia

Así fue el estreno de ‘MasterChef Celebrity Colombia’: Lui se quedó con el primer pin de inmunidad

Deportes

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Tour de Francia, etapa 17- EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026

Carlos Antonio Vélez cuestionó a James Rodríguez por aparecer en el ranking de los más lentos del Mundial 2026: “Recién lo están descubriendo”

Carlos Bacca tendría acuerdo verbal con el Cúcuta Deportivo, pero Junior no lo dejaría ir: qué pasa con las negociaciones

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio