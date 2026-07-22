Petro respondió críticas de María Fernanda Cabal a su nueva reforma tributaria: “Como siempre, se equivoca”

Los pronunciamiento de María Fernanda Cabal y Gustavo Petro fueron hechos a través de su cuenta oficial de X - crédito Hugo Sierra/Presidencia - Maria Fernanda Cabal/Facebook

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la propuesta de una nueva reforma tributaria luego de que la exsenadora María Fernanda Cabal la calificara como una “cuenta de cobro” y cuestionara los gravámenes a vehículos híbridos y espectáculos públicos.

El debate se intensificó cuando Petro respondió en la red social X a los señalamientos de Cabal, quien había criticado la propuesta por incluir un aumento del IVA a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos.

La exsenadora sostuvo que la reforma, presentada por el Gobierno, implica más impuestos a cigarrillos y vapeadores, incrementa el IVA a la gasolina y el diésel, mantiene el gravamen del 19% a los juegos de azar, y elimina deducciones en el impuesto de renta de personas naturales. También cuestionó la decisión de modificar el impuesto al patrimonio.

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María Fernanda Cabal cuestionó la decisión de modificar el impuesto al patrimonio en la propuesta de la reforma tributaria - crédito @mariafernandacabal/Instagram

“Petro radica su última cuenta de cobro, una reforma tributaria con IVA del 19% a conciertos, eventos deportivos y vehículos híbridos; más impuestos a cigarrillos y vapeadores; sube el IVA a la gasolina y el diésel; y mantiene el 19% a los juegos de suerte y azar (sic)”, indicó María Fernanda Cabal.

Y agregó: “Como si fuera poco, elimina deducciones en el impuesto de renta de personas naturales y modifica el impuesto al patrimonio. El mismo izquierdópata que presume de transición energética ahora grava los carros híbridos. El que prometió defender a la clase media le encarece el combustible, el entretenimiento y la declaración de renta”.

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María Fernanda Cabal sostuvo que la reforma, presentada por el gobierno, implica más impuestos a cigarrillos y vapeadores, incrementa el IVA a la gasolina y el diésel - crédito @MariaFdaCabal/X

En sus mensajes, Petro aseguró que los nuevos impuestos se dirigen a “híbridos falsos” que, según él, no contribuyen a mitigar la crisis climática.

El mandatario defendió su apuesta por los vehículos completamente eléctricos y argumentó que esta política busca reducir los gastos en salud por enfermedades respiratorias y potenciar la producción, el empleo y las exportaciones en el país.

“Cómo siempre, se equivoca, los impuestos van sobre híbridos falsos que no generan mitigación de la crisis climática y lo dañan. Queremos vehículos cien por ciento eléctricos para que Colombia no sea un desierto, bajen los gastos en salud por enfermedades respiratorias de niños y viejos y para que crezca aún más sus producción, trabajo y exportaciones (sic)”, afirmó.

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El presidente aseguró que las exportaciones de vehículos eléctricos han aumentado 170% durante su mandato y planteó que esta tendencia podría continuar. De esta manera, rechazó el señalamiento de Cabal sobre una supuesta contradicción entre el discurso de transición energética y el gravamen a los autos híbridos.

“Entérese Cabal, las exportaciones de vehículos eléctricos de Colombia crecieron 170% en mi gobierno y pueden crecer más (sic)”, expresó.

Respecto al impuesto a espectáculos, Petro aclaró que el gravamen del 19% al IVA se aplicará a conciertos con entradas de un millón de pesos en adelante. Sostuvo que en algunos de estos eventos, la compra de boletería por parte de estructuras mafiosas ha servido para lavar dólares, mencionando casos vinculados a artistas y al uruguayo Sebastián Marset.

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Gustavo Petro defendió su apuesta por los vehículos completamente eléctricos y argumentó que esta política busca reducir los gastos en salud por enfermedades respiratorias - crédito @petrogustavo/X

“Y los conciertos son los de boleta de un millón de pesos, muchos, no todos, con compra de la boletería de la mafia al artista para lavar dólares como hacía el mafioso Sebastián Marset, uruguayo y dueño de la fiscalía de Barbosa, con muchos artistas geniales de Medellín para presentarlos en Miami. Eso es lo que llamo la narcocultura que es fatal para nuestro pueblo (sic)”, indicó Gustavo Petro.

Cabal consideró que la reforma encarece el entretenimiento, los combustibles y la declaración de renta, y acusó al presidente de afectar a la clase media. Petro, por su parte, relacionó el alto costo de ciertos espectáculos con la “narcocultura”, que definió como perjudicial para el país.

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Recientemente, Petro dio a conocer el retrato que se colocará en el corredor destinado a los expresidentes en la Casa de Nariño.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático, describió la pintura como el “retrato de un inútil” y luego criticó que la obra haya tenido un costo de $75 millones.