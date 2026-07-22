Mujer denunció que agentes de la Policía se equivocaron de vivienda en medio de operativo antidrogas en Caldas: dañaron la fachada

Uno de los familiares de la propietaria grabó con su celular el procedimiento por parte de los agentes de la Sijín - crédito imagen de referencia / archivo Colprensa

Una mujer residente en la zona rural del municipio de Neira, en el departamento de Caldas, denunció que su vivienda fue violentada durante un operativo policial que resultó siendo erróneo.

Producto de la confusión, la vivienda de la ciudadana sufrió daños materiales y causó un profundo malestar en la comunidad.

El incidente tuvo lugar la madrugada del martes 14 de julio, pero solo una semana después (21 de julio de 2026) se conocieron los detalles en un informe del diario La Patria, de Manizales, cuando agentes de la Sijín (Seccional de Investigación Criminal) y de la unidad de Vigilancia de la Policía de Caldas irrumpieron en la casa, forzando la puerta del antejardín y causando alarma entre los habitantes del sector.

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Según relató la afectada, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 5:00 a. m., mientras ella descansaba en su hogar.

El estruendo que provocó la ruptura de la puerta exterior la despertó en forma abrupta. Cuando ella salió a ver lo que sucedía, se encontró con varios uniformados armados que ingresaron a la propiedad sin explicación previa.

El ruido y la presencia policial generaron confusión y temor entre los vecinos, varios de los cuales salieron a la calle para presenciar el procedimiento, y haciéndose entre ellos la misma pregunta: “¿Qué pasó?”.

Una familiar de la propietaria que vive en la vivienda contigua, y con el fin de tener evidencia del procedimiento irregular, grabó parte de los hechos con su celular y reclamó a los agentes por lo que consideró un acto arbitrario e injustificado.

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A los pocos minutos, los uniformados reconocieron que se habían equivocado de dirección y que el allanamiento no correspondía a esa vivienda. Lo que más dejó indignada a la mujer, su familia y la comunidad en Neira, es que los agentes se fueron sin ofrecer mayores explicaciones ni asumir de inmediato la responsabilidad, y abandonaron el lugar dejando tras de sí los daños materiales y la angustia de la propietaria.

La mujer relató que se siente afectada por lo ocurrido y señaló que experimenta vergüenza ante sus vecinos y que el temor generado por la acción policial persiste.

“Fue un susto muy grande, ahora siento pena de salir a la calle. Rompieron la puerta y no dieron mayor explicación”, comentó a allegados y medios locales.

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Policía de Caldas se pronunció y aceptó su responsabilidad

Ante la polémica generada, la Policía de Caldas reconoció el error y atribuyó el incidente a una falla de georreferenciación durante el operativo antidrogas.

Las autoridades informaron que la ciudadana afectada puede acercarse a sus oficinas para solicitar la reparación por los daños causados en su vivienda.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el inicio de un proceso formal para cubrir los costos del daño ni sobre medidas para evitar que este tipo de errores se repitan, destacó el mismo medio local.

El caso provocó cuestionamientos por parte de los residentes sobre los protocolos que rigen los procedimientos de allanamiento y la necesidad de reforzar los controles para evitar afectaciones a ciudadanos inocentes.

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Por esta razón, organizaciones de derechos humanos han reiterado que los operativos policiales deben estar sustentados en información precisa y que, ante cualquier equivocación, es fundamental garantizar la reparación inmediata del daño y la protección de los derechos de los afectados.

La comunidad de Neira solo espera que este incidente haya quedado como un precedente para que se revisen con más exactitud los procedimientos, sumado a una mayor capacitación de los uniformados para evitar nuevos errores como este.

Mientras tanto, la propietaria de la vivienda continúa a la espera de una disculpa formal que le permita recuperar la tranquilidad y la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad, luego de la angustia que le ocasionaron.

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