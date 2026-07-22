Colombia

María Fernanda Cabal criticó el nombramiento de una funcionaria señalada como supuesta estilista de la canciller: qué revela su hoja de vida

La controversia se desató a partir de una serie de publicaciones en redes sociales. Una consulta a documentos institucionales y a su perfil profesional aporta contexto sobre su experiencia en el sector público

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Ilustración de María Fernanda Cabal y Rosa Yolanda Villavicencio frente a frente, carpeta con documentos, silueta de persona, Palacio San Carlos y mapa mundial.
La polémica por el nombramiento de una funcionaria en la Cancillería surgió tras una denuncia del periodista Melquisedec Torres y las críticas de María Fernanda Cabal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El nombre de Angie Paola Valderrama Rojas quedó en el centro de una nueva controversia política luego de que el periodista Melquisedec Torres asegurara que la funcionaria, a quien identifica como la peluquera de la canciller encargada Rosa Yolanda Villavicencio, fue nombrada como asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mientras las publicaciones provocaron críticas desde la oposición, la documentación oficial y la hoja de vida pública de Valderrama muestran que ha ocupado cargos en la Cancillería y cuenta con una trayectoria profesional en entidades públicas y organismos internacionales, sin registros de experiencia relacionada con labores de imagen o estética.

La polémica surgió tras varias publicaciones de Torres en la red social X. Allí aseguró que Angie Paola Valderrama Rojas fue nombrada como asesora código 1020, grado 15, un cargo con una asignación básica superior a los 14 millones de pesos mensuales.

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Según el periodista, fuentes de la Cancillería le manifestaron que Valderrama era conocida por arreglar el cabello y el maquillaje de la entonces canciller encargada Rosa Villavicencio y que incluso la había acompañado en viajes al exterior.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie cuestionaron en sus redes sociales la denuncia difundida por el periodista Melquisedec Torres sobre el nombramiento de Angie Paola Valderrama en la Cancillería - crédito X
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie cuestionaron en sus redes sociales la denuncia difundida por el periodista Melquisedec Torres sobre el nombramiento de Angie Paola Valderrama en la Cancillería - crédito X

En otra publicación escribió: “La peluquera de la canciller Rosa Villavicencio, ahora con un cargo de asesora de la Cancillería. Justo antes de que se vaya el Gobierno”.

Las afirmaciones fueron replicadas por la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien cuestionó el nombramiento.

“Muy ‘creativos’ la señora Villavicencio ‘viva’ para ubicar a sus amigos y tan dormida para trabajar por los colombianos en el exterior”, escribió la excongresista en su cuenta de X.

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A las críticas también se sumó el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien hizo referencia a la versión difundida en redes y cuestionó tanto el presunto nombramiento como la situación laboral al interior de la Cancillería.

“¿Quieren poner a vivir sabroso a la estilista de la canciller? También se están sindicalizando para atornillarse. ¿Este es el sindicalismo que le gusta al presidente #Petro?”, escribió Lafaurie en su cuenta de X.

Angie Paola Valderrama Rojas, actual coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género de la Cancillería, quedó en el centro de la controversia tras las denuncias del periodista Melquisedec Torres - crédito Linkedin
Angie Paola Valderrama Rojas, actual coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género de la Cancillería, quedó en el centro de la controversia tras las denuncias del periodista Melquisedec Torres - crédito Linkedin

Las publicaciones de Torres hacen referencia a un nombramiento que sí puede corroborarse en documentos oficiales. La Resolución 9667 del 13 de agosto de 2025 designó a Angie Paola Valderrama Rojas como asesora, código 1020, grado 15, del despacho del ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, una consulta realizada por este medio a la información pública de la Cancillería muestra que actualmente Valderrama figura como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género, dependencia adscrita al Despacho del Ministro.

Su nombre aparece en el directorio institucional con correo electrónico oficial y extensión telefónica, así como en documentos de planeación de la entidad como responsable de proyectos relacionados con esa política.

En el directorio institucional de la Cancillería, Angie Paola Valderrama figura actualmente como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género - crédito Cancillería
En el directorio institucional de la Cancillería, Angie Paola Valderrama figura actualmente como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo (GIT) de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género - crédito Cancillería

La revisión de su perfil público en la plataforma Linkedin también evidencia una amplia experiencia profesional. Allí registra una práctica en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra, donde apoyó el Examen Periódico Universal, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y el Comité contra la Tortura.

Su hoja de vida también muestra que ya había trabajado en la Cancillería entre febrero y agosto de 2023 como asesora y coordinadora de programas dirigidos a la diáspora colombiana.

Además, registra cargos en la Secretaría Distrital de la Mujer, la Agencia Nacional de Minería, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la FAO y proyectos de investigación de la Universidad de los Andes, todos relacionados con derechos humanos, políticas públicas, enfoque de género, atención a víctimas y migración.

En la información pública revisada no aparecen antecedentes laborales relacionados con peluquería, maquillaje, asesoría de imagen o actividades similares.

La hoja de vida pública de Angie Paola Valderrama registra experiencia en la Cancillería, Naciones Unidas, la OIM, la FAO y varias entidades públicas, con énfasis en derechos humanos, migración y enfoque de género - crédito Linkedin
La hoja de vida pública de Angie Paola Valderrama registra experiencia en la Cancillería, Naciones Unidas, la OIM, la FAO y varias entidades públicas, con énfasis en derechos humanos, migración y enfoque de género - crédito Linkedin

Por el contrario, los cargos consignados durante más de una década corresponden a funciones técnicas y profesionales en el sector público, organismos internacionales y proyectos de investigación en derechos humanos y políticas públicas.

Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido un pronunciamiento público sobre las afirmaciones realizadas por Melquisedec Torres.

Lo que sí puede verificarse es el nombramiento efectuado en 2025 como asesora y que, actualmente, la funcionaria aparece registrada por la propia Cancillería como coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Política Exterior Feminista y Asuntos de Género.

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