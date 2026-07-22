Honorio Henríquez, presidente del Senado, aseguró que quiere reunirse con Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe: “Mejorar Colombia”

La ilustración estilo acuarela presenta a los líderes colombianos Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Honorio Henríquez - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió una reunión con el mandatario Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en medio de la tensión política en Colombia, con el argumento de avanzar en acuerdos pese a las diferencias: “En medio de las diferencias los colombianos esperan soluciones”.

Henríquez planteó el encuentro como una iniciativa de diálogo con líderes de orillas distintas, y explicó que busca convocar a los jefes de los partidos. “En búsqueda de este propósito, mi anhelo es reunirme con el presidente @ABDELAESPRIELLA a quien he apoyado, con el presidente @petrogustavo de quien he sido opositor, con el presidente @AlvaroUribeVel, mi mentor y los demás líderes de los partidos políticos”.

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El presidente del Senado enmarcó su propuesta como una apuesta por la institucionalidad y afirmó que pretende continuar construyendo “democracia” sin importar los sectores políticos, con el foco en “mejorar Colombia”. “La democracia colombiana es mi único compromiso”.

El nuevo presidente del Senado Honorio Bermúdez pidió una reunión con Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe en medio de la tensión política en Colombia - crédito @honohenriquez/X

Henríquez habló sobre el respaldo del Pacto Histórico en su elección

El 20 de julio de 2026 el Senado de la República eligió a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente para el primer año legislativo del periodo 2026-2030, con 56 votos a favor. El respaldo del Pacto Histórico fue determinante para su elección, ya que varios de sus senadores mostraron públicamente su voto a favor de Henríquez.

El nuevo presidente resaltó la importancia de la independencia de los poderes y afirmó: “Ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en las nuestras. Ellos no han renunciado a sus principios y nosotros tampoco. Mantenemos nuestra línea”.

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Henríquez sostuvo que el Centro Democrático es un partido coherente, con doctrina y principios claros, y aseguró: “No nos acomodamos a los vaivenes de las definiciones electorales”. En su mensaje al país, llamó a “construir entre los diferentes” y a dejar de lado las agresiones, promoviendo la búsqueda de acuerdos y la construcción colectiva.

El 20 de julio de 2026 el Senado de la República eligió a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente para el primer año legislativo del periodo 2026-2030, con 56 votos a favor - crédito Catalina Olaya - Colprensa

Tras su elección, agradeció al senador Iván Cepeda y expresó su disposición al diálogo: “Vamos a bajar los ánimos, y quiero sentarme con el senador Cepeda para tratar de construir acuerdos en medio de la diferencia”.

Henríquez subrayó su compromiso con la imparcialidad y las garantías para el debate en el Senado. La jornada electoral marcó el primer revés político para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

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Pacto Histórico justificó su apoyo a Honorio Henríquez

La decisión de buena parte del Pacto Histórico de apoyar a Henríquez, a pesar de las diferencias ideológicas históricas, generó un inmediato debate público y dejó en evidencia nuevas alianzas y tensiones en el Congreso.

“Nadie debe confundirse. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’”, puntualizó el Pacto Histórico en una declaración difundida en sus redes sociales. La coalición política aclaró que el apoyo a Henríquez no implicaba una alianza con el uribismo ni un acercamiento programático.

En el mismo comunicado, el movimiento subrayó su exigencia al nuevo presidente del Senado: “Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición”. Con esta frase, los líderes del Pacto Histórico dejaron en claro que su respaldo no resignifica diferencias profundas con el Centro Democrático.

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Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X

El mensaje incluyó una mención directa al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien llamaron “el Tigrillo”: “Hoy derrotamos al Tigrillo”, sentenció la agrupación, reafirmando el carácter confrontacional de la jornada.

Al asumir la presidencia del Senado, Honorio Henríquez hizo un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político. Su discurso buscó marcar distancia de cualquier intento de cooptación institucional y se dirigió tanto a los oficialistas como a la oposición.