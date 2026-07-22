Colombia

Honorio Henríquez, presidente del Senado, aseguró que quiere reunirse con Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe: “Mejorar Colombia”

La convocatoria se plantea en medio de la tensión política en Colombia y busca abrir un espacio de diálogo con líderes de orillas distintas para avanzar en acuerdos y convocar a los jefes partidistas

Guardar
Google icon
Ilustración estilo acuarela de cuatro hombres. De izquierda a derecha: Gustavo Petro con gorra, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe señalando y Honorio Henríquez.
La ilustración estilo acuarela presenta a los líderes colombianos Gustavo Petro, Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe y Honorio Henríquez - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, pidió una reunión con el mandatario Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, en medio de la tensión política en Colombia, con el argumento de avanzar en acuerdos pese a las diferencias: “En medio de las diferencias los colombianos esperan soluciones”.

Henríquez planteó el encuentro como una iniciativa de diálogo con líderes de orillas distintas, y explicó que busca convocar a los jefes de los partidos. “En búsqueda de este propósito, mi anhelo es reunirme con el presidente @ABDELAESPRIELLA a quien he apoyado, con el presidente @petrogustavo de quien he sido opositor, con el presidente @AlvaroUribeVel, mi mentor y los demás líderes de los partidos políticos”.

PUBLICIDAD

El presidente del Senado enmarcó su propuesta como una apuesta por la institucionalidad y afirmó que pretende continuar construyendo “democracia” sin importar los sectores políticos, con el foco en “mejorar Colombia”. “La democracia colombiana es mi único compromiso”.

El nuevo presidente del Senado Honorio Bermúdez pidió una reunión con Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe en medio de la tensión política en Colombia - crédito @honohenriquez/X
El nuevo presidente del Senado Honorio Bermúdez pidió una reunión con Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe en medio de la tensión política en Colombia - crédito @honohenriquez/X

Henríquez habló sobre el respaldo del Pacto Histórico en su elección

El 20 de julio de 2026 el Senado de la República eligió a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente para el primer año legislativo del periodo 2026-2030, con 56 votos a favor. El respaldo del Pacto Histórico fue determinante para su elección, ya que varios de sus senadores mostraron públicamente su voto a favor de Henríquez.

El nuevo presidente resaltó la importancia de la independencia de los poderes y afirmó: “Ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en las nuestras. Ellos no han renunciado a sus principios y nosotros tampoco. Mantenemos nuestra línea”.

PUBLICIDAD

Henríquez sostuvo que el Centro Democrático es un partido coherente, con doctrina y principios claros, y aseguró: “No nos acomodamos a los vaivenes de las definiciones electorales”. En su mensaje al país, llamó a “construir entre los diferentes” y a dejar de lado las agresiones, promoviendo la búsqueda de acuerdos y la construcción colectiva.

x
El 20 de julio de 2026 el Senado de la República eligió a Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente para el primer año legislativo del periodo 2026-2030, con 56 votos a favor - crédito Catalina Olaya - Colprensa

Tras su elección, agradeció al senador Iván Cepeda y expresó su disposición al diálogo: “Vamos a bajar los ánimos, y quiero sentarme con el senador Cepeda para tratar de construir acuerdos en medio de la diferencia”.

Henríquez subrayó su compromiso con la imparcialidad y las garantías para el debate en el Senado. La jornada electoral marcó el primer revés político para el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Pacto Histórico justificó su apoyo a Honorio Henríquez

La decisión de buena parte del Pacto Histórico de apoyar a Henríquez, a pesar de las diferencias ideológicas históricas, generó un inmediato debate público y dejó en evidencia nuevas alianzas y tensiones en el Congreso.

“Nadie debe confundirse. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios ‘aliados’”, puntualizó el Pacto Histórico en una declaración difundida en sus redes sociales. La coalición política aclaró que el apoyo a Henríquez no implicaba una alianza con el uribismo ni un acercamiento programático.

En el mismo comunicado, el movimiento subrayó su exigencia al nuevo presidente del Senado: “Esperamos del nuevo presidente del Senado altura política y garantías para el ejercicio de la oposición”. Con esta frase, los líderes del Pacto Histórico dejaron en claro que su respaldo no resignifica diferencias profundas con el Centro Democrático.

Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X
Pacto Histórico exigió garantías para la oposición tras la elección de Honorio Henríquez - crédito @PactoCol/X

El mensaje incluyó una mención directa al presidente electo Abelardo de la Espriella, a quien llamaron “el Tigrillo”: “Hoy derrotamos al Tigrillo”, sentenció la agrupación, reafirmando el carácter confrontacional de la jornada.

Al asumir la presidencia del Senado, Honorio Henríquez hizo un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político. Su discurso buscó marcar distancia de cualquier intento de cooptación institucional y se dirigió tanto a los oficialistas como a la oposición.

Temas Relacionados

Honorio HenríquezPresidente del SenadoGustavo PetroAbelardo de la EspriellaÁlvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: reportan al menos un policía herido

Un amotinamiento en el centro de detención, ubicado en el casco urbano, permitió la evasión de un número aún no determinado de internos y activó un despliegue con apoyo de la Undmo y la Policía Nacional

Reportan fuga masiva de presos en Popayán: reportan al menos un policía herido

Iván Cepeda anunció un acto público en Barranquilla el 7 de agosto a la misma hora en que se posesione Abelardo de la Espriella: “Desobediencia civil”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico indicó que el propósito es responder a los planteamientos que el presidente electo presente al inicio de su mandato

Iván Cepeda anunció un acto público en Barranquilla el 7 de agosto a la misma hora en que se posesione Abelardo de la Espriella: “Desobediencia civil”

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

El hoy detenido habría llegado al país incaico entre 2023 y 2024 debido a problemas que habría tenido en su país de origen y al parecer relacionadas con negocios ilícitos

Así cayó el narco colombiano ‘Viejo Palpatín’, señalado de enviar cargamentos de droga desde Perú al Mundial 2026 en Estados Unidos

Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

El Legislativo debate este miércoles 22 de julio de 2026 varias iniciativas que buscan cambiar el escenario del acto del 7 de agosto, mientras otra bancada insiste en mantenerlo en la capital y evitar un precedente con las Fuerzas Armadas

Debate sobre el lugar de posesión de Abelardo de la Espriella avanza en el Senado: se discuten al menos tres proposiciones

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

La mejor presentación de Osorio en el Grand Slam neoyorquino ha sido hasta segunda ronda; mientras que Arango debutó en este torneo apenas el año pasado ante la entonces #2 del mundo, Iga Swiatek

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Este es el actor colombiano que brilla en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: la transformación es impresionante

Homenaje a Yeison Jiménez en ‘Yo me llamo’: así despidieron al “aventurero” que había sido jurado del programa

Creador de contenido criticó a las mujeres que estudian y viajan y Valentina Taguado respondió fuerte: “¿Qué pasa con los hombres?”

Así quedó el rating de ‘Yo me llamo’ y ‘MasterChef Celebrity’ tras el estreno de la nueva programación de Caracol y RCN

El hijo de Cristina Hurtado volvió a conquistar las redes sociales: enseñó cómo preparar un choripán casero con su exitoso chimichurri

Deportes

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Camila Osorio y Emiliana Arango fueron confirmadas en el cuadro principal del US Open: fechas, premios y posibles rivales

Revelan el avance de la construcción del nuevo estadio de Bogotá a pocos meses de haber iniciado la obra: debe estar listo en el 2027

Estas son las posiciones de las figuras de la selección Colombia en el ranking de rendimiento individual del Mundial 2026, según FIFA

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay 2026 de hoy, 22 julio

EN VIVO - Independiente Medellín vs. Vasco da Gama: partido de ida en los ‘play-off’ de la Copa Sudamericana 2026