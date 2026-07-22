Colombia

Una niña de 12 años mató a otra de 14 en medio de una pelea al parecer por celos: la esperó afuera de su casa con un cuchillo

La menor de edad que habría asesinado a la joven que estaba próxima a celebrar su fiesta de 15 años permanece bajo custodia del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (Icbf)

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La menor de 14 años alcanzó a ser trasladas a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de la lesiones - crédito Colegio Adventista de Granada / Facebook | archivo Colprensa / Sofía Toscano
La menor de 14 años alcanzó a ser trasladas a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de la lesiones - crédito Colegio Adventista de Granada / Facebook | archivo Colprensa / Sofía Toscano

Las autoridades del departamento del Meta investigan la muerte de Emily Tatiana Morales Hoyos, una joven de 14 años, asesinada tras un ataque con arma blanca del que fue víctima la noche del domingo 19 de julio en la urbanización El Recreo, en el municipio de Granada.

Según el reporte preliminar de la Policía Departamental del Meta, el hecho ocurrió cerca de las 11:10 p. m. y estaría relacionado con una confrontación entre Morales Hoyos y otra adolescente de 12 años.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el desencadenante del conflicto habría sido una situación de intolerancia social derivada de presuntos actos de bullying y maltrato que, según el informe policial, la víctima habría ejercido sobre la menor involucrada, pero también se comentó un presunto caso de celos.

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La adolescente agredida fue auxiliada por la comunidad y trasladada de urgencia al Hospital Departamental de Granada, donde recibió atención médica. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las heridas, destacó el portal Puntos Suspensivos Noticias.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Fiscalía 52 de Vista Hermosa (Meta), que adelantan las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

El miércoles 22 de julio de 2026 se convocó una velatón para honrar la memoria de Emilyn Tatiana frente a la Alcaldía municipal de Granada, Meta - crédito LENTE Ciudadano 247 / Facebook
El miércoles 22 de julio de 2026 se convocó una velatón para honrar la memoria de Emilyn Tatiana frente a la Alcaldía municipal de Granada, Meta - crédito LENTE Ciudadano 247 / Facebook

Por la edad de la presunta agresora, de tan solo 12 años, no es sujeto del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Srpa), y en consecuencia quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad encargada de adelantar las actuaciones administrativas correspondientes para el restablecimiento de sus derechos y analizar su entorno familiar y social.

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Conmoción en Granada, Meta por homicidio de adolescente de 14 años a manos de menor de 12 años

El suceso ha generado conmoción en la comunidad de Granada y en el Colegio Adventista de Granada, donde estudiaba la menor fallecida.

A su vez, desde la Alcaldía del municipio manifestó públicamente sus condolencias.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y un mensaje de solidaridad a sus padres, familiares, seres queridos, compañeros, docentes y a toda la comunidad educativa del Colegio Adventista de Granada”, señaló la administración local, que también invitó a la comunidad a unirse en oración y acompañamiento para la familia de la adolescente.

En redes sociales, tanto la Alcaldía como la institución educativa lamentaron el fallecimiento de Emily Tatiana y rechazaron el acto de violencia.

La Alcaldía de Granada se pronunció luego del crimen de la menor de 14 años a manos de una de sus compañeras - crédito Alcaldía de Granada / Facebook
La Alcaldía de Granada se pronunció luego del crimen de la menor de 14 años a manos de una de sus compañeras - crédito Alcaldía de Granada / Facebook

Uno de los tíos de la víctima llamado Jonathan, le afirmó a Bluradio que a principios de 2026 la misma menor ya habría amenazado a su sobrina, e incluso se llegó a hablar con el padre y la madre de la atacante, pero nadie se imaginó que todo escalaría al punto de desembocar en una tragedia.

El Icbf anunció que prestará acompañamiento psicosocial tanto a la presunta agresora como a su familia, además de activar las rutas de atención y protección para menores en riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier situación de violencia, acoso o maltrato escolar, con el fin de evitar tragedias similares y garantizar el bienestar de la infancia y la adolescencia en la región, y que hicieron recordar lo que sucedió en uno de los colegios de Bogotá, luego de que a un estudiante se le accionó un arma de fuego que llevaba en su maleta para defenderse de un presunto caso de matoneo.

Así fue el caso que se presentó en Bogotá

El coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policia Metropolitana de Bogotá (Mebog), brindó detalles del caso en rueda de prensa la mañana del jueves 16 de julio de 2026 - crédito Mebog
El coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policia Metropolitana de Bogotá (Mebog), brindó detalles del caso en rueda de prensa la mañana del jueves 16 de julio de 2026 - crédito Mebog

Un estudiante de un colegio ubicado en la localidad de Kennedy (suroccidente de Bogotá) hirió a una compañera con un disparo dentro de un colegio de Bogotá el miércoles 15 de julio y, según el reporte oficial por parte de la Policía, llevó el arma al plantel porque sufría presuntas intimidaciones de otros alumno.

El caso provocó un debate en redes sociales sobre el control de ingreso en las escuelas, el matoneo y el debate político sobre el porte legal de armas.

La menor fue atendida de inmediato y trasladada a un centro de salud, donde la declararon fuera de peligro, de acuerdo con lo que reseñó el comunicado oficial por parte de la Secretaría de Educación del Distrito.

Una estudiante de un colegio en la localidad de Kennedy resultó herida con un arma de fuego que al parecer había sido ingresada por otro estudiante - crédito Secretaría de Educación
Una estudiante de un colegio en la localidad de Kennedy resultó herida con un arma de fuego que al parecer había sido ingresada por otro estudiante - crédito Secretaría de Educación

El señalamiento sobre el presunto matoneo surgió en una rueda de prensa del jueves 16 de julio de 2026. Allí, el coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que el adolescente “traslada esa arma de fuego dentro de su maleta hacia el colegio, hacia el centro educativo, al parecer por algunas intimidaciones que tenía el mismo, que estaba sufriendo el mismo adolescente por parte de otros compañeros”.

El oficial agregó que el menor estaba en el salón cuando ocurrió el hecho. “Ya estando en el salón, en medio de la manipulación de su maleta, genera una mala manipulación de esta arma de fuego y lamentablemente se acciona la misma, ocasionando lamentablemente la lesión en contra de la menor”.

Declaraciones por parte del coronel Jhon Fredy Zambrano López, comandante encargado de la Policia Metropolitana de Bogotá (Mebog) - crédito Policía Nacional

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