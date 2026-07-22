Colombia

Gustavo Petro presentó “todas las pruebas” del supuesto fraude electoral en Colombia y dijo que ya fueron “judicializadas”

El presidente saliente de Colombia compartió un enlace en el que se pueden consultar las pruebas que, según él, evidenciarían un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026

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Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, presentó las pruebas sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, en las que resultó ganador Abelardo de la Espriella.

En su cuenta oficial de X, el mandatario señaló que dichas pruebas ya se encuentran en poder de la justicia, compartiendo un link que dirige a la página web “Testigos Electorales”.

“Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro señaló que dichas pruebas ya se encuentran en poder de la justicia, compartiendo un link que dirige a la página web “Testigos Electorales” - crédito @petrogustavo/X

En el portal web está disponible una cronología de las supuestas irregularidades registradas durante el proceso electoral. También se detallan las acciones legales iniciadas.

La cronología comienza en 2022 y describe ese año como un periodo en el que las elecciones contaban con un mecanismo de seguridad digital que permitía el seguimiento y la modificación de los documentos generados durante la jornada electoral.

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“Los comicios cuentan con todos los elementos de seguridad digital activos. Cada documento generado deja un rastro claro de su origen y manipulación, garantizando auditorías transparentes”, precisaron.

Según el sitio web, en 2023 supuestamente se eliminaron los mencionados mecanismos, motivo por el cual precisaron que “comienza una asimetría de información: el ciudadano intenta indagar mediante derechos de petición, pero se encuentra con un muro burocrático inquebrantable”.

La cronología salta directamente a 2026, donde se detalla que un grupo de testigos digitales y ciudadanos decide revisar la documentación con el objetivo de verificar la integridad de las elecciones.

“Ante la falta de respuestas oficiales, testigos digitales y ciudadanos independientes se organizan para analizar masivamente la documentación pública disponible y verificar la integridad del proceso”, señalaron.

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Cronología - crédito captura de pantalla
La cronología salta directamente a 2026, donde se detalla que un grupo de testigos digitales y ciudadanos decide revisar la documentación con el objetivo de verificar la integridad de las elecciones - crédito captura de pantalla

La página web afirma que, tras el análisis, se identificaron 700.000 documentos. De ese total, el 97,4% “no tiene metadatos y ninguno cuenta con firma criptográfica, dejando la consolidación del preconteo en manos de un software sin auditoría posible”.

Posterior a la cronología, la página web comparte las acciones legales que han presentado ante el Consejo de Estado. La primera es una demanda de nulidad con la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026, que declaró la elección presidencial de Abelardo de la Espriella.

Demanda de nulidad - crédito captura de pantalla
La primera es una demanda de nulidad con la Resolución Sala Plena No. E-3181 del 24 de junio de 2026, que declaró la elección presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla

La segunda acción implica pedir una medida cautelar que permita conservar la evidencia relacionada con el proceso electoral, asegurar que pueda ser rastreada y verificada, y solicitar que se suspendan temporalmente los efectos del resultado electoral.

Medida cautelar - crédito captura de pantalla
La segunda acción implica pedir una medida cautelar que permita conservar la evidencia relacionada con el proceso electoral - crédito captura de pantalla

El sitio web presenta varias herramientas de auditoria ciudadana, entre ellas una “para probar los metadatos de un archivo subido y el código disponible para replicar las pruebas”.

Un reporte revisado por El País América Colombia y publicado el 16 de julio indica que no se hallaron pruebas suficientes para respaldar las acusaciones de manipulación en los resultados de las últimas elecciones presidenciales. En la primera vuelta, celebrada el 31 de mayo, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda resultaron ser los candidatos que avanzaron a la segunda ronda, donde finalmente “el Tigre” obtuvo la victoria el 21 de junio.

La polémica surgió a raíz de las declaraciones de Petro, quien presentó como principal evidencia el testimonio de un hacker que él mismo citó en varias ocasiones como respaldo de sus acusaciones.

El análisis de inteligencia, realizado por un especialista en informática de una institución oficial, determinó que el supuesto experto no aportó pruebas verificables. Su testimonio se centró en afirmar que había observado resultados ingresados en el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil antes de la jornada electoral.

El mismo individuo también afirmó haber sido objeto de intervenciones mediante el software Pegasus, pero no presentó documentación que lo confirmara. “Nos decía que llevaba cuatro días trabajando en consolidar las pruebas, pero que su familia corría peligro y al final no entregó nada”, señaló el técnico al citado medio.

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