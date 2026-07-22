Colombia

Cerrado el aeropuerto de Popayán por ceniza volcánica en la pista y hay restricciones en el de Medellín por un banco de niebla

Las dos terminales aéreas presentan retrasos y cancelaciones en vuelos nacionales

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Cerrado temporalmente tras alerta amarilla por emisión de cenizas en Popayán - crédito Supertransporte
Cerrado temporalmente tras alerta amarilla por emisión de cenizas en Popayán - crédito Supertransporte

La presencia de ceniza volcánica en la pista obligó a suspender las operaciones del aeropuerto Guillermo León Valencia en Popayán. La acumulación de este material ha afectado la seguridad de los vuelos, ya que compromete tanto la visibilidad como la adherencia de los aviones al aterrizar o despegar.

Las autoridades decidieron cerrar en forma preventiva la terminal mientras se desarrollan tareas de inspección y limpieza. Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la reapertura del aeropuerto. Además, el monitoreo del volcán Puracé continúa bajo alerta amarilla, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La Aeronáutica Civil informó a través de X que el cierre se mantiene y recomendó a los pasajeros consultar directamente con sus aerolíneas cualquier novedad sobre sus vuelos.

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Quienes tengan vuelos programados desde o hacia Popayán deben verificar constantemente la información oficial para conocer posibles cambios en los itinerarios y evitar traslados innecesarios a la terminal. Es fundamental esperar la confirmación de la reanudación de actividades antes de acudir al aeropuerto para evitar contratiempos y aglomeraciones.

Afectación en el aeropuerto José María Córdova

Varios vuelos nacionales e internacionales han presentado cancelaciones y retrasos por condiciones climáticas - crédito @AeropuertoMDE / X
Varios vuelos nacionales e internacionales han presentado cancelaciones y retrasos por condiciones climáticas - crédito @AeropuertoMDE / X

También en la mañana del 22 de julio, las operaciones en el aeropuerto José María Córdova de Medellín se han visto alteradas por un banco de niebla que apareció desde la madrugada en la zona de aproximación. Las autoridades aeroportuarias informaron que, inicialmente, los aterrizajes se encontraban restringidos, aunque los despegues continuaban con normalidad parcial.

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A las 8:00 a. m. el reporte oficial indicó un vuelo cancelado y cinco demorados en salidas, mientras que en llegadas se registraban un cancelado, cinco demorados y dos desviados. Esta situación generó incertidumbre entre los pasajeros y obligó a las aerolíneas a ajustar su programación.

Minutos más tarde, alrededor de las 8:40 a. m. se anunció que las condiciones meteorológicas comenzaban a mostrar mejoría, permitiendo la reanudación de los aterrizajes. Sin embargo, las afectaciones continuaron: el balance actualizado ha indicado dos vuelos cancelados y seis demorados en salidas, junto con tres cancelados, cuatro demorados y seis desviados en llegadas.

Según la plataforma Skyscanner, al cierre de la mañana, persistían retrasos en vuelos hacia Bogotá, Pasto y Cartagena, mientras que las cancelaciones involucraban rutas a Cali, Cartagena y Bogotá. Las autoridades mantienen vigilancia constante para normalizar la situación a la brevedad.

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aeropuerto de PopayánVolcán PuracéCeniza en la pistaAeropuerto Guillermo León ValenciaColombia-Noticias

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