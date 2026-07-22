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Así es como Enrique Gómez busca impulsar el acto de posesión de Abelardo de la Espriella en sede militar como respaldo a las Fuerzas Armadas: “Símbolo poderoso”

El senador del partido Salvación Nacional remarcó que la propuesta de trasladar la sede legislativa al Cauca el próximo 7 de agosto de 2026 busca reparar la falta de apoyo a la fuerza pública

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Enrique Gómez respaldó iniciativa de Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS
Enrique Gómez respaldó iniciativa de Abelardo de la Espriella de posesionarse en una guarnición militar - crédito @Enrique_GomezM/X - Luisa González/REUTERS

El Senado de Colombia discute la posibilidad de trasladar su sede al departamento del Cauca para la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto de 2026, en un gesto de respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía.

El líder de Salvación Nacional y senador, Enrique Gómez, anunció en entrevista con La FM que “hemos iniciado un diálogo constructivo con 44 compañeros” en torno a la solicitud para cambiar temporalmente la ubicación habitual del Congreso.

Según Gómez, la propuesta busca manifestar un apoyo institucional tras un periodo que definió como “cuatro años de horror, cuatro años de estigmatización, de persecución individual”, en referencia al gobierno saliente de Gustavo Petro.

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La representante Carol Borda lidera una iniciativa similar en la Cámara de Representantes, la cual ya suma “cerca de 63 firmas en este momento para esa proposición”, destacó el senador. Gómez subrayó que la medida, impulsada también por el presidente electo Abelardo de la Espriella, pretende enviar un mensaje político claro a las Fuerzas Armadas y a toda la sociedad.

Enrique Gómez reclamó unidad institucional tras centenares de bajas en la fuerza pública - crédito @Enrique_GomezM/X
Enrique Gómez reclamó unidad institucional tras centenares de bajas en la fuerza pública - crédito @Enrique_GomezM/X

“El presidente ha sido claro, la Fuerza Pública necesita un soporte político real y ese soporte solo lo puede dar el Estado en su integridad con las tres ramas del poder público presentes”, afirmó el dirigente en la emisora.

El senador recordó que durante el último cuatrienio, la Fuerza Pública enfrentó “órdenes contradictorias que han costado 576 soldados y policías asesinados”, además de “más de dos mil heridos graves en combate”.

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Según Gómez, muchas de esas operaciones carecieron de respaldo operativo y jurídico. “Se le ha privado a la fuerza pública de los medios y capacidades operacionales y el respaldo jurídico para cumplir su misión con seguridad y con éxito”, puntualizó.

El proyecto de trasladar la sede del Congreso al Cauca simboliza, para sus impulsores, una respuesta institucional ante la situación de inseguridad y polarización. Gómez sostuvo que “es un gesto determinante, un símbolo poderoso que el presidente Abelardo de la Espriella quiere dar al país y sobre todo a las Fuerzas Militares”.

Enrique Gómez descartó la posibilidad legal de una alianza entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella para la primera vuelta presidencial - crédito Sergio Acero/Colprensa
Enrique Gómez impulsa el traslado del Senado al Cauca como símbolo de apoyo a militares y policías - crédito Sergio Acero/Colprensa

La entrevista recogió el reclamo de Gómez acerca de la necesidad de fortalecer el respaldo político y social a los integrantes de las Fuerzas Armadas. “Hoy más que nunca, el presidente ha sido claro”, reiteró el senador electo, quien considera que la presencia del Congreso en esa zona permitirá enviar un mensaje de unidad nacional y apoyo institucional.

“Desde una unidad de combate que ha enfrentado en este gobierno todas las ambigüedades posibles de la Paz total, enviarle el mensaje claro a todos nuestros héroes de que van a tener respaldo no solo del Estado, sino de la sociedad completa”, manifestó.

La iniciativa continúa sumando apoyos tanto en el Senado como en la Cámara. El debate ahora se centra en los aspectos legales y logísticos para materializar el traslado y en el alcance simbólico que podría tener este acto para la Fuerza Pública y la población civil del Cauca.

Según Gómez, “por eso se le pide este gesto también, obviamente, al Congreso de la República”, insistiendo en la importancia de que la decisión involucre a las tres ramas del poder para garantizar un respaldo institucional completo.

El líder del Movimiento de Salvación Nacional es uno de los líderes de la oposición. Colprensa
“Hoy más que nunca, la Fuerza Pública necesita soporte del Estado”, afirmó el senador electo Enrique Gómez - crédito Colprensa

El Congreso colombiano debate trasladar la investidura presidencial a una guarnición militar

El inicio del nuevo periodo legislativo en Colombia, tras la posesión del Congreso el 20 de julio, marcó el comienzo de la controversia entre el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y el Parlamento sobre el lugar donde se realizará la investidura presidencial.

El mandatario electo ha reiterado en sus redes sociales la necesidad de llevar a cabo la ceremonia en una guarnición militar ubicada en el sur del país, iniciativa que ahora requiere respaldo mayoritario, dado que el oficialismo perdió la presidencia del Senado.

La representante recién posesionada Carol Borda, del partido Salvación Nacional, confirmó la radicación formal de la proposición ante la Subsecretaria de la Cámara de Representantes.

- crédito @CarolBordaA/X
- crédito @CarolBordaA/X

El documento solicitó cambiar el sitio tradicional de la toma de posesión presidencial y trasladarlo fuera de las instalaciones del Congreso. Esta solicitud, publicada en redes sociales, busca modificar uno de los actos institucionales más relevantes del país.

La decisión debe ser evaluada y votada por ambas cámaras del Congreso, donde se necesitará mayoría simple para su aprobación. Al mismo tiempo, el representante José Octavio Cardona, del Partido Liberal, presentó una propuesta para trasladar la sede del Congreso el 7 de agosto, sumando un nuevo elemento al debate parlamentario sobre los escenarios institucionales.

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