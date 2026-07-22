Colombia

Misterio en el batallón de Malambo: lo que se sabe del hallazgo de un cuerpo y la captura de un hombre sin identificar

En el Batallón Vergara y Velasco se activaron protocolos de seguridad ante el ingreso de dos presuntos habitantes en condición de calle

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Batallón de Malambo, Atlántico
Ninguno de los sujetos tenía algún tipo de identificación - crédito Visuales IA

En la madrugada del 21 de julio, unidades del Batallón Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, desplegaron un plan de reacción tras el ingreso irregular al cantón militar de dos sujetos, que presuntamente serían habitantes en condición de calle.

Infobae Colombia tuvo acceso al informe de lo registrado en el batallón. La situación comenzó en la noche del 20 de julio, cuando un centinela detectó el ingreso de un sujeto desconocido a las instalaciones y activó la alarma de seguridad.

La reacción inmediata de las tropas permitió capturar al individuo, que se negó a revelar su identidad y no portaba ningún documento. El comando militar informó al nivel superior y procedió a entregar al capturado a la Policía Nacional, que lo puso a disposición de la autoridad judicial competente.

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Intromisión en batallón de Malambo
Se desconoce si los hallazgos registrados entre la noche del 20 de julio y la madrugada del 21 de julio tienen algo en común - crédito Suministrada a Infobae

Horas más tarde, en el mismo puesto de vigilancia se reportó la presencia de una persona tendida en el suelo en un área boscosa cerca de la garita (pequeña caseta o torre de vigilancia), donde la noche anterior se había ejecutado la operación de reacción. Tras comprobar que el sujeto estaba sin vida, el lugar fue acordonado por el personal militar, mientras se activó el protocolo de levantamiento judicial solicitado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona encontrada no portaba ningún tipo de identificación, lo que ha dificultado, hasta el momento, establecer su identidad y si su muerte tiene algo que ver con la presencia del otro individuo mencionado.

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Tras el hallazgo, el área permaneció bajo custodia militar mientras se realizaban las diligencias judiciales correspondientes. El Batallón informó que la seguridad interna del recinto no se vio comprometida y que todos los procedimientos se ajustaron a los protocolos establecidos por las Fuerzas Militares.

Intromisión en batallón de Malambo
Se desconoce la identidad de los sujetos - crédito Suministrada a Infobae

En el informe oficial, se concluyó que fue “ejecutado el plan de reacción y contraataque ante la alerta generada por el centinela, logrando la captura de un sujeto extraño al personal militar y evitando mayores riesgos para la seguridad del cantón”. Las autoridades trabajan en la identificación del fallecido y en determinar si existe relación entre ambos incidentes.

Desde el Batallón Vergara y Velasco reiteraron su compromiso con la seguridad de las instalaciones militares y la colaboración con las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos. Como parte de las acciones subsiguientes, el comando superior fue informado en tiempo real y se mantiene la coordinación con la Fiscalía para avanzar en la investigación.

Aumentan los controles para erradicar las extorsiones en Malambo

Fuerzas Militares - Malambo
Autoridades han recibido varias denuncias por extorsiones contra comerciantes en la zona - crédito Fuerzas Militares

En Malambo, el Ejército anunció que intensificó los patrullajes preventivos contra la extorsión en el municipio como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad y la presencia institucional en la zona. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, en coordinación con el Gaula Militar Caribe, la Policía Nacional y la Oficina de Tránsito de Soledad, realizó recorridos en sectores comerciales y residenciales, brindando acompañamiento comunitario y sensibilizando a la población sobre los riesgos asociados a la extorsión.

Durante las acciones, se entregó material informativo a comerciantes, conductores y habitantes, con recomendaciones para prevenir el delito, identificar posibles modalidades empleadas por los delincuentes y conocer las líneas de denuncia disponibles. Las autoridades enfatizaron la importancia de no ceder ante amenazas o intimidaciones y de reportar cualquier situación sospechosa de inmediato, con el fin de permitir una respuesta rápida y efectiva.

Desde la institución mencionaron que estas actividades buscan promover la denuncia oportuna y fortalecer la percepción de seguridad en la comunidad. Desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana destacaron que continuarán trabajando en conjunto con otras entidades estatales para garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la protección de los habitantes de Malambo.

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