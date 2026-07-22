Operaciones militares en el páramo de Santurbán, la solución que proponen al nuevo Gobierno para terminar con la minería ilegal

La problemática se ha mantenido durante varios meses sin ningún tipo de intervención del Estado - crédito Colprensa

En los últimos meses, en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, se ha registrado una problemática por la minería ilegal de oro.

Esta actividad, desarrollada sin permisos ni controles ambientales, ha generado una fuerte degradación de los ecosistemas de alta montaña. Investigaciones y registros recientes muestran cómo la minería ilegal ha destruido extensas áreas del páramo, afectando cuerpos de agua y suelos, y poniendo en riesgo la biodiversidad y el suministro de agua para millones de personas en la región. El impacto de la minería ilegal incluye la deforestación, el uso indiscriminado de mercurio y cianuro, y la alteración de fuentes hídricas que abastecen a ciudades como Bucaramanga.

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Pese a los operativos de control y las nuevas propuestas de delimitación del área protegida, la presencia de grupos ilegales y la falta de alternativas económicas para la población local dificultan el control efectivo sobre la actividad minera, provocando debates sobre la necesidad de fortalecer la protección legal del páramo, aumentar la vigilancia y ofrecer alternativas sostenibles para las comunidades dependientes de la minería.

La minería ilegal afecta de diferentes formas a los locales y al medio ambiente - crédito EFE

Gobernador de Santander pidió operaciones militares para mitigar la minería ilegal

El 22 de julio, el gobernador Juvenal Díaz aprovechó una entrevista con Caracol Radio para hablar sobre la problemática que se registra en Santurbán y los problemas que ha tenido con el Ministerio de Ambiente por la delimitación del páramo.

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Díaz indicó que, debido a la gravedad de los hechos recientes y ante la falta de compromiso que ha tenido la ministra de Ambiente, Irene Vélez, que ha asegurado que los problemas son con multinacionales que han intentado ingresar a esta zona para ejecutar proyectos mineros, se ha consolidado una red delictiva que ha puesto en riesgo a la ciudadanía de la zona, afectando el medioambiente de la región.

“Si usted va a proteger el medio ambiente, pues tiene que protegerlo. En lo que estamos de acuerdo con el páramo es que no podemos hacer la parte de la minería, pero hacerse el de la oreja gorda con la minería ilegal, que es lo que está haciendo la ministra de Medio Ambiente, es lo que está mal y decir eso no es un problema mío, es el problema de los alcaldes y del gobernador, no es así. Ahí hay responsabilidad de todos”, declaró el gobernador de Santander.

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Juvenal Díaz afirmó que no ha sido escuchado por parte de Irene Vélez - crédito Reuters

Díaz reveló que ha elevado una solicitud para que el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería se hagan cargo de la problemática de alguna forma.

Como una solución que considera viable, el gobernador pidió que se lleven a cabo operaciones militares contra la minería ilegal en las zonas del páramo que han sido afectadas; además, que se priorice la seguridad de estos lugares para que no vuelvan a ser invadidos por criminales.

“Nosotros no podemos estar protegiendo el páramo como se ha venido haciendo contra aquellas empresas que pretendían hacer en el páramo la minería, estigmatizarlas y permitir y hacernos los de la oreja gorda con los ilegales. Hay que hacer una operación militar en esa área que requiere de unidades especializadas y para eso, pues vamos a pedirle al ministro de Defensa entrante que nos ayude”.

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El gobernador indicó que buscará soluciones por parte del nuevo gobierno - crédito Gobernación de Santander

Juvenal Díaz destacó que la petición será dirigida a los ministros designados por Abelardo de la Espriella, que será posesionado como presidente el 7 de agosto, puesto que considera que los funcionarios actuales no escucharán su solicitud.

Por último, el gobernador de Santander destacó que espera que el nuevo gobierno pueda corregir los problemas que se han mantenido durante los últimos cuatro años, asegurando que la crisis en el páramo de Santurbán es una muestra de que las estructuras criminales han tomado territorios sin que se registre algún tipo de oposición por parte del Estado.