Colombia

Nuevo obstáculo para el Regiotram Norte: Bogotá aplaza la discusión técnica hasta la llegada del próximo Gobierno nacional

La Administración distrital dijo que solo ha sostenido reuniones con Cundinamarca y el Ministerio de Transporte para revisar efectos en la ciudad, y que aún falta la definición sobre cruces viales y espacio público

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Miguel Silva Moyano señaló que siguen pendientes la integración del Regiotram del Norte con Lagos de Torca, el espacio público bajo los puentes elevados y varios cruces viales - crédito Miguel Silva Moyano/X

La Administración de Bogotá reiteró su postura frente al proyecto Regiotram del Norte, aclarando que hasta la fecha no ha firmado acuerdo alguno con la Gobernación de Cundinamarca y que espera la entrada del nuevo Gobierno nacional para retomar las discusiones técnicas alrededor de la obra.

El pronunciamiento se registró en medio del anuncio del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, de que la licitación del proyecto, valorada en $17,4 billones, será abierta antes de finalizar julio, y en medio de nuevas críticas y dudas sobre la integración y el impacto urbano de este sistema férreo.

El secretario General de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, fue enfático: “Quiero ser muy claro sobre el Regiotram del Norte. Bogotá no ha firmado ningún acuerdo sobre este proyecto. Lo que hemos hecho es sentarnos con la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte para revisar los impactos que tendría en la ciudad. De estas reuniones ya logramos algunos avances, como nuevos pasos peatonales, pero todavía hay temas grandes sin resolver”.

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Entre estos pendientes, Silva mencionó la integración del tren con el plan Lagos de Torca, la gestión del espacio público bajo los puentes elevados y la resolución de cruces viales.

La Alcaldía aclaró que solo ha revisado efectos urbanos con Cundinamarca y el Ministerio, mientras siguen sin acuerdo asuntos clave de diseño, financiación e integración con el norte de la ciudad - crédito Miguel Silva/X
La Alcaldía aclaró que solo ha revisado efectos urbanos con Cundinamarca y el Ministerio, mientras siguen sin acuerdo asuntos clave de diseño, financiación e integración con el norte de la ciudad - crédito Miguel Silva/X

Bogotá plantea esperar al nuevo Gobierno nacional

El distrito sostiene que no tiene interés en frenar el proyecto, pero insiste en que es necesario que la infraestructura se diseñe y ejecute correctamente, minimizando impactos urbanísticos y garantizando integración funcional. Por ello, Bogotá propuso a la Gobernación de Cundinamarca y al gobierno central la celebración de un convenio complementario que permita resolver los asuntos técnicos pendientes antes del inicio de las obras.

Silva Moyano subrayó que la llegada del nuevo Gobierno nacional será el momento oportuno para reactivar la mesa técnica y definir los ajustes requeridos. “Esta es una obra que la región necesita, pero que va a definir el futuro de Bogotá por muchas décadas. Por eso vale la pena hacerla bien”, puntualizó el secretario General.

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Discrepancias técnicas y urbanas

La discusión técnica se concentra en la integración del Regiotram del Norte con el sector de Lagos de Torca. Según el secretario, en la estructuración original no se contemplaron cinco puentes vehiculares ni la elevación del tren en ciertas intersecciones estratégicas. El distrito propuso asignar recursos para estas infraestructuras, pero persiste el desacuerdo sobre quién debe asumir su financiación y ejecución.

El gobernador Jorge Emilio Rey ratificó el cronograma y el Distrito pidió un convenio complementario para resolver ajustes urbanísticos e integración con Lagos de Torca - crédito Gobernación de Cundinamarca
El gobernador Jorge Emilio Rey ratificó el cronograma y el Distrito pidió un convenio complementario para resolver ajustes urbanísticos e integración con Lagos de Torca - crédito Gobernación de Cundinamarca

El gobernador Jorge Emilio Rey replicó que “Bogotá NO ha firmado algún acuerdo, porque nadie ha propuesto firmar un acuerdo, ni existe esa figura jurídica a este momento del proceso”. Según Rey, el informe de relatoría del IFC-Banco Mundial recoge los consensos alcanzados y confirma que la mayoría de las inquietudes técnicas de Bogotá han sido resueltas, salvo las relacionadas con Lagos de Torca, cuyas cargas urbanísticas debieron ser aportadas por el mismo desarrollo inmobiliario.

Críticas desde el Concejo y dudas sobre integración

El concejal Juan David Quintero cuestionó la falta de respuestas técnicas sobre varios aspectos fundamentales: la capacidad real del sistema, la demanda potencial, la integración con el Sitp, el impacto urbanístico de 17 km de trazado en Bogotá, la financiación de puentes adicionales y la sostenibilidad financiera del proyecto.

Quintero planteó la necesidad de un debate público y técnico sobre cada punto y advirtió sobre el riesgo de que el Regiotram del Norte no resuelva de fondo la problemática de movilidad en la Sabana. “Gobernador más allá de dejar contratado el proyecto ¿usted realmente si quiere solucionar el problema de inmovilidad se sábana norte? .

El concejal Juan David Quintero cuestionó la demanda proyectada, la integración con el SITP y el efecto de 17 kilómetros del recorrido en la capital, además de los recursos para puentes adicionales y su sostenibilidad - crédito Juan David Quintero/X
El concejal Juan David Quintero cuestionó la demanda proyectada, la integración con el SITP y el efecto de 17 kilómetros del recorrido en la capital, además de los recursos para puentes adicionales y su sostenibilidad - crédito Juan David Quintero/X

Estado actual del proyecto y próximos pasos

A pesar de las diferencias, el gobierno departamental anunció que, gracias al respaldo del Gobierno Nacional, la licitación del Regiotram del Norte se abrirá antes de finalizar julio de 2026. El gobernador Rey aseguró que el proyecto garantiza la integración con Transmilenio, las líneas del Metro y el Sitp, y que se presentará ante entidades financieras y organismos internacionales para atraer inversionistas.

Según el informe del IFC, el Regiotram del Norte reúne las condiciones técnicas para prestar un servicio seguro y eficiente, con integración regional entre Bogotá y Cundinamarca. No obstante, la Administración Distrital insiste en que los ajustes urbanísticos y las conexiones con Lagos de Torca deben resolverse antes de iniciar la obra, para evitar impactos negativos y asegurar que el sistema funcione como parte integral de la movilidad capitalina.

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