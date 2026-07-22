Colombia

Capturan al ‘hombre del machete’ tras violento ataque a dos mujeres en Amazonas: a una de las víctimas le amputaron la mano

Un ataque brutal en Leticia desencadenó una investigación que llevó a la captura de Alberto Vásquez Sánchez, señalado por la Fiscalía de tentativa de homicidio y hurto agravado

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La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Amazonas capturaron en Leticia a Alberto Vásquez Sánchez, señalado como el “hombre del machete” - crédito Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Amazonas capturaron en Leticia a Alberto Vásquez Sánchez, señalado como el “hombre del machete” - crédito Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía General de la Nación y la Policía de Amazonas ejecutaron en las últimas horas la captura de Alberto Vásquez Sánchez, conocido como el “hombre del machete”, tras ser identificado como el presunto responsable de un ataque armado contra dos mujeres en Leticia, ocurrido en enero de 2026.

Según información recabada por la Fiscalía, Vásquez Sánchez habría atacado con un machete a sus víctimas al intentar robarlas, ocasionando lesiones tan graves que a una de ellas le amputaron parte de la mano.

De acuerdo con el ente investigador, el agresor interceptó a las dos mujeres cerca de su residencia en el municipio de Leticia, las amenazó con un arma blanca y exigió la entrega de sus teléfonos móviles. Al recibir una negativa, Vásquez Sánchez emprendió un ataque indiscriminado y violento, que la autoridad judicial calificó como intento de homicidio, dada la gravedad de las heridas infligidas.

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Investigación y captura tras el ataque

El hecho fue denunciado de inmediato por las propias víctimas, que lograron alertar a las autoridades de Leticia sobre lo ocurrido. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación formal, recopilando las declaraciones de las afectadas y otros elementos de prueba.

La docente Cenelia Vásquez permanece bajo observación médica en el Hospital San Félix de La Dorada tras sufrir graves heridas en rostro, manos y cuerpo - crédito Facebook
La investigación por el ataque en Leticia sostiene que Alberto Vásquez Sánchez intentó robar a dos mujeres y las atacó con un machete en enero de 2026 - crédito Facebook

Entre los detalles recabados, se destaca que el agresor utilizó un machete de grandes dimensiones y actuó con una fuerza desmedida que derivó en lesiones consideradas de extrema crueldad.

Gracias a la información obtenida, la Fiscalía solicitó a un juez de control de garantías la orden de captura de Vásquez Sánchez y la imputación de cargos por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado.

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La autoridad judicial avaló la petición, considerando la presunta responsabilidad del acusado en los hechos investigados. Finalmente, la captura se hizo efectiva en la capital del departamento, con apoyo de la Policía Nacional.

En la próxima audiencia ante el mismo juez, la Fiscalía tiene previsto formular la imputación de cargos contra Alberto Vásquez Sánchez y solicitar una medida de aseguramiento que limite su libertad. El organismo acusador argumentó que la gravedad de los hechos y el nivel de violencia exhibido justifican la necesidad de mantener al acusado bajo custodia, al considerarlo un peligro para la sociedad.

La profesora Cenelia Vásquez fue atacada con machete por dos hombres en la vereda La Bamba, municipio de Marquetalia, mientras se dirigía a su trabajo docente - crédito Visuales IA
Una de las víctimas del ataque con machete en Leticia sufrió lesiones que derivaron en la amputación de parte de la mano - crédito Visuales IA

Otro episodio de violencia con machete en Tolima

En paralelo al caso de Leticia, un hecho de similares características encendió las alertas en Ibagué, departamento de Tolima. Una madre de familia denunció ante la Fiscalía y la Policía que un hombre armado con machete persiguió y amenazó de muerte a su hijo de 11 años cuando regresaba del colegio en el barrio Los Mandarinos, en la zona de Ambalá.

Según el testimonio recogido por Tolima 7 días, el menor caminaba hacia su vivienda tras finalizar la jornada escolar cuando fue seguido por el agresor hasta la entrada del domicilio.

“Mi hijo golpeó desesperadamente la puerta pidiendo ayuda. Cuando abrí, vi al señor con el machete arrinconándolo y diciéndole que lo iba a matar”, narró la madre, que también aseguró que el hombre le advirtió al niño que conocía su escuela.

Los vecinos intervinieron de inmediato y la Policía acudió al lugar, donde el denunciado manifestó ser paciente psiquiátrico. De acuerdo con la madre, los uniformados le explicaron que esa condición podría limitar la adopción de medidas restrictivas, ya que, según la información que recibió, no existiría un sitio de reclusión adecuado para personas con trastornos psiquiátricos que representen un riesgo para terceros en la ciudad.

En Ibagué, Tolima, una madre denunció que un hombre con machete persiguió y amenazó de muerte a su hijo de 11 años cuando volvía del colegio - crédito X
En Ibagué, Tolima, una madre denunció que un hombre con machete persiguió y amenazó de muerte a su hijo de 11 años cuando volvía del colegio - crédito X

Clamor ciudadano por mayor seguridad

La madre del menor y varios residentes del sector manifestaron su preocupación por la seguridad de los niños y estudiantes que transitan a diario por la zona. Según testimonios recogidos por el medio local, el mismo hombre habría sido visto en otras ocasiones portando palos y generando temor entre los vecinos, además de protagonizar incidentes recientes en el barrio.

Tras el episodio, la comunidad solicitó a las autoridades la adopción de medidas que garanticen la seguridad en los entornos escolares y residenciales, y recomendó a los padres de familia acompañar a sus hijos durante sus desplazamientos. Hasta ahora, la Policía y la Fiscalía no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso, que permanece bajo investigación.

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