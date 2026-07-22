Abelardo de la Espriella ya tiene sede presidencial en Cali: el alcalde Alejandro Éder anunció en qué edificio podrá despachar

El alcalde Alejandro Éder puso a disposición de Abelardo de la Espriella la antigua sede de la Fundación para la Educación Superior (FES) para que sea la sede presidencial del mandatario electo en Cali - crédito @alejoeder/X

Con el objetivo de hacer presencia “en las regiones”, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que tendrá sedes presidenciales alternas, lo que quiere decir que no gobernará únicamente desde la Casa de Nariño en Bogotá. De acuerdo con declaraciones que dio el jefe de Estado entrante en una rueda de prensa, las sedes estarán ubicadas en tres ciudades capitales.

“Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Pues, voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, vamos a tener otra sede alterna en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín”, detalló el mandatario entrante ante los medios de comunicación.

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, reaccionó al anuncio que hizo el presidente electo. En un video publicado en sus redes sociales, celebró el hecho de que Abelardo de la Espriella haya elegido a la capital del Valle del Cauca como uno de los lugares para ubicar su sede presidencial y aseguró que esa decisión envía un mensaje “muy importante” a todas las regiones, en relación con la postura que tendrá la administración entrante con respecto a las necesidades de la población.

Alejandro Éder aseguró que la decisión de Abelardo de la Espriella de elegir a Cali como un lugar para ubicar su sede presidencial envía un "mensaje" a todas las regiones - crédito Colprensa

“Desde Cali celebramos el anuncio del presidente De la Espriella de que Cali será una de las sedes de su Gobierno. Esto es un mensaje muy importante, no solo para Cali, para el suroccidente, sino también para todas las regiones de Colombia. Desde el Gobierno nacional no estén más de espaldas a nuestras necesidades”, dijo el mandatario local.

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En consecuencia, informó que la Alcaldía de Cali puso a disposición del presidente electo la antigua sede de la Fundación para la Educación Superior (FES). En ese edificio, ubicado en el centro histórico de la ciudad, el mandatario entrante podrá despachar sin problema.

Al igual que Éder, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, celebró el anuncio de Abelardo de la Espriella y puso a su disposición un lugar en Medellín para que el jefe de Estado entrante pueda cumplir con sus funciones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció a Abelardo de la Espriella el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ubicado en Medellín, para que sea su sede alterna - crédito Gobernación de Antioquia

“El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio (de la Cultura) Rafael Uribe Uribe–ubicado en el centro de Medellín–. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento y estoy feliz”, precisó el presidente electo en la rueda de prensa.

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Medellín: sede oficial de Colombia del Escudo de las Américas

Por otro lado, en un empalme territorial llevado a cabo el 21 de julio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó al mandatario entrante elegir a la capital de Antioquia como la sede oficial de Colombia del Escudo de las Américas y priorizar la resolución de la situación jurídica de al menos 30 extraditables.

De la Espriella aprobó la iniciativa de Federico Gutiérrez. Según indicó, Medellín cuenta con las organizaciones e instituciones requeridas para combatir el crimen organizado, como por ejemplo la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Además, según el alcalde, las autoridades de la ciudad también trabajan de la mano con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

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Medellín coordinará con agencias internacionales la lucha contra el crimen: el Escudo de las Américas llega a Colombia, esto fue lo que dijo Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez/X

“La cabeza de la serpiente está aquí. Y desde aquí se controla la mayoría del crimen organizado en Colombia. Aprobado. Hacemos aquí la sede, señor alcalde, del Escudo de las Américas. General, que eso quede de esa forma. Tiene todo el sentido del mundo, porque aquí están las organizaciones que manejan prácticamente todo el crimen”, precisó el jefe de Estado electo en el empalme territorial.