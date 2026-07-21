Uribismo ganó primer pulso a De la Espriella: Honorio Henríquez presidirá el Senado

El abogado Abelardo de la Espriella, el senador Honorio Henríquez y el expresidente Álvaro Uribe Vélez aparecen en un montaje fotográfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro Democrático ganó el primer gran pulso político frente a los sectores cercanos al presidente electo Abelardo de la Espriella con la elección de Honorio Henríquez como nuevo presidente del Senado para el periodo 2026-2027. El uribismo logró imponer a su candidato en una votación apretada, pero decisiva, en la que derrotó a Alfredo Deluque, aspirante que contaba con el guiño del mandatario electo.

El resultado dejó una señal clara antes del arranque del nuevo Gobierno: De la Espriella no tendrá en la Presidencia del Senado al candidato que prefería. Henríquez obtuvo 56 votos, mientras que Deluque alcanzó 45, en una jornada marcada por tensiones, negociaciones cruzadas y una alianza inesperada entre el uribismo y el petrismo.

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La disputa por la primera presidencia del Senado en el periodo 2026 - 2030 tiene como protagonistas a Alfredo Deluque (Partido de la U) y Honorio Henríquez (Centro Democrático) - crédito Visuales IA/Prensa Senado - Colprensa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La victoria del Centro Democrático se produjo después de una semana de reuniones entre voceros de partidos para definir las mesas directivas del Congreso. El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, había transmitido que el presidente electo quería a Deluque en el Senado y a Daniel Briceño en la Cámara. Sin embargo, el uribismo se apartó de esa línea y decidió concentrarse en quedarse con la Presidencia del Senado.

Una alianza inédita entre uribismo y petrismo

La elección de Henríquez fue posible por una jugada que hasta hace poco parecía improbable: el respaldo del Pacto Histórico al candidato del Centro Democrático. La bancada de izquierda no presentó candidato propio en un primer momento, pero al cierre de las postulaciones el senador Cristián Kevin Gómez Paz anunció oficialmente la nominación de Henríquez.

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El senador Kevin Gómez Paz señaló como candidato a la presidencia del Senado a Henríquez -crédito @ckevingomez/X

Durante la votación, varios senadores del Pacto Histórico hicieron público su voto y mostraron la papeleta marcada a favor de Henríquez.

La escena dejó una imagen inusual en el Congreso: el petrismo apoyando al partido que ha sido su principal contradictor político, con el objetivo de bloquear al candidato asociado al abelardismo.

El resultado rompió con una tendencia histórica: que el presidente que llega a la Casa de Nariño inicie su mandato con un presidente del Senado cercano a su proyecto político. Esta vez, el primer golpe lo dio el Centro Democrático, incluso contra la voluntad del sector que respaldaba a Deluque.

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Antes de la votación, Henríquez había dicho que confiaba en tener los votos suficientes y defendió que la Presidencia del Senado le correspondía a la bancada de gobierno más grande, en este caso el Centro Democrático. No alcanzó los 103 votos que mencionó durante la jornada, pero sí obtuvo la mayoría necesaria para derrotar al candidato impulsado por los simpatizantes de De la Espriella.

Henríquez promete garantías y control político

Tras asumir la Presidencia del Senado, Honorio Henríquez buscó enviar un mensaje de equilibrio institucional. “Cuenten con plenas garantías desde esta mesa directiva y en lo personal, como presidente del Senado de la República”, dijo ante la plenaria.

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El senador del Centro Democrático aseguró que la oposición, los partidos declarados de gobierno y los independientes recibirán “el mismo trato de acuerdo a la Constitución Política y las leyes colombianas”. También resaltó que la elección fue una muestra de autonomía del Congreso: “El Senado de la República, en un acto de total independencia, ha tomado una decisión”.

El senador del Centro Democrático asumió la Presidencia del Senado con un llamado a la independencia de poderes, la imparcialidad y el control político (Vía YouTube canal del Senado de Colombia )

Henríquez intentó bajar el tono de confrontación con el gobierno entrante. “Esta mesa directiva no se opondrá a las intenciones de un gobierno que busque favorecer al pueblo colombiano”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el Senado ejercerá control político “con firme determinación”, aunque, según dijo, pensando siempre en el bienestar de la nación.

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El nuevo presidente del Senado puso como ejemplo la reducción de la jornada laboral, iniciativa que atribuyó a Álvaro Uribe Vélez, para defender la construcción de consensos. “Cuando nos unimos y construimos colectivamente, se producen resultados que se traducen en bienestar para la sociedad colombiana”, sostuvo.

La elección deja al uribismo fortalecido en el Congreso y al abelardismo con su primera derrota legislativa antes de asumir el poder. Aunque Henríquez prometió imparcialidad, el mensaje político ya quedó instalado: el Centro Democrático no actuará como un simple aliado automático del nuevo Gobierno.