Colombia

Desfile del 20 de julio en Bogotá registró fallas de logística: periodistas denunciaron agresiones

La situación se presentó al cierre de la conmemoración por los 216 años del Grito de Independencia, realizada por primera vez en el sur de Bogotá, cuando se derribaron cercos frente al Gran Plaza El Ensueño

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Un grupo de personas derribó los cercos de la tarima presidencial y de las zonas reservadas para medios y autoridades al finalizar el acto principal - crédito @Horadelaverdad/X

El desfile por el Día de la Independencia en Bogotá, con presencia del presidente Gustavo Petro, registró fallas de logística cuando algunos asistentes rompieron las barreras y el esquema de seguridad para acercarse a la tarima principal.

Periodistas que cubrían el encuentro también denunciaron agresiones y aseguraron que tuvieron que abandonar el lugar escoltados.

La jornada conmemoró los 216 años del Grito de Independencia y, por primera vez, tuvo como escenario la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. El evento reunió a la cúpula militar, autoridades y ciudadanos, con la presencia del presidente saliente Gustavo Petro.

Minutos antes del discurso del Presidente, un numeroso grupo de personas rompió las vallas de seguridad y logró acceder al área exclusiva de medios. Este ingreso no autorizado generó momentos de alta tensión, especialmente cuando algunos asistentes subieron a la tarima donde se encontraban los equipos periodísticos.

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Asistentes al desfile militar se tomaron por completo el corredor vial minutos antes del discurso del presidente Gustavo Petro al cierre del evento conmemorativo del 20 de julio - crédito Gustavo Petro/X
Asistentes al desfile militar se tomaron por completo el corredor vial minutos antes del discurso del presidente Gustavo Petro al cierre del evento conmemorativo del 20 de julio - crédito Gustavo Petro/X

Durante el incidente, se escucharon gritos hostiles y arengas dirigidas a los medios de comunicación, además del despliegue de banderas por parte de los presentes. Los esquemas de contención resultaron insuficientes y el personal de seguridad no logró restablecer el orden de inmediato.

Los hechos ocurrieron cerca del Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, punto de partida del desfile hacia la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar.

El caos generado por la ruptura de las barreras provocó empujones y alteraciones en el esquema de seguridad. De acuerdo con denuncias recogidas por Canal 1, Cable Noticias y la revista Semana, los comunicadores reportaron agresiones verbales e intimidaciones mientras realizaban su trabajo. Algunos aseguraron que no existía un anillo de seguridad alrededor de la tarima, lo que dificultó la cobertura del evento y puso en riesgo su integridad.

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La ausencia de un perímetro de protección permitió que la distancia entre asistentes, camarógrafos y periodistas fuera mínima. Ante la escalada de insultos y el ambiente hostil, los comunicadores decidieron retirarse con apoyo de escoltas para evitar incidentes mayores.

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Periodistas denunciaron agresiones e insultos y afirmaron que tuvieron que abandonar el lugar escoltados durante la cobertura en Bogotá - crédito Infobae Colombia/Iván Gaitán

Una de las periodistas de CableNoticias contó su experiencia durante un programa en vivo: “Nos encontrábamos ubicados en la tarima que está dispuesta para los medios de comunicación y las personas que se encontraban detrás de las vallas la saltaron, saltaron esos filtros y se trasladaron hacia la parte de adelante. Pero ese no fue el problema. La situación aquí fue que varias de estas personas que también previamente estaban agrediéndonos a los medios de comunicación que estábamos ahí presentes, empezaron a subirse a la tarima”.

La mujer coitunuó su relato diciendo que: “Estuvimos conversando con algunas de las personas de seguridad que debían estar justamente en esta zona y lo que nos comentaron es que esto no era un tema, pues que a ellos les compete, que ya era un tema más de seguridad de presidencia. Es decir, tampoco nos garantizaban la seguridad para estar en esa zona y es por esta razón que nos dijeron que nos retirábamos. Incluso nos acompañaron hasta la salida, pues justamente para poder evitar mayores altercados una vez finalizara este evento. Hay que decir que tuvimos que salir del lugar antes del inicio del discurso del presidente Gustavo Petro".

Respuesta de las autoridades

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas gravemente heridas ni víctimas fatales. Se mantienen las investigaciones y la revisión de los protocolos de seguridad implementados durante la jornada, mientras continúan las evaluaciones sobre lo ocurrido.

20 de julio

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En la zona se observó la presencia de grupos ciudadanos ondeando banderas del M-19 y de diversas centrales sindicales. Pese a la tensión registrada, no existen reportes oficiales de desmanes adicionales ni de un número concreto de lesionados.

El traslado del desfile a Ciudad Bolívar obedeció a la intención del Gobierno Nacional saliente de acercar el evento a la ciudadanía y las Fuerzas Militares. Sin embargo, los incidentes de seguridad y las denuncias de agresión a periodistas marcaron la jornada como un desafío para la organización de eventos públicos de gran concurrencia en la ciudad.

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